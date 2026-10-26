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वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से मसूरी बेहाल, 3 साल बाद भी कैरिंग कैपेसिटी पर एनजीटी के निर्देश का असर नहीं

वीकेंड के जाम में घुट रहा मसूरी का दम: वीकेंड हो या छुट्टियों का सीजन, पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ते ही जाम लगना आम बात हो गई है. माल रोड से लेकर शहर में आने वाले रास्तों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं. पार्किंग की जगह नहीं मिलती और स्थानीय लोगों को भी अपने घर तक पहुंचने में परेशानी होती है. लेकिन मसूरी की परेशानी सिर्फ जाम तक सीमित नहीं है. शहर की सड़कों, पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन पर बढ़ता दबाव अब उसके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है.

जाम से बढ़ा मसूरी के लोगों का तापमान (Etv Bharat)

एनजीटी ने कैरिंग कैपेसिटी के आकलन का निर्देश दिया था: जनवरी, 2023 में जोशीमठ में भू-धंसाव की घटनाओं के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मसूरी की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी शहर की वहन क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयार रिपोर्ट में कई गंभीर चुनौतियों का जिक्र किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, मसूरी का करीब 44 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के मध्यम से उच्च जोखिम वाले जोन में आता है. शहर में 303 होटल, 201 होमस्टे और करीब 1,240 वाहनों की पार्किंग क्षमता दर्ज की गई. रिपोर्ट में भवनों की सुरक्षा से लेकर पानी, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन और पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने तक के 19 उपाय सुझाए गए थे.

पर्यावहण संरक्षण संस्थान ने किया हाईकोर्ट का रुख: इन उपायों पर जमीन पर कितना काम हुआ, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था सिटीजंस फॉर ग्रीन दून (Citizens for Green Doon) ने इसी मुद्दे को उत्तराखंड हाईकोर्ट में उठाया है. संस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रिपोर्ट तैयार होने और कई विभागीय बैठकों के बावजूद जरूरी उपायों पर प्रभावी काम नहीं हुआ. उनका कहना है कि एक तरफ मसूरी पहले से ही भीड़, जाम और पर्यावरणीय दबाव से जूझ रही है. दूसरी तरफ नई सड़क, टनल और दूसरी बड़ी परियोजनाओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं.

जोशीमठ में भू-धंसाव के बाद मसूरी के हालालों पर NGT दिखाई थी सख्ती: जनवरी 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने, मकानों में दरारें आने और सड़कों को नुकसान पहुंचने की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान पहाड़ी शहरों की सुरक्षा की ओर खींचा था. NGT ने खबरों का स्वतः संज्ञान लिया और 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आदेश जारी किया. एनजीटी ने मसूरी में बेतरतीब निर्माण और पहाड़ की क्षमता से अधिक विकास को लेकर चिंता जताई थी. आदेश में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के साल 2001 के अध्ययन का भी जिक्र किया गया था. इस अध्ययन में मसूरी में निर्माण की सीमा और शहर की पर्यावरणीय क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए थे.

NGT ने कहा कि-

मसूरी की स्थिति को समझने के लिए विशेष वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है. यह आकलन किया जाना था कि शहर कितना निर्माण, कितने पर्यटक और कितने वाहनों का दबाव सह सकता है. साथ ही, मौजूदा भवनों की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, जल निकासी और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसका भी अध्ययन होना था. NGT ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए.

समिति को मसूरी की मौजूदा स्थिति का अध्ययन कर सुधार के उपाय सुझाने थे. मकसद साफ था कि पहाड़ों की रानी में विकास तो हो, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो शहर की प्राकृतिक बनावट और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए.

मसूरी में बढ़ते गए पर्यटक (ETV Bharat Graphics)

2001 में भी उठे थे मसूरी की क्षमता पर सवाल: सिटीजंस फॉर ग्रीन देहरादून के सदस्य हिमांशु अरोड़ा का कहना है कि-

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने साल 2001 में ही इस विषय पर अध्ययन किया था. उस अध्ययन में सामने आया था कि मसूरी की क्षमता पर पहले से ही काफी दबाव है और शहर में अतिरिक्त निर्माण तथा वाहनों की संख्या बढ़ाने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.

