वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से मसूरी बेहाल, 3 साल बाद भी कैरिंग कैपेसिटी पर एनजीटी के निर्देश का असर नहीं
हाईकोर्ट में उठे इस मामले के बाद सरकार कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट के सुझावों पर क्या कदम उठाती है इस पर नजर, रिपोर्ट- धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:35 PM IST
देहरादून: जनवरी 2023 में जोशीमठ आपदा के बाद NGT ने मसूरी को लेकर चिंता जताई थी. उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट में मसूरी में करीब 44% इलाका भूस्खलन के खतरे वाले जोन में माना था. इसे लेकर 19 सुझावों पर कार्रवाई की बात कही थी. तीन साल बाद भी इस पर कोई काम ना होने के बाद समाजसेवी संस्थाओं द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है. टाइमलाइन के साथ जानिए क्या है पूरा मामला.
वीकेंड के जाम में घुट रहा मसूरी का दम: वीकेंड हो या छुट्टियों का सीजन, पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ते ही जाम लगना आम बात हो गई है. माल रोड से लेकर शहर में आने वाले रास्तों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं. पार्किंग की जगह नहीं मिलती और स्थानीय लोगों को भी अपने घर तक पहुंचने में परेशानी होती है. लेकिन मसूरी की परेशानी सिर्फ जाम तक सीमित नहीं है. शहर की सड़कों, पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन पर बढ़ता दबाव अब उसके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है.
एनजीटी ने कैरिंग कैपेसिटी के आकलन का निर्देश दिया था: जनवरी, 2023 में जोशीमठ में भू-धंसाव की घटनाओं के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मसूरी की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी शहर की वहन क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयार रिपोर्ट में कई गंभीर चुनौतियों का जिक्र किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, मसूरी का करीब 44 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के मध्यम से उच्च जोखिम वाले जोन में आता है. शहर में 303 होटल, 201 होमस्टे और करीब 1,240 वाहनों की पार्किंग क्षमता दर्ज की गई. रिपोर्ट में भवनों की सुरक्षा से लेकर पानी, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन और पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने तक के 19 उपाय सुझाए गए थे.
पर्यावहण संरक्षण संस्थान ने किया हाईकोर्ट का रुख: इन उपायों पर जमीन पर कितना काम हुआ, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था सिटीजंस फॉर ग्रीन दून (Citizens for Green Doon) ने इसी मुद्दे को उत्तराखंड हाईकोर्ट में उठाया है. संस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रिपोर्ट तैयार होने और कई विभागीय बैठकों के बावजूद जरूरी उपायों पर प्रभावी काम नहीं हुआ. उनका कहना है कि एक तरफ मसूरी पहले से ही भीड़, जाम और पर्यावरणीय दबाव से जूझ रही है. दूसरी तरफ नई सड़क, टनल और दूसरी बड़ी परियोजनाओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं.
जोशीमठ में भू-धंसाव के बाद मसूरी के हालालों पर NGT दिखाई थी सख्ती: जनवरी 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने, मकानों में दरारें आने और सड़कों को नुकसान पहुंचने की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान पहाड़ी शहरों की सुरक्षा की ओर खींचा था. NGT ने खबरों का स्वतः संज्ञान लिया और 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आदेश जारी किया. एनजीटी ने मसूरी में बेतरतीब निर्माण और पहाड़ की क्षमता से अधिक विकास को लेकर चिंता जताई थी. आदेश में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के साल 2001 के अध्ययन का भी जिक्र किया गया था. इस अध्ययन में मसूरी में निर्माण की सीमा और शहर की पर्यावरणीय क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए थे.
NGT ने कहा कि-
मसूरी की स्थिति को समझने के लिए विशेष वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है. यह आकलन किया जाना था कि शहर कितना निर्माण, कितने पर्यटक और कितने वाहनों का दबाव सह सकता है. साथ ही, मौजूदा भवनों की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, जल निकासी और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसका भी अध्ययन होना था. NGT ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए.
