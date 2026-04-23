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पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच पर्यटकों की पहली पसंद बना नॉर्थ-ईस्ट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

वेस्ट एशिया संघर्ष के कारण टूरिस्ट अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए इको-फ्रेंडली और सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं.

North east Tourism 2026
मेघालय का खूबसूरत दृश्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 3:41 PM IST

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गौतम देबरॉय.

नई दिल्लीः पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष उत्तर-पूर्व (Northeast) के पर्यटन क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं. भारत के पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों का यह मानना है. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी संसदीय स्थायी समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है.

लोकसभा सांसद और संसदीय समिति के सदस्य तापिर गाओ ने ईटीवी भारत से कहा, "हां, निश्चित रूप से मौजूदा संघर्ष उत्तर-पूर्व के पर्यटन क्षेत्र के लिए 'एक आपदा में अवसर' साबित हो सकता है. भारत के लोग हमेशा घूमना पसंद करते हैं. वर्तमान स्थिति को देखते हुए, संभावना है कि पर्यटक अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता देंगे."

इसी विचार को दोहराते हुए, 'पोलो होटल्स ग्रुप' के सीईओ और निदेशक देवल टिबरेवाला ने कहा कि मिडल ईस्ट में संघर्ष के बाद उत्तर-पूर्व (नार्थ-ईस्ट) को एक्सप्लोर करने का यह एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि अब विदेशों में घूमने के रास्ते और विकल्प बदल गए हैं.

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देवल टिबरेवाला, पोलो होटल्स ग्रुप के CEO और डायरेक्टर. (ETV Bharat)

टिबरेवाला ने कहा, "उत्तर-पूर्व में देखने और खोजने के लिए बहुत कुछ है. अपनी समृद्ध जैव-विविधता, अनोखी आदिवासी संस्कृतियों और सुंदर नज़ारों की वजह से इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक प्रमुख इंजन बन सकती हैं." उत्तर-पूर्व के पर्यटन की इन्ही संभावनाओं को देखते हुए, पोलो होटल्स ग्रुप इस क्षेत्र में तीन और शानदार होटल और रिसॉर्ट विकसित कर रहा है.

भारतीय यात्री अब विदेशों के बजाय सुरक्षित और प्रकृति के करीब वाली जगहों को चुन रहे हैं. उत्तर-पूर्व (Northeast) इस पसंद पर बिल्कुल खरा उतरता है. ईटीवी भारत से बात करते हुए एक यात्री देबदत्ता घोष ने कहा, "मेरा परिवार के साथ विदेश जाने का प्लान था, लेकिन मैंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और बोमडिला जाने का फैसला किया. वहां पांच दिनों तक एक होमस्टे में रुके और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया. तवांग में बर्फबारी का भी मजा लिया."

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वांडा ऑर्किड, अरुणाचल प्रदेश का एक लंबे समय तक रहने वाला फूल है जो अपने चमकीले रंगों और शानदार पैटर्न के लिए जाना जाता है. (Social media)

क्यों आकर्षित हो रहे हैं पर्यटक

  1. टूरिस्ट परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए इको-फ्रेंडली और सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं.
  2. ट्रैवलर असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों को तेज़ी से एक्सप्लोर कर रहे हैं.
  3. 2026 की पहली तिमाही में नॉर्थईस्ट में टूरिस्ट की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई.
  4. पहले तीन महीनों में नॉर्थईस्ट में आने वाले सालाना टूरिस्ट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आता है, जो अच्छे मौसम और पीक ट्रैवल सीजन की वजह से होता है.
  5. सरकार सड़कों, एयरपोर्ट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका मकसद इको-टूरिज्म और कल्चरल सर्किट को बढ़ावा देना है.
  6. 2026-27 के बजट प्रस्तावों में नॉर्थईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट बनाना शामिल है.
  7. टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक बड़ा तीन साल का इंटरनेशनल प्रमोशनल कैलेंडर बनाने का सुझाव दिया.