-हिमांशु अरोड़ा, सदस्य, सिटीजन फॉर ग्रीन दून-

अध्ययन को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप: अरोड़ा का कहना है कि इस अध्ययन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और आने वाले वर्षों में मसूरी पर पर्यटकों, गाड़ियों और निर्माण का दबाव लगातार बढ़ता गया. आज वीकेंड पर शहर में लगने वाला मसूरी में जाम इस परेशानी की सबसे दिखाई देने वाली तस्वीर है. पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन कई बार घंटों जाम में फंस जाते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है.

साल 2001 के अध्ययन में मसूरी की क्षमता को लेकर चिंता जताई गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आज शहर की अधिकतम स्वीकार्य क्षमता का कोई तय आंकड़ा मौजूद है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अब तक ऐसा स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं रखा है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि मसूरी में एक दिन में कितने पर्यटक और कितने वाहन आने चाहिए.

वीकेंड के जाम में घुट रहा मसूरी का दम (ETV Bharat)

सरकारी रिपोर्ट में करीब 44 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के खतरे वाले जोन में: NGT के निर्देशों के बाद तैयार की गई कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट में मसूरी की भौगोलिक स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए.

रिपोर्ट के मुताबिक-

शहर का 2.31 प्रतिशत क्षेत्र बहुत अधिक भूस्खलन संवेदनशील और 12.94 प्रतिशत क्षेत्र अधिक संवेदनशील श्रेणी में आता है. इसके अलावा 28.65 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम संवेदनशीलता वाली श्रेणी में दर्ज किया गया है. इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 43.90 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के मध्यम से उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में आता है.

रिपोर्ट में भट्टा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी फॉल और बैरलोगंज जैसे इलाकों का भी उल्लेख किया गया है. इन क्षेत्रों में निर्माण और पहाड़ी ढलानों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई. पहाड़ी इलाकों में निर्माण के दौरान जमीन की कटाई, बड़े पत्थरों को हटाना और बारिश के पानी की उचित निकासी नहीं होना जोखिम बढ़ा सकता है. रिपोर्ट में ऐसे इलाकों में भवन बनाने से पहले जमीन की स्थिति की वैज्ञानिक जांच कराने और ढलानों को सुरक्षित रखने के उपाय करने की सिफारिश की गई.

मसूरी में पहाड़ों पर बने मकानों, होटलों और दूसरी इमारतों की सुरक्षा भी इसी से जुड़ा मुद्दा है. अगर किसी ढलान पर निर्माण के कारण पानी जमीन के भीतर जमा होने लगे या प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता बदल जाए, तो इससे मिट्टी और चट्टानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से रिपोर्ट में केवल नए निर्माण को नियंत्रित करने की बात नहीं कही गई, बल्कि पहले से बनी इमारतों की जांच और जरूरी सुधार करने की भी सिफारिश की गई.

मसूरी में होटल, होमस्टे और पार्किंग की स्थिति (ETV Bharat Graphics)

8.50 लाख से बढ़कर 30 लाख से हो गए पर्यटक: मसूरी पर बढ़ते दबाव की एक बड़ी वजह पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है. सरकार की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2000 में मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या 8,50,746 थी. साल 2010 में यह संख्या 11,04,796 और साल 2014 में 13,96,702 हो गई. इसके बाद पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. साल 2015 में 27,69,272 पर्यटक मसूरी पहुंचे, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 30,23,839 हो गया.

कोरोना महामारी के दौरान पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई. साल 2020 में मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 10,16,337 और साल 2021 में 12,29,808 दर्ज की गई. रिपोर्ट में साल 2022 के लिए 11,73,789 पर्यटकों के आने का आंकड़ा दिया गया है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि मसूरी में पर्यटन का दबाव हर महीने एक जैसा नहीं रहता. गर्मियों की छुट्टियों, लंबे वीकेंड और त्योहारों के समय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है.

