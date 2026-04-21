पश्चिम एशिया संघर्ष: मंदी से खाड़ी देशों में नौकरी पर संकट, छंटनी की संभावना, जानें विशेषज्ञों की राय
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक, पश्चिम एशियाई क्षेत्र एक बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिससे नौकरी पर संकट आ सकता है.
Published : April 21, 2026 at 7:06 PM IST
तिरुवनंतपुरम: इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच झगड़ा भारत, खासकर केरल को बड़ा झटका दे सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में अशांति की वजह से खाड़ी क्षेत्र में नौकरी और सैलरी का नुकसान हो सकता है, जिसमें मलयाली लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे.
ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ. आम राय यह है कि इससे GCC (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) देशों की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई है. हालांकि, पाकिस्तान की अगुवाई में लड़ाई खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़े नतीजे निकलने के संकेत नहीं मिले हैं.
GCC की आर्थिक वृद्धि में आएगी गिरावट
दुनिया की जानी-मानी आर्थिक सलाहकार संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स (Oxford Economics) का कहना है कि इस युद्ध से GCC देशों के आर्थिक विकास में गिरावट आएगी. प्रवासी श्रमिकों के अधिकार पर शोध करने वाले रेजिमोन कुट्टप्पन ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मंदी का असर मुख्य रूप से इन इलाकों में काम करने वाले मलयाली लोगों पर पड़ेगा. एडवाइजरी फर्म का अनुमान है कि आर्थिक विकास 4.6% से घटकर 4.4% हो जाएगा, जिससे लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर का आउटपुट लॉस (उत्पादन में कमी) होगा.
तेल उत्पादन रुकने से गहराया संकट
रेजिमोन ने बताया कि GCC देशों में तेल उत्पादन पर कुछ समय के लिए रोक एक मुख्य वजह है. जब तेल का उत्पादन होता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता, तो उसे स्टोर करना पड़ता है; लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है. कहा जा रहा है कि स्टोरेज की जगहें पूरी क्षमता पर हैं, और एक्सपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया है.
इसके अलावा, भारत में इस्तेमाल होने वाले 45% रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers) जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और छह GCC देशों समेत पश्चिम एशियाई देशों से आते थे. यह सप्लाई चेन अब ठप हो गई है. संकट के कारण घरेलू बाजार में खर्च में कमी के साथ, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का निष्कर्ष है कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र एक बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है.
पर्यटन, सेवा और निर्माण क्षेत्रों में संकट
तेल के अलावा, पर्यटन, सेवा और निर्माण क्षेत्र भी बहुत मुश्किल में हैं. लगभग 60% उड़ान सेवाएं अभी भी बंद हैं, जिससे लोग GCC देशों की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं. कई कार्यक्रम स्थगित या कैंसिल कर दिए गए हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र में भारी मंदी आ गई है.
कार्गो जहाजों का संचालन रुकने से निर्माण का सामान आने में देरी हुई है, जिससे प्रोजेक्ट पूरे होने में देरी हो रही है और लागत बढ़ रही है. नतीजतन, कंपनियों ने वर्कर बेनिफिट्स (श्रमिक लाभ) में कटौती शुरू कर दी है. फ्लाइट्स में कमी का सीधा असर विमानन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वालों पर पड़ा है, सैलरी में कटौती और छंटनी की खबरें पहले से ही आ रही हैं.
बैंक बंद, लोन सस्पेंड
GCC के कुछ देशों में, सिटीबैंक जैसे बैंकों ने कुछ समय के लिए अपनी सर्विस रोक दी है. ज्यादातर बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है, जिससे अलग-अलग कंपनियों के कर्मचारी, खासकर भारतीय कंपनियों के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं. कई कर्मचारियों को मार्च की सिर्फ 15 दिन की सैलरी मिली है, और यह संकट अप्रैल में भी जारी है. खबर है कि बड़े ग्रुप कर्मचारियों को पेमेंट करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जिनमें बड़े मॉल के लिए मलयाली लेबर ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं.
