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सावधान: शादी के डिजिटल कार्ड से खाली हो रहा है बैंक खाता, साइबर पुलिस की चेतावनी

हैदराबादः अगर आपके व्हाट्सएप (WhatsApp) या मैसेज पर किसी की शादी का निमंत्रण (डिजिटल इनविटेशन कार्ड) आया है, तो सावधान हो जाएं. साइबर जालसाजों ने लोगों को ठगने का एक नया और खतरनाक तरीका निकाला है. हाल ही में