जोशीमठ में भू-धंसाव के बाद मसूरी के हालालों पर NGT दिखाई थी सख्ती (ETV Bharat)

पर्यटन सीजन में बढ़ जाता है प्रति व्यक्ति घनत्व: रिपोर्ट में साल 2011 की जनगणना के आधार पर मसूरी की आबादी 30,118 बताई गई है. उस समय शहर का जनसंख्या घनत्व 511 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. पर्यटन सीजन में यह घनत्व करीब 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है. यानी मसूरी को केवल वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता. पर्यटन के मौसम में शहर में रहने वाले लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पानी, सड़क, पार्किंग, शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शहर की सुविधाओं पर अचानक दबाव बढ़ जाता है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब सरकार के पास पर्यटकों की संख्या और शहर की सीमित सुविधाओं से जुड़े आंकड़े हैं, तो फिर पर्यटकों और वाहनों की संख्या नियंत्रित करने की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती.

303 होटल, 201 होमस्टे और सिर्फ 1,240 पार्किंग स्थान: सरकारी रिपोर्ट में मसूरी में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था का भी ब्योरा दिया गया है. इसके मुताबिक, शहर में 303 होटल, 201 होमस्टे और छह धर्मशाला या गुरुद्वारे दर्ज थे. इन सभी को मिलाकर 510 ठहरने की इकाइयां, 7,887 कमरे और 17,470 बिस्तरों की क्षमता बताई गई. रिपोर्ट में 18 स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का उल्लेख भी किया गया है, जिनमें कुल 63 बिस्तरों की क्षमता दर्ज है. ये आंकड़े बताते हैं कि मसूरी में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. हालांकि, केवल होटल और कमरों की संख्या के आधार पर शहर की कुल कैरिंग कैपेसिटी तय नहीं की जा सकती. इसके लिए पानी की उपलब्धता, सीवेज ट्रीटमेंट, कचरा निस्तारण, सड़क नेटवर्क और पर्यावरणीय जोखिम को भी देखना होगा.

मसूरी के रिस्क जोन (ETV Bharat Graphics)

पार्किंग की स्थिति भी चिंता बढ़ाती है: रिपोर्ट के मुताबिक, मसूरी में अलग-अलग स्थानों पर करीब 1,240 वाहनों की पार्किंग उपलब्ध थी. पर्यटन सीजन में जब बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां शहर पहुंचती हैं, तो उपलब्ध पार्किंग कम पड़ने लगती है. इसके बाद वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं और जाम की समस्या बढ़ जाती है. कई जगहों पर सड़क पर खड़े वाहन दूसरे वाहनों की आवाजाही में भी रुकावट पैदा करते हैं.

ऐसा है सड़क नेटवर्क: रिपोर्ट में मसूरी के सड़क नेटवर्क की लंबाई का भी जिक्र है. इसके अनुसार, साल 1990 में सड़क नेटवर्क करीब 219.10 किलोमीटर था, जो मई 2023 तक बढ़कर लगभग 585.31 किलोमीटर हो गया था. इसके बावजूद जाम की समस्या बनी हुई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सड़कें बढ़ाने से मसूरी की समस्या दूर हो सकती है, या फिर वाहनों की संख्या, पार्किंग और पर्यटकों के दबाव को नियंत्रित करना भी जरूरी है.

2001 में भी उठे थे मसूरी की भार धारण क्षमता पर सवाल (ETV Bharat)

रिपोर्ट में 19 उपाय, लेकिन जमीन पर कितना काम हुआ? सरकार की कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट में मसूरी की समस्याओं के समाधान के लिए 19 निवारक और सुधारात्मक उपाय सुझाए गए थे. ये उपाय केवल नए निर्माण को रोकने तक सीमित नहीं थे. इनमें पुराने भवनों की सुरक्षा, पहाड़ी ढलानों की देखभाल, पानी की निकासी, प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने जैसे कई जरूरी कदम शामिल थे.

नए निर्माण से पहले संभावित असर का आकलन: रिपोर्ट में कहा गया कि होटल, अस्पताल, सुरंग और दूसरी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए पहले विस्तृत भूगर्भीय और भू-तकनीकी जांच होनी चाहिए. निर्माण की अनुमति देने से पहले संबंधित विशेषज्ञों और वैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करने की सिफारिश की गई. मसूरी के लिए GIS आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने का सुझाव भी दिया गया, जिससे जमीन की बनावट, जल निकासी, पर्यावरण और मौजूदा निर्माण से जुड़े आंकड़े एक जगह उपलब्ध हो सकें. इससे किसी नए निर्माण या परियोजना को मंजूरी देते समय उसके संभावित असर का बेहतर आकलन किया जा सकता है.