केरल के लिए गंभीर संकट की स्थिति
रेजिमोन ने जोर देकर कहा कि अगर युद्ध अप्रैल तक चलता है, तो केरल को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा. GCC में सैलरी पेमेंट में रुकावट से केरल में भेजे जाने वाले पैसे में काफी कमी आएगी. खाड़ी देशों में काम करने वाले 90 लाख भारतीयों में से लगभग 30 लाख मलयाली हैं. खाड़ी देशों से भारत को हर साल भेजे जाने वाले 10 लाख करोड़ रुपये में से केरल को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं.
यह रकम राज्य के बजट का लगभग 16% है. इन फंड में कोई भी कमी या देरी केरल की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है, क्योंकि राज्य का मार्केट गल्फ रेमिटेंस (खाड़ी देशों से आने वाले पैसों) पर बहुत अधिक निर्भर है. कोविड महामारी, 2014 में तेल की कीमतों में गिरावट और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी ऐसे ही ट्रेंड देखे गए थे.
मंदी के नए दौर का इशारा
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, रेजिमोन ने कहा कि युद्ध के कारण 2026 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने की बहुत अधिक संभावना है. वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि दुनिया भर की GDP ग्रोथ 3.3% से घटकर 3.1% हो जाएगी, जो वित्तीय माहौल पर बड़े असर का संकेत है.
फर्टिलाइजर की कमी बड़ी समस्या
भारत में फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में कमी से कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. किसानों की बढ़ती लागत और फर्टिलाइजर की कमी से उत्पादकता पर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है. उत्पादन में कमी से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर भी असर पड़ेगा. इस युद्ध से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य सेक्टर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ने की उम्मीद है.
संकट से राज्य को नुकसान होगा: अशरफ कडक्कल
यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के इस्लामिक और वेस्ट एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अशरफ कडक्कल ने ईटीवी भारत को बताया कि अगर संकट लंबा चला तो यह केरल के लिए नुकसानदायक होगा. नए कर्मचारियों की तुरंत नौकरी चली जाएगी, जबकि अनुभवी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो सकती है.
उन्होंने कहा कि अरब देशों को यह एहसास हो गया है कि अमेरिका के पूरे बचाव के दावों में कोई दम नहीं है. यह जागरूकता बढ़ रही है कि यह संकट जारी नहीं रह सकता, और अमेरिका में भी लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है. उनका मानना है कि चूंकि ईरान भी लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए समाधान की उम्मीद है. ईरान-इराक या रूस-यूक्रेन युद्धों के विपरीत, इस स्थिति ने ईरान की रणनीतिक चालों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खास असर डाला है.
युद्ध अप्रत्याशित है: टीपी श्रीनिवासन
डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट टीपी श्रीनिवासन ने ईटीवी भारत को बताया कि युद्ध का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ट्रंप इसे एक डिप्लोमैटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी साफ फ्रेमवर्क के, युद्ध की दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल है, खासकर तब जब ट्रंप ने संभावित जमीनी युद्ध के लिए क्राइटेरिया नहीं बताया है.
उन्होंने मौजूदा रुकावट पर गौर किया और इसे "अजीब" बताया कि ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे को नजरअंदाज कर दिया. श्रीनिवासन का मानना है कि अभी ईरान का पलड़ा भारी है और शायद वह शांति बातचीत के लिए उत्सुक न हो. भारत के लिए, सबसे बड़ी चिंता GCC है. उन्होंने कहा कि GCC देशों पर हमला भारत के हितों पर हमले जैसा है, और भारत को डिप्लोमैटिक तरीके से युद्धविराम की मांग करनी चाहिए.
केरल में विधानसभा चुनाव के बाद आने वाली सरकार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. 2007 में बने केरल इंटरनेशनल सेंटर ने चुनाव नतीजों के बाद नए मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार किया है. श्रीनिवासन ने GCC देशों में काम करने वाले मलयाली लोगों के लिए एक खास प्लान की जरूरत पर जोर दिया, और कहा कि भारत को कुवैत युद्ध के समय की गलतियों से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबे समय के डिप्लोमैटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना नागरिकों की सुरक्षा हो.
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