समिति को मसूरी की मौजूदा स्थिति का अध्ययन कर सुधार के उपाय सुझाने थे. मकसद साफ था कि पहाड़ों की रानी में विकास तो हो, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो शहर की प्राकृतिक बनावट और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए.
2001 में भी उठे थे मसूरी की क्षमता पर सवाल: सिटीजंस फॉर ग्रीन देहरादून के सदस्य हिमांशु अरोड़ा का कहना है कि-
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने साल 2001 में ही इस विषय पर अध्ययन किया था. उस अध्ययन में सामने आया था कि मसूरी की क्षमता पर पहले से ही काफी दबाव है और शहर में अतिरिक्त निर्माण तथा वाहनों की संख्या बढ़ाने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.
-हिमांशु अरोड़ा, सदस्य, सिटीजन फॉर ग्रीन दून-
अध्ययन को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप: अरोड़ा का कहना है कि इस अध्ययन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और आने वाले वर्षों में मसूरी पर पर्यटकों, गाड़ियों और निर्माण का दबाव लगातार बढ़ता गया. आज वीकेंड पर शहर में लगने वाला मसूरी में जाम इस परेशानी की सबसे दिखाई देने वाली तस्वीर है. पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन कई बार घंटों जाम में फंस जाते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है.
साल 2001 के अध्ययन में मसूरी की क्षमता को लेकर चिंता जताई गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आज शहर की अधिकतम स्वीकार्य क्षमता का कोई तय आंकड़ा मौजूद है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अब तक ऐसा स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं रखा है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि मसूरी में एक दिन में कितने पर्यटक और कितने वाहन आने चाहिए.
सरकारी रिपोर्ट में करीब 44 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के खतरे वाले जोन में: NGT के निर्देशों के बाद तैयार की गई कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट में मसूरी की भौगोलिक स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए.
रिपोर्ट के मुताबिक-
शहर का 2.31 प्रतिशत क्षेत्र बहुत अधिक भूस्खलन संवेदनशील और 12.94 प्रतिशत क्षेत्र अधिक संवेदनशील श्रेणी में आता है. इसके अलावा 28.65 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम संवेदनशीलता वाली श्रेणी में दर्ज किया गया है. इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 43.90 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के मध्यम से उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में आता है.
रिपोर्ट में भट्टा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी फॉल और बैरलोगंज जैसे इलाकों का भी उल्लेख किया गया है. इन क्षेत्रों में निर्माण और पहाड़ी ढलानों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई. पहाड़ी इलाकों में निर्माण के दौरान जमीन की कटाई, बड़े पत्थरों को हटाना और बारिश के पानी की उचित निकासी नहीं होना जोखिम बढ़ा सकता है. रिपोर्ट में ऐसे इलाकों में भवन बनाने से पहले जमीन की स्थिति की वैज्ञानिक जांच कराने और ढलानों को सुरक्षित रखने के उपाय करने की सिफारिश की गई.
मसूरी में पहाड़ों पर बने मकानों, होटलों और दूसरी इमारतों की सुरक्षा भी इसी से जुड़ा मुद्दा है. अगर किसी ढलान पर निर्माण के कारण पानी जमीन के भीतर जमा होने लगे या प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता बदल जाए, तो इससे मिट्टी और चट्टानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से रिपोर्ट में केवल नए निर्माण को नियंत्रित करने की बात नहीं कही गई, बल्कि पहले से बनी इमारतों की जांच और जरूरी सुधार करने की भी सिफारिश की गई.
8.50 लाख से बढ़कर 30 लाख से हो गए पर्यटक: मसूरी पर बढ़ते दबाव की एक बड़ी वजह पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है. सरकार की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2000 में मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या 8,50,746 थी. साल 2010 में यह संख्या 11,04,796 और साल 2014 में 13,96,702 हो गई. इसके बाद पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. साल 2015 में 27,69,272 पर्यटक मसूरी पहुंचे, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 30,23,839 हो गया.
