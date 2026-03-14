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पश्चिम एशिया के युद्ध ने बढ़ाई रियल एस्टेट की टेंशन, निर्माण लागत में भारी उछाल की आशंका

एक्सपर्ट का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के लिए कई तरह की चुनौती बन गया है.

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 7:53 PM IST

4 Min Read
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संतू दास

नई दिल्लीः पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिए एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बन गई है. विशेषज्ञ की राय है कि निर्माण लागत (construction costs), जो हाल के वर्षों में पहले ही बढ़ चुकी है, पश्चिम एशिया के हालातों के कारण फिर से बढ़ने की पूरी संभावना है.

यह बयान उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष बिटुमेन (डामर), पेट्रोकेमिकल उत्पाद, एल्युमीनियम और स्टील इंटरमीडिएट्स जैसी प्रमुख निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जिनमें से कई खाड़ी देशों की सप्लाई चेन पर निर्भर हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अधिक शिपिंग व बीमा लागत इनपुट खर्चों को और बढ़ा सकती हैं.

कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर भारत की निर्भरता

'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (GTRI) के अनुसार, विशेष रूप से भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया से 98.7 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया था, जो इस क्षेत्र को ऊर्जा, उर्वरक और औद्योगिक इनपुट का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनाता है.

GTRI की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के चूना पत्थर (limestone), सल्फर और जिप्सम आयात का 60% से अधिक हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जिसका अर्थ है कि निर्माण, उर्वरक और रासायनिक उद्योगों को संभावित कमी का सामना करना पड़ सकता है. लाइमस्टोन सीमेंट बनाने में एक ज़रूरी हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि किसी भी कमी से सीमेंट की कीमतें बढ़ सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम टल सकते हैं.

दूसरे मिनरल्स को भी ज़रूरी बताते हुए, इसमें कहा गया है कि भारत ने वेस्ट एशिया से 420 मिलियन डॉलर का सल्फर इम्पोर्ट किया, जो उसके इम्पोर्ट का 65.8 परसेंट है. भारत ने $129mn का जिप्सम भी इम्पोर्ट किया, जो इम्पोर्ट का 62.1 परसेंट है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटीरियल में बड़े पैमाने पर होता है.

विशेषज्ञ की राय

ईटीवी भारत से बात करते हुए, एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, "पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष अब केवल एक सैद्धांतिक खतरा नहीं रह गया है. यह भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिए एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बन चुका है."

उन्होंने कहा, "मुख्य समस्या यह है कि दुनिया का लगभग 20% तेल और भारी मात्रा में निर्माण सामग्री 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के रास्ते ही आती है. नियमित मालवाहक जहाजों के लिए इस रास्ते के बंद होने से, बिटुमेन (डामर), स्टील और एल्युमीनियम जैसे जरूरी सामान ला रहे जहाजों को अब 'केप ऑफ गुड होप' (अफ्रीका) के चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है. इससे माल पहुंचने के समय में 10-15 दिनों की देरी हो रही है."

पुरी ने आगे बताया, "इसका मतलब यह है कि इन सामग्रियों के आयात पर निर्भर भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स को अब 'जस्ट-इन-केस' (आपातकालीन) स्टॉक बनाकर रखना होगा, जो कि काफी महंगा सौदा है. इसके अलावा, शिपिंग कंपनियां अब युद्ध से जुड़े अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं, जिससे खाड़ी देशों के रास्तों के लिए बीमा दरें आसमान छू रही हैं."

उन्होंने कहा, "पहले से ही पिछले पांच वर्षों में निर्माण लागत (construction costs) में 40% तक की वृद्धि हो चुकी है. अब इसमें फिर से बढ़ोतरी होने वाली है, और यह सीधे तौर पर ईंधन (fuel) की कीमतों से जुड़ा हुआ है. ईंधन महंगा होने के साथ-साथ एल्युमीनियम, स्टील और सीमेंट के दाम भी बढ़ते हैं. लक्जरी हाउसिंग मार्केट का जिक्र करते हुए पुरी ने बताया कि यह बाजार इटालियन मार्बल और अन्य उच्च श्रेणी के ब्रांडेड आयातित सामानों पर निर्भर है. उन्होंने कहा, "शिपिंग में रुकावट के कारण इनकी कमी का मतलब है कि डेवलपर्स को इन्हें कहीं और से बहुत अधिक लागत पर मंगवाना होगा."

उन्होंने अंत में कहा, "भारतीय बाजार की मजबूती की परीक्षा निश्चित रूप से इस युद्ध द्वारा ली जा रही है. हालांकि मांग बनी हुई है, लेकिन उद्योग को एक लंबे संघर्ष की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां वैश्विक अस्थिरता से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधनों की व्यवस्था (local sourcing) और काम करने की कार्यक्षमता ही एकमात्र ढाल होगी."

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