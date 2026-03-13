ETV Bharat / bharat

ईरान से वापस आने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स आर्मेनिया पहुंचे, 15 मार्च को प्लेन से भारत आएंगे

तेहरान में एक तबाह हुई रिहायशी इमारत के मलबे के बीच खड़े लोग. ( AFP )

मोज्जुम मोहम्मद श्रीनगर: ईरान से बसों से जमीनी रास्ते से निकले भारतीय छात्र अपने देश वापस जाने के लिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं. तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और उर्मिया यूनिवर्सिटी के लगभग 100 स्टूडेंट्स युद्धग्रस्त देश से बाहर निकलने वाले पहले बैच में शामिल हुए. उर्मिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट महक हुसैन ने कन्फर्म किया कि वे गुरुवार को लैंड बॉर्डर पार करके आर्मेनिया में प्रवेश कर गए हैं. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने कहा कि ये छात्र 15 मार्च को आर्मेनिया के येरेवन में ज़्वार्टनॉट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे, जो भारतीय दूतावास के साथ उनके स्वदेश वापसी की देखरेख कर रहा है. दूतावास ने स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पर पड़ोसी देश आर्मेनिया और अजरबैजान के जमीनी बॉर्डर से बाहर निकलने का प्लान दिया. ईरान की अराक यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कहा कि वे शहर में एयर स्ट्राइक से परेशान हैं और सुरक्षा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं. पिछले हफ़्ते, भारतीय दूतावास ने तेहरान समेत अलग-अलग शहरों से स्टूडेंट्स को समूह में आर्मेनिया भेज दिया.