कोरोना महामारी के दौरान पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई. साल 2020 में मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 10,16,337 और साल 2021 में 12,29,808 दर्ज की गई. रिपोर्ट में साल 2022 के लिए 11,73,789 पर्यटकों के आने का आंकड़ा दिया गया है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि मसूरी में पर्यटन का दबाव हर महीने एक जैसा नहीं रहता. गर्मियों की छुट्टियों, लंबे वीकेंड और त्योहारों के समय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है.
पर्यटन सीजन में बढ़ जाता है प्रति व्यक्ति घनत्व: रिपोर्ट में साल 2011 की जनगणना के आधार पर मसूरी की आबादी 30,118 बताई गई है. उस समय शहर का जनसंख्या घनत्व 511 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. पर्यटन सीजन में यह घनत्व करीब 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है. यानी मसूरी को केवल वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता. पर्यटन के मौसम में शहर में रहने वाले लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पानी, सड़क, पार्किंग, शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शहर की सुविधाओं पर अचानक दबाव बढ़ जाता है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब सरकार के पास पर्यटकों की संख्या और शहर की सीमित सुविधाओं से जुड़े आंकड़े हैं, तो फिर पर्यटकों और वाहनों की संख्या नियंत्रित करने की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती.
303 होटल, 201 होमस्टे और सिर्फ 1,240 पार्किंग स्थान: सरकारी रिपोर्ट में मसूरी में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था का भी ब्योरा दिया गया है. इसके मुताबिक, शहर में 303 होटल, 201 होमस्टे और छह धर्मशाला या गुरुद्वारे दर्ज थे. इन सभी को मिलाकर 510 ठहरने की इकाइयां, 7,887 कमरे और 17,470 बिस्तरों की क्षमता बताई गई. रिपोर्ट में 18 स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का उल्लेख भी किया गया है, जिनमें कुल 63 बिस्तरों की क्षमता दर्ज है. ये आंकड़े बताते हैं कि मसूरी में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. हालांकि, केवल होटल और कमरों की संख्या के आधार पर शहर की कुल कैरिंग कैपेसिटी तय नहीं की जा सकती. इसके लिए पानी की उपलब्धता, सीवेज ट्रीटमेंट, कचरा निस्तारण, सड़क नेटवर्क और पर्यावरणीय जोखिम को भी देखना होगा.
पार्किंग की स्थिति भी चिंता बढ़ाती है: रिपोर्ट के मुताबिक, मसूरी में अलग-अलग स्थानों पर करीब 1,240 वाहनों की पार्किंग उपलब्ध थी. पर्यटन सीजन में जब बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां शहर पहुंचती हैं, तो उपलब्ध पार्किंग कम पड़ने लगती है. इसके बाद वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं और जाम की समस्या बढ़ जाती है. कई जगहों पर सड़क पर खड़े वाहन दूसरे वाहनों की आवाजाही में भी रुकावट पैदा करते हैं.
ऐसा है सड़क नेटवर्क: रिपोर्ट में मसूरी के सड़क नेटवर्क की लंबाई का भी जिक्र है. इसके अनुसार, साल 1990 में सड़क नेटवर्क करीब 219.10 किलोमीटर था, जो मई 2023 तक बढ़कर लगभग 585.31 किलोमीटर हो गया था. इसके बावजूद जाम की समस्या बनी हुई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सड़कें बढ़ाने से मसूरी की समस्या दूर हो सकती है, या फिर वाहनों की संख्या, पार्किंग और पर्यटकों के दबाव को नियंत्रित करना भी जरूरी है.
रिपोर्ट में 19 उपाय, लेकिन जमीन पर कितना काम हुआ? सरकार की कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट में मसूरी की समस्याओं के समाधान के लिए 19 निवारक और सुधारात्मक उपाय सुझाए गए थे. ये उपाय केवल नए निर्माण को रोकने तक सीमित नहीं थे. इनमें पुराने भवनों की सुरक्षा, पहाड़ी ढलानों की देखभाल, पानी की निकासी, प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने जैसे कई जरूरी कदम शामिल थे.
