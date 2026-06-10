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'बेजुबान जानवरों की भलाई जरूरी है, मूकदर्शक नहीं बना जा सकता', SC ने रमन की कस्टडी केरल सरकार को सौंपी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबसे लंबे हाथी रमन के कमर्शियल इस्तेमाल की बुराई की है, जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया गया था. इस बात पर जोर देते हुए कि वह इस तरह की नाफरमानी पर 'आँखें नहीं मूंद सकता' और जब बेजुबान जानवरों की भलाई की बात हो तो 'मूक दर्शक नहीं बना रह सकता', सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को हाथी की भलाई को लेकर उसे कुछ समय के लिए अपनी कस्टडी में लेने का निर्देश दिया. कैद में रखे गए हाथी रमन को लेकर विवाद लंबा और उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जो ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में कई दौर की केस लड़ चुका है.

मंगलवार को दिए गए फैसले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राज्य को रमन को एक सही रेस्क्यू या रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश दिया. जस्टिस शर्मा, जिन्होंने बेंच की ओर से फैसला लिखा, ने कहा, 'यह सच में बहुत बुरा है कि जिस हाथी की बात हो रही है, यानी रमन जो केरल का सबसे लंबा हाथी भी है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश है और वह भी इस कोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग के आधार पर.'

बेंच ने कहा कि एक खास अंडरटेकिंग थी कि हाथी का इस्तेमाल कमर्शियल या मंदिर के कामों के लिए नहीं किया जाएगा. बेंच ने कृष्णनकुट्टी को जिसने एक विवादित वसीयत के आधार पर हाथी की कस्टडी अपने पास रखी थी, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए कंटेम्प्ट का दोषी पाया. बेंच ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

बेंच ने कहा कि रमन को उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मंदिर के जुलूसों और रस्मों में घुमाया गया. बेंच ने कहा, 'यह साफ है कि जिस हाथी रमन की बात हो रही है, उसे वाकई बाहर निकाला गया और रस्मों में इस्तेमाल किया गया जो इस कोर्ट के सामने रेस्पोंडेंट नंबर 1 की ओर से दिए गए अंडरटेकिंग का उल्लंघन था.'

जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर कोर्ट इस तरह की अवज्ञा को अनदेखा करता है तो वह बेजुबानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेगा. जस्टिस शर्मा ने कहा, 'हम मूक दर्शक नहीं रह सकते, खासकर बेजुबान जानवरों से जुड़े मामलों में जिनकी भलाई भी सबसे जरूरी है.'

बेंच ने कहा कि जिस हाथी की कस्टडी की बात हो रही है, उस पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है. बेंच ने कहा कि जिस हाथी की बात हो रही है, उसकी सेहत और पूरी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए, केरल सरकार को रमन की कस्टडी लेने और उसे एक सही रेस्क्यू/रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का निर्देश देना सही लगता है.