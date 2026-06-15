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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच 3,587 भारतीय नाविकों को वापस लाया गया, ईंधन आपूर्ति स्थिर रही: केंद्र

शिपिंग मंत्रालय भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है.

Opesh Kumar Sharma, Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, briefing the media.
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा मीडिया को जानकारी देते हुए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 7:38 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को कहा कि उसने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच 3,587 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की है, और भारतीय समुद्री कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने वादे को दोहराया है.

पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग में बोलते हुए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि फारस की खाड़ी में अभी काम कर रहे सभी भारतीय जहाजों और क्रू पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

उन्होंने कहा कि मंत्रालय भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA), विदेश में भारतीय मिशन, शिपिंग कंपनियों और दूसरे हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है.

ओपेश कुमार के अनुसार, मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने सक्रिय होने के बाद से 12,737 कॉल और 28,000 से ज़्यादा ईमेल हैंडल किए हैं. पिछले 96 घंटों में ही, इसे नाविकों, परिवार के सदस्यों और समुद्री हितधारकों से 406 कॉल और 784 ईमेल मिले हैं.

उन्होंने कहा कि शिपिंग महानिदेशालय ने अब तक 3,587 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को वापस लाने में मदद की है, जिसमें पिछले 96 घंटों के दौरान 50 नाविक शामिल हैं. ओपेश कुमार ने यह भी कहा कि एलएनजी (Liquified Natural Gas) कैरियर दिशा 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरा है और इसके 18 जून को गुजरात के दाहेज पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में पोर्ट और शिपिंग ऑपरेशन सामान्य तरीके से चल रहे हैं, "कोई कंजेशन की खबर नहीं है".

यह ब्रीफिंग खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है. हाल ही में, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास पलाऊ के झंडे वाले जहाज एमटी सेटेबेलो पर अमेरिका के हमले में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की खबर है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत ने इस घटना पर अपना कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले, जिससे आम लोगों की मौत हुई है, मंजूर नहीं हैं.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि वे इस मुद्दे को अमेरिका के सामने मजबूती से उठाएं और भारतीय नाविकों की मौत के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करें.

ईंधन आपूर्ति स्थिर बनी हुई है
इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. उन्होंने कहा, "पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई काफी है. रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक बनाए रखा जा रहा है."

उन्होंने बताया कि कुछ खुदरा ईंधन आउटलेट्स पर बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है, क्योंकि औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के जरिए फ्यूल ज़्यादा खरीद रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार, मई में लगभग 42 करोड़ लीटर डीजल की बिक्री थोक से खुदरा दुकानों में स्थानांतरित हुई.

ये भी पढ़ें- पश्चिम एशिया संकट: ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीय नाविकों का दबदबा, जानें उनकी भूमिका और चुनौतियां

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INTER MINISTERIAL BRIEFING IN DELHI
HANDLES 12737 CALLS 28000 MAILS
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FUEL SUPPLIES REMAIN STABLE
INDIA FACILITATES 3587 SEAFARERS

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