नए निर्माण से पहले संभावित असर का आकलन: रिपोर्ट में कहा गया कि होटल, अस्पताल, सुरंग और दूसरी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए पहले विस्तृत भूगर्भीय और भू-तकनीकी जांच होनी चाहिए. निर्माण की अनुमति देने से पहले संबंधित विशेषज्ञों और वैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करने की सिफारिश की गई. मसूरी के लिए GIS आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने का सुझाव भी दिया गया, जिससे जमीन की बनावट, जल निकासी, पर्यावरण और मौजूदा निर्माण से जुड़े आंकड़े एक जगह उपलब्ध हो सकें. इससे किसी नए निर्माण या परियोजना को मंजूरी देते समय उसके संभावित असर का बेहतर आकलन किया जा सकता है.
भवन सुरक्षा जरूरी: मौजूदा भवनों की सुरक्षा के लिए भी रिपोर्ट में खास सुझाव दिए गए. तीन या उससे अधिक मंजिल वाली इमारतों का सालाना या हर दो साल में विशेषज्ञों से तकनीकी ऑडिट कराने की बात कही गई. जरूरत पड़ने पर इमारतों की नींव मजबूत करने और उनकी संरचना में सुधार करने की सिफारिश थी. पहाड़ी ढलानों से बड़े पत्थर हटाने के लिए खुदाई या विस्फोट करने से बचने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जमीन पर दिखाई देने वाली दरारों को भरने का सुझाव दिया गया.
जल निकासी पर ध्यान: पानी की निकासी को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि भवनों की छतों से बारिश का पानी उचित तरीके से प्राकृतिक जल निकासी लाइन तक पहुंचाया जाना चाहिए. पानी को ढलानों पर अनियंत्रित तरीके से रिसने देने या निचले हिस्सों में जमा होने से रोकने के लिए पक्की नालियां बनाई जानी चाहिए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पानी के जमीन में रिसने से ढलान कमजोर हो सकती हैं और मकानों तथा दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है.
नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के संरक्षण की जरूरत: प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण के लिए रिपोर्ट में उनके आसपास के क्षेत्रों की पहचान करने, नियमित निगरानी करने और वैज्ञानिक तरीके से पानी का पुनर्भरण करने की जरूरत बताई गई. स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाने और ढलानों पर हरियाली बढ़ाने की सिफारिश भी की गई. रिपोर्ट में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और गर्मियों में पानी की कमी दूर करने के लिए इसके इस्तेमाल की बात कही गई. सीवेज और कचरा प्रबंधन को लेकर भी कई सुझाव दिए गए.
सीवर नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट की बात: रिपोर्ट में उचित सीवर नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाएं सुनिश्चित करने, गंदे पानी को प्राकृतिक भूजल में मिलने से रोकने और उपचारित पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई. जलस्रोतों के आसपास कचरा डालने पर रोक, प्लास्टिक कचरे का बेहतर प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने की सिफारिश की गई.
पर्यटकों की संख्या और वाहनों पर नियंत्रण की भी सिफारिश: रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक था कि पर्यटकों की संख्या तय करते समय शहर की वास्तविक क्षमता को ध्यान में रखा जाए. इसमें पर्यटकों के पंजीकरण की व्यवस्था बनाने और उपलब्ध पार्किंग तथा ठहरने की सुविधाओं के हिसाब से पर्यटन का प्रबंधन करने की बात कही गई थी. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि पर्यटकों से लिया जाने वाला शुल्क शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है.
मास्टर प्लान में इन चीजों की सिफारिश: इसके अलावा, मसूरी के मास्टर प्लान में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास से जुड़े उपाय शामिल करने की सिफारिश की गई. स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों में शामिल करने और उन्हें भूस्खलन तथा दूसरे पहाड़ी खतरों को लेकर जागरूक करने की बात कही गई. नए निर्माण की अनुमति देते समय भवन की ऊंचाई, ढलान, जमीन की भार वहन क्षमता और पानी की निकासी जैसे पहलुओं पर ध्यान देने का सुझाव भी था. इन 19 उपायों का मकसद यह था कि मसूरी में पर्यटन और निर्माण गतिविधियों को शहर की क्षमता के अनुसार चलाया जाए. लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल का आरोप है कि इन सुझावों पर काम करने के बजाय सरकारी विभागों की रिपोर्टों और बैठकों में बार-बार उन्हीं बिंदुओं का जिक्र होता रहा.
