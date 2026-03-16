ईरान के ड्रोन हमले के बाद 242 यात्रियों को लेकर दुबई जा रही फ्लाइट चेन्नई लौटी
चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि फ्लाइट में ज्यादा देरी होने के बाद यात्रियों को चेन्नई के होटलों में ठहराया जाएगा.
Published : March 16, 2026 at 2:28 PM IST
चेन्नई: पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. सोमवार सुबह चेन्नई से दुबई के लिए निकली अमीरात एयरलाइंस की एक पैसेंजर फ्लाइट को वापस चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा. दरअसल, ईरान के हमले के बाद दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आग लग गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया.
अमीरात एयरलाइंस की एक फ्लाइट 242 यात्रियों को लेकर सोमवार सुबह 2:15 दुबई से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची. इसके बाद, वापसी की यात्रा के लिए लगभग 200 यात्रियों को बोर्ड करने के बाद, फ्लाइट चेन्नई से सुबह 4:00 पर दुबई के लिए रवाना हुई. बताया गया है कि जब विमान गुजरात की समुद्री सीमा के ऊपर उड़ रहा था, तो पायलट को जानकारी मिली कि दुबई में नए मिसाइल हमले हो रहे हैं और इस वजह से एयरस्पेस को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है.
इसके बाद, पायलट ने दुबई और चेन्नई दोनों एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को चेन्नई लौटने की सलाह दी. नतीजतन, अमीरात एयरलाइंस की पैसेंजर फ्लाइट चेन्नई लौट आई और आज सुबह लगभग 8:20 पर लैंड हुई. सभी यात्रियों को अभी विमान के अंदर बैठाकर रखा गया है.
चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि अगर फ्लाइट के दोबारा उड़ान भरने में ज्यादा देर होती है, तो यात्रियों को चेन्नई के होटलों में ठहराया जाएगा और हालात ठीक होने पर उन्हें दुबई भेज दिया जाएगा.
28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, तब से ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में बमबारी जारी है. अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में, ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी दूतावासों और मिलिट्री बेस पर हवाई हमले कर रहा है.
सुरक्षा कारणों से, मिडिल-ईस्ट के कई देशों ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. इस वजह से, दुबई, कतर और ओमान जैसी जगहों पर जाने वाले यात्रियों को, जिनमें भारत के यात्री भी शामिल हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद पहले चार दिनों में, चेन्नई से दुबई समेत अलग-अलग जगहों के लिए चलने वाली अधिकांश फ्लाइट्स कैंसिल रहीं.
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