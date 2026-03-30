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पश्चिम एशिया संघर्ष: विदेश मंत्रालय ने कहा- 'विभिन्न घटनाओं' में आठ भारतीयों की जान गई

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( IANS )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र में "विभिन्न घटनाओं" में आठ भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, जबकि एक अभी भी लापता है. पश्चिम एशिया की स्थिति पर यहां आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी), असीम आर महाजन ने यह भी कहा, "कल कुवैत में एक हमले में दुर्भाग्यवश एक भारतीय नागरिक की जान चली गई." हालांकि, उन्होंने इस मौत के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया. उन्होंने कहा, “हम मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. कुवैत स्थित हमारा दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करने और उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए समन्वय कर रहा है.” बीस मार्च को पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में महाजन ने पत्रकारों को बताया था कि विभिन्न घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, जबकि एक नागरिक लापता है. उन्होंने सोमवार को अद्यतन जानकारी देते हुए कहा, “दुर्भाग्यवश, विभिन्न घटनाओं में आठ भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और एक भारतीय नागरिक लापता है.” सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में कहा था कि 18 मार्च की घटनाओं के कारण रियाद में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई. मंत्रालय ने यह भी बताया था कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 55 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं. विदेश मंत्रालय ने सोमवार को दोहराया कि वह खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में बदलती स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम संयम बरते जाने और तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और साथ ही संघर्ष को जल्द समाप्त करने के साधन के रूप में संवाद और कूटनीति पर जोर देते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मार्च को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बात की थी और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की थी तथा नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति जतायी थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी टेलीफोन वार्ता में, क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत की निंदा को भी दोहराया.