RTI में क्या सामने आया? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल: अनूप नौटियाल के मुताबिक, पिछले वर्षों में सरकार के अलग-अलग विभागों ने NGT के सामने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश कीं. इन रिपोर्टों में 19 उपायों पर काम करने की बात कही गई, लेकिन उनकी संस्था और अन्य लोगों ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगकर यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में कितने सुझावों पर काम हुआ है.
नौटियाल का कहना है कि RTI से मिले जवाबों में-
कई कामों की स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती. मसूरी के लिए GIS आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ड्रेनेज प्लान और पर्यटक पंजीकरण व्यवस्था इसके उदाहरण हैं. पर्यटकों के पंजीकरण की व्यवस्था कागजों पर मौजूद होने के बावजूद उससे पर्यटकों की संख्या और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने का असर दिखाई नहीं देता.-अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता-
ड्रेनेज प्लान पर नहीं हुआ प्रभावी काम: नौटियाल ने यह भी कहा कि सिंचाई विभाग की ओर से मसूरी के ड्रेनेज प्लान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार किए जाने के बाद भी उस पर प्रभावी काम नहीं हुआ. उनके मुताबिक, जब रिपोर्ट में बारिश के पानी की निकासी को पहाड़ी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया है, तो ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने में देरी चिंता का विषय है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि 19 उपायों पर पर्याप्त काम नहीं हुआ. संबंधित विभागों का जवाब और प्रत्येक उपाय की मौजूदा स्थिति सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कौन-से काम पूरे हुए, कौन-से अधूरे हैं और कहां कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई.
नई मसूरी रोड और टनल को लेकर भी चिंता: मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी पर सवाल उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर की समस्याओं का समाधान सिर्फ नई सड़कें बनाने से नहीं होगा. हिमांशु अरोड़ा ने झाझरा से होकर प्रस्तावित नई मसूरी रोड का मुद्दा उठाया है. उनका दावा है कि-
इस परियोजना से करीब 20 से 25 हजार पेड़ों की कटाई की आशंका है. इनमें साल, बुरांश, बांज और देवदार जैसी प्रजातियों के पेड़ भी शामिल हो सकते हैं. योजना में दो सुरंगें बनाने का प्रस्ताव है. जॉर्ज एवरेस्ट और आसपास के संवेदनशील इलाकों में निर्माण को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत है. ऐसे में सुरंग और सड़क जैसी बड़ी परियोजनाओं पर फैसला लेने से पहले भूगर्भीय स्थिति, पर्यावरणीय असर और शहर की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाना चाहिए.
-हिमांशु अरोड़ा, सदस्य, सिटीजंस फॉर ग्रीन दून-
स्वीकृति के आधिकारिक दस्तावेज देखना जरूरी: पेड़ों की कटाई और सुरंगों से जुड़े उनके दावों की पुष्टि के लिए संबंधित परियोजना की DPR, वन स्वीकृति और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को देखना जरूरी है.
