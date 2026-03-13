ईरान से वापस आने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स आर्मेनिया पहुंचे, 15 मार्च को प्लेन से भारत आएंगे
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय छात्रों का एक समूह आर्मेनिया पहुंच गया है. वहां से वह प्लेन से भारत आएंगे.
Published : March 13, 2026 at 1:51 PM IST
मोज्जुम मोहम्मद
श्रीनगर: ईरान से बसों से जमीनी रास्ते से निकले भारतीय छात्र अपने देश वापस जाने के लिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं. तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और उर्मिया यूनिवर्सिटी के लगभग 100 स्टूडेंट्स युद्धग्रस्त देश से बाहर निकलने वाले पहले बैच में शामिल हुए.
उर्मिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट महक हुसैन ने कन्फर्म किया कि वे गुरुवार को लैंड बॉर्डर पार करके आर्मेनिया में प्रवेश कर गए हैं.
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने कहा कि ये छात्र 15 मार्च को आर्मेनिया के येरेवन में ज़्वार्टनॉट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे, जो भारतीय दूतावास के साथ उनके स्वदेश वापसी की देखरेख कर रहा है.
दूतावास ने स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पर पड़ोसी देश आर्मेनिया और अजरबैजान के जमीनी बॉर्डर से बाहर निकलने का प्लान दिया. ईरान की अराक यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कहा कि वे शहर में एयर स्ट्राइक से परेशान हैं और सुरक्षा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं. पिछले हफ़्ते, भारतीय दूतावास ने तेहरान समेत अलग-अलग शहरों से स्टूडेंट्स को समूह में आर्मेनिया भेज दिया.
वहीं भारतीय अधिकारियों से नाराज एक छात्र ने कहा कि उनके टिकट का खर्च 70 से 80 हजार रुपये आया और भारतीय दूतावास ने सिर्फ उन्हें बॉर्डर तक बसें पहुंचाने की सुविधा दी.
स्टूडेंट ने उन्हें तुरंत निकालने की मांग करते हुए कहा, “एयर स्ट्राइक के बाद हम परेशान हैं.” “हमारे टिकट कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पैसे भी फंस रहे हैं. हम आने-जाने का खर्च उठाने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमें उस जगह से तो निकालो.”
कश्मीर में, जहां से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, जिन पेरेंट्स के बच्चे अपने घर जा रहे हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है क्योंकि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान थे. उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से ईरान में बढ़ते तनाव के कारण अपने बच्चों को निकालने की अपील की.
70 हजार रुपये में टिकट बुक करने वाले एक माता-पिता ने कहा, "अपनी जेब से पैसे देने के बावजूद, हम खुश हैं कि हमारी बेटी घर लौट रही है." "कम्युनिकेशन की कमी और स्टूडेंट्स को बेबस देखने की वजह से कई रातों तक हमारी नींद उड़ गई."
