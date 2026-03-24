खाड़ी युद्ध थमा तो भी तुरंत कम नहीं होगा इलाज का खर्च! विशेषज्ञों ने बताई बड़ी वजह
विशेषज्ञों के अनुसार पुराना महंगा स्टॉक खत्म होने और नई सप्लाई आने तक मरीजों की जेब पर बोझ बना रहेगा.
Published : March 24, 2026 at 8:48 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान पर होने वाले हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने की घोषणा की है. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों के बावजूद इलाज का खर्च तुरंत कम नहीं होगा. विशेषज्ञों के अनुसार चिकित्सा उपकरणों की लागत स्थिर होने में अभी 2 से 4 महीने लगेंगे. पुराना महंगा स्टॉक खत्म होने और नई सप्लाई आने तक मरीजों की जेब पर बोझ बना रहेगा.
'AiMED' के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "भले ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाए, लेकिन लागत में कमी तुरंत होने की संभावना नहीं है. आमतौर पर, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में इसका असर दिखने में समय लगता है. इसकी वजह पाइपलाइन में मौजूद पहले का महंगा स्टॉक, महंगे माल ढुलाई अनुबंध और विनिर्माण में लगने वाला अधिक समय है."
नाथ के अनुसार, ऐसी स्थितियों में कीमतों को स्थिर होने में 2 से 4 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि संशोधित माल ढुलाई दरों और कच्चे माल की लागत वाले नए शिपमेंट आने में वक्त लगता है. उन्होंने कहा, "संकट से पहले वाली कीमतों के स्तर पर पूरी तरह वापस लौटने में और भी अधिक समय लग सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक आपूर्तिकर्ता अपनी कीमतों को कितनी जल्दी समायोजित करते हैं और क्या ऊर्जा व लॉजिस्टिक्स की लागत में स्थायी रूप से कमी आती है."
इसके अलावा, निर्माताओं को पहले उस महंगे स्टॉक को खत्म करना होगा जो उन्होंने संकट के दौरान ऊंचे दामों पर खरीदा था. इससे कीमतों में किसी भी तरह की कमी का लाभ मिलने में और देरी होती है. इसलिए, भले ही आपूर्ति की स्थिति जल्दी सुधर जाए, लेकिन लागत का सामान्य होना तत्काल होने के बजाय धीरे-धीरे होने की उम्मीद है.
भारत 70-80% चिकित्सा उपकरण आयात करता है
पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है. इसकी बदौलत भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा और दुनिया के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में शामिल हो गया है. यह उद्योग सीरिंज और कैथेटर जैसे उपभोग्य सामानों से लेकर कार्डिएक स्टेंट, इंट्राओकुलर लेंस और ऑर्थोपेडिक उपकरणों जैसे महंगे इम्प्लांट्स तक उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला बनाता है.
'इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन' (IBEF) के अनुसार, भारत अभी भी अपने चिकित्सा उपकरणों का 70-80 प्रतिशत आयात करता है, लेकिन यह कमी विकास के एक बड़े अवसर की तरह है.
IBEF ने कहा, "घरेलू और वैश्विक दोनों निर्माता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निवेश कर रहे हैं. उन्हें सरकार की उन नीतियों का समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने 2014 में 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत के बाद से चिकित्सा उपकरणों को एक 'सनराइज सेक्टर' के रूप में मान्यता दी है." बता दें कि IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है.
2030 तक 50 अरब डॉलर का होगा चिकित्सा उपकरण उद्योग
भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मध्यम आकार की फर्मों और उभरते स्टार्टअप्स का एक विविध मिश्रण है, जो इसे स्वास्थ्य सेवा उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते हिस्सों में से एक बनाता है.
IBEF ने कहा, "2023 में 15.35 अरब डॉलर मूल्य का यह उद्योग 2030 तक तीन गुना से अधिक बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसकी वृद्धि का आधार नवाचार है, और यह क्षेत्र तेजी से सीड और वेंचर कैपिटल फंडिंग को आकर्षित कर रहा है."
विकसित बाजारों पर निर्भरता
भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग अभी भी विशेष और उच्च श्रेणी के पॉलिमर (polymers) के लिए आयात पर निर्भर है, जो चिकित्सा उपयोग के लिए आवश्यक कड़े नियामक और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं.
AiMED के नाथ ने कहा, "ये सामग्रियां आमतौर पर विकसित बाजारों के वैश्विक स्तर पर स्थापित आपूर्तिकर्ताओं से मंगवाई जाती हैं, जहां गुणवत्ता और प्रमाणन मानक अच्छी तरह से स्थापित हैं. यह निर्भरता लंबे समय में चिकित्सा-ग्रेड अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सामग्रियों में घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है."
सीरिंज या अन्य चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं
फिलहाल सीरिंज या अन्य मेडिकल डिस्पोजेबल्स की कोई कमी नहीं है. इनकी उपलब्धता को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. राजीव नाथ ने कहा, "हालांकि, चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण लागत (input costs) में भारी वृद्धि हुई है—जरूरी प्लास्टिक की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत और पैकेजिंग में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, साथ ही माल ढुलाई और ऊर्जा की लागत भी बढ़ गई है. हालांकि अभी आपूर्ति स्थिर है, लेकिन भविष्य में किसी भी बाधा को रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है."
कच्चे माल के आयात पर अस्थायी छूट की आवश्यकता
AiMED ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से चिकित्सा उपकरणों के कच्चे माल के आयात पर 2.5 प्रतिशत और पुर्जों के आयात पर 3 महीने के लिए 5 प्रतिशत की अस्थायी छूट देने की अपील की है.
नाथ ने कहा, "हां, यह एक व्यावहारिक और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप है जो उद्योग को तत्काल राहत दे सकता है. कमी की अपुष्ट चिंताओं के आधार पर तैयार चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने के बजाय, चैप्टर 90 के तहत कच्चे माल के आयात पर 2.5% और घटकों के आयात पर 5% की 3 महीने की अस्थायी छूट वर्तमान लागत के दबाव को कम करने में मदद कर सकती है."
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कदम से घरेलू निर्माताओं को उत्पादन निरंतरता बनाए रखने, वर्किंग कैपिटल की चुनौतियों का प्रबंधन करने और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की सस्ती दरें सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप भी होगा.
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