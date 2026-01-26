WEF से लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा- विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी यात्रा
WEF दावोस से लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की उम्मीद जताई है.
Published : January 26, 2026 at 5:23 PM IST
रांची: दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होकर रांची लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का शिष्टमंडल ने आने वाले समय में राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावना जताई है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ खास बातचीत में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि यह यात्रा राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में जिस तरह से पूंजी निवेश को लेकर दुनिया के देशों ने रुचि दिखाई है, उससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दावोस की यह यात्रा उनके लिए अद्भुत और अपेक्षा से कहीं अधिक सकारात्मक अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि झारखंड एक क्रिटिकल मिनरल रिच स्टेट है और आने वाले समय में इन महत्वपूर्ण खनिजों का सर्वाधिक लाभ झारखंड को मिलेगा. वैश्विक उद्योग जगत में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर गहरी रुचि देखने को मिली, जिससे झारखंड के लिए दीर्घकालीन निवेश के नए अवसर खुलेंगे.
आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि झारखंड चैंबर राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने हेतु सरकार के साथ मिलकर पूरी लगन से कार्य करता रहेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को चैंबर को इस शिष्टमंडल में शामिल करने के लिए आभार जताया. साथ ही कहा कि इससे उद्यमी बेहद ही खुश हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि राज्य के विकास में हम सहभागी बने.