जो भारतीय यात्री पहले विदेश जाते थे, वे अब असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों को प्राथमिकता दे रहे हैं. दिल्ली की एक टूर ऑपरेटर डिंपल ने कहा, "उत्तर-पूर्व को काफी स्थिर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है, जो सतर्क रहने वाले यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है."

आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में उत्तर-पूर्व में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च के बीच आने वाले पर्यटकों की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है.

हाल के पर्यटन आंकड़ों और मौसमी रुझानों के आधार पर लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 2026 के पहले तीन महीनों के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 45-50 लाख पर्यटक आए. इसमें करीब 38-42 लाख घरेलू यात्री और 70,000-90,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे, जो इस क्षेत्र में घरेलू पर्यटन के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है.

टूर ऑपरेटर डिंपल ने कहा, "यह बढ़ोतरी 2024 में शुरू हुई सुधार की रफ्तार और 2025 के दौरान हुए तेजी से विस्तार का नतीजा है. बेहतर कनेक्टिविटी, सटीक प्रचार और अनुभव आधारित यात्रा के प्रति बढ़ते रुझान ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद की है."

उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी से मार्च की अवधि में आमतौर पर उत्तर-पूर्व में साल भर आने वाले पर्यटकों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आता है. इसकी मुख्य वजह सुहावना मौसम और यात्रा का पीक सीजन होना है. असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय स्थलों, विशेष रूप से काजीरंगा, शिलॉन्ग, गंगटोक और तवांग जैसे सर्किटों में जबरदस्त बुकिंग दर्ज की गई है.

असम इस क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में बना हुआ है, जहां सबसे अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं. जबकि मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में छुट्टियां मनाने वालों और हनीमून जोड़ों की भारी मांग देखी गई.

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देबदत्त घोष, अरुणाचल प्रदेश ट्रिप के दौरान. (Social media)

हालांकि, इस सकारात्मक रुझान के बावजूद, विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कम है, जो कुल आगमन का 10 प्रतिशत से भी कम है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमित मार्केटिंग और बुनियादी ढांचे (infrastructure) की कमी है. तापिर गाओ के अनुसार, सड़कों, हवाई अड्डों और पर्यटन के बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ-साथ इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक सर्किट को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल की जा रही हैं.

साल 2024 में उत्तर-पूर्वी राज्यों ने लगभग 1.27 करोड़ घरेलू पर्यटकों और 2.44 लाख विदेशी मेहमानों को आकर्षित किया. वहीं, 2025 में इस क्षेत्र में 1.5 से 1.6 करोड़ घरेलू पर्यटक और करीब 3 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे. खास बात यह है कि पर्यटकों की इस भारी संख्या का श्रेय कई कारकों को दिया जाता है, जिनमें बेहतर कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक उत्सवों का बड़े स्तर पर प्रचार और इको व एडवेंचर टूरिज्म (साहसिक पर्यटन) के प्रति बढ़ता रुझान शामिल है.

नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक और मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जैसे आयोजनों ने देश भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचा है.

तापिर गाओ के अनुसार, समिति ने हाल ही में पर्यटन मंत्रालय को एक व्यापक तीन-वर्षीय अंतरराष्ट्रीय प्रचार कैलेंडर तैयार करने का सुझाव दिया है. इसके तहत हर साल कम से कम दस बड़े अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मेलों में हिस्सा लेने की बात कही गई है, जिनमें वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (लंदन), फितूर (मैड्रिड), आईटीबी बर्लिन, आईएमईएक्स फ्रैंकफर्ट, आईबीटीएम बार्सिलोना, एआईएमई ऑस्ट्रेलिया और एशिया-प्रशांत व मध्य पूर्व के प्रमुख मेले शामिल हैं.

गाओ ने कहा, "इन मेलों के माध्यम से हम न केवल उत्तर-पूर्व, बल्कि देश के सभी राज्यों की समृद्ध पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं."

उल्लेखनीय है कि 2026-27 के बजट प्रस्तावों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 'बुद्ध सर्किट' का विकास शामिल है. प्रस्तावित योजनाओं में मंदिरों और मठों का संरक्षण, व्याख्या केंद्र बनाना, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं में सुधार और कनेक्टिविटी को मजबूत करना शामिल है.

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