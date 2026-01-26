ETV Bharat / bharat

WEF से लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा- विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी यात्रा

WEF दावोस से लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की उम्मीद जताई है.

CHAMBER OF COMMERCE DELEGATION
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 5:23 PM IST

रांची: दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होकर रांची लौटे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का शिष्टमंडल ने आने वाले समय में राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावना जताई है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ खास बातचीत में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि यह यात्रा राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में जिस तरह से पूंजी निवेश को लेकर दुनिया के देशों ने रुचि दिखाई है, उससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दावोस की यह यात्रा उनके लिए अद्भुत और अपेक्षा से कहीं अधिक सकारात्मक अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि झारखंड एक क्रिटिकल मिनरल रिच स्टेट है और आने वाले समय में इन महत्वपूर्ण खनिजों का सर्वाधिक लाभ झारखंड को मिलेगा. वैश्विक उद्योग जगत में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर गहरी रुचि देखने को मिली, जिससे झारखंड के लिए दीर्घकालीन निवेश के नए अवसर खुलेंगे.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से खास बातचीत (ईटीवी भारत)
सीएम के नेतृत्व में झारखंड ने वैश्विक मंच पर पहचान बनाई: आदित्य मलहोत्राईटीवी भारत से खास बातचीत में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने जिस सशक्त तरीके से राज्य की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर रखा, वह सराहनीय है. वैश्विक उद्योग प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में झारखंड के व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को लेकर अत्यंत सकारात्मक माहौल बना.

आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि झारखंड चैंबर राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने हेतु सरकार के साथ मिलकर पूरी लगन से कार्य करता रहेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को चैंबर को इस शिष्टमंडल में शामिल करने के लिए आभार जताया. साथ ही कहा कि इससे उद्यमी बेहद ही खुश हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि राज्य के विकास में हम सहभागी बने.