अनूप नौटियाल ने भी नई मसूरी रोड, किमाड़ी-लंबीधार सड़क के चौड़ीकरण, रोपवे और दूसरी बड़ी परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि-
जब सरकारी रिपोर्ट खुद कई इलाकों को भूस्खलन के खतरे वाला बताती है, तो उन क्षेत्रों में निर्माण संबंधी फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. सिटीजंस फॉर ग्रीन दून की ओर से दायर याचिका में किमाड़ी-लंबीधार-कंपनी गार्डन रोड को सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में बदलने के लिए जारी टेंडर को भी चुनौती दी गई है. संस्था का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से पहाड़ी कटान और वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। इसलिए इस परियोजना पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए.-अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता-
हाईकोर्ट पहुंचा मामला, मुख्य सचिव से बातचीत के निर्देश: Citizens for Green Doon के सदस्य हिमांशु अरोड़ा के मुताबिक संस्था ने सितंबर 2026 में मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी और उससे जुड़े विकास कार्यों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने बताया कि संस्था की ओर से अधिवक्ता अभिजित नेगी, स्निग्धा तिवारी और आयुष पोखरियाल ने इस मामले में पक्ष रखा. नौटियाल के मुताबिक-
हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को मुख्य सचिव के सामने अपने सुझाव और आपत्तियां रखने तथा राज्य सरकार के साथ मसूरी के नियोजित विकास पर चर्चा करने को कहा. अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस विषय को उठाने का रास्ता बताया. इस निर्देश को अदालत की ओर से 19 सुझावों पर अंतिम फैसला या सभी आरोपों की पुष्टि नहीं माना जा सकता. इसके लिए हाईकोर्ट के लिखित आदेश को देखना जरूरी है.
-अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता-
नौटियाल ने कहा कि याचिका के जरिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह सवाल जरूर उठाया है कि जब मसूरी की संवेदनशीलता और बढ़ते दबाव को लेकर सरकारी रिपोर्ट मौजूद है, तो उसके सुझावों को लागू करने की स्थिति क्या है. नौटियाल का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मसूरी-देहरादून मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण सड़क बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं. उनके मुताबिक, शहर में विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर नियोजन और सुरक्षा उपायों पर पर्याप्त काम दिखाई नहीं देता.
मसूरी को बचाना है तो भीड़ और निर्माण का दबाव भी समझना होगा: मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर तैयार सरकारी रिपोर्ट में शहर की कई ऐसी समस्याओं का जिक्र है, जिनका असर आम लोगों और पर्यटकों दोनों पर पड़ता है. पार्किंग की कमी से जाम लगता है, पानी की मांग बढ़ने से प्राकृतिक जलस्रोतों पर दबाव पड़ता है, कचरा और सीवेज प्रबंधन की चुनौती बढ़ती है और पहाड़ी ढलानों पर निर्माण से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
हिमांशु अरोड़ा का कहना है कि-
मसूरी जैसे छोटे और संवेदनशील पहाड़ी शहर में विकास की योजना मैदानी शहरों की तरह नहीं बनाई जा सकती. रिंग रोड, एलिवेटेड रोड या नई सड़कें बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनसे शहर पर कितना अतिरिक्त दबाव पड़ेगा. मसूरी की प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना विकास योजनाएं आगे बढ़ाना भविष्य में बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है.
-हिमांशु अरोड़ा, सदस्य, सिटीजंस पर ग्रीन दून-
19 उपायों पर कितना काम हुआ ये है बड़ा सवाल: अब सवाल यह है कि 2023 में सुझाए गए 19 उपायों में से किन पर कितना काम हुआ है, मसूरी की अधिकतम स्वीकार्य कैरिंग कैपेसिटी तय करने की योजना क्या है और पर्यटकों तथा वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाएगी. इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों के रिकॉर्ड और सरकार के पक्ष से ही स्पष्ट होगा. मसूरी में पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार है. इसलिए मुद्दा पर्यटन को रोकने का नहीं, बल्कि उसे इस तरह व्यवस्थित करने का है कि शहर की सड़कें, पानी, पार्किंग और पर्यावरण बढ़ते दबाव को संभाल सकें.
वीकेंड का जाम परेशानी का सबसे बड़ा कारण: वीकेंड पर लगने वाला जाम इस परेशानी का सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रूप है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ की सुरक्षा, शहर की सुविधाओं और अनियोजित विकास से जुड़ा बड़ा सवाल भी खड़ा है. अब हाईकोर्ट में उठे इस मामले के बाद नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट के सुझावों पर क्या कदम उठाती है और मसूरी के लिए सुरक्षित तथा टिकाऊ विकास की ठोस योजना कब सामने आती है.ये भी पढ़ें: