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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच 3,587 भारतीय नाविकों को वापस लाया गया, ईंधन आपूर्ति स्थिर रही: केंद्र

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा मीडिया को जानकारी देते हुए. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को कहा कि उसने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच 3,587 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की है, और भारतीय समुद्री कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने वादे को दोहराया है. पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग में बोलते हुए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि फारस की खाड़ी में अभी काम कर रहे सभी भारतीय जहाजों और क्रू पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA), विदेश में भारतीय मिशन, शिपिंग कंपनियों और दूसरे हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है. ओपेश कुमार के अनुसार, मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने सक्रिय होने के बाद से 12,737 कॉल और 28,000 से ज़्यादा ईमेल हैंडल किए हैं. पिछले 96 घंटों में ही, इसे नाविकों, परिवार के सदस्यों और समुद्री हितधारकों से 406 कॉल और 784 ईमेल मिले हैं. उन्होंने कहा कि शिपिंग महानिदेशालय ने अब तक 3,587 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को वापस लाने में मदद की है, जिसमें पिछले 96 घंटों के दौरान 50 नाविक शामिल हैं. ओपेश कुमार ने यह भी कहा कि एलएनजी (Liquified Natural Gas) कैरियर दिशा 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरा है और इसके 18 जून को गुजरात के दाहेज पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पूरे भारत में पोर्ट और शिपिंग ऑपरेशन सामान्य तरीके से चल रहे हैं, "कोई कंजेशन की खबर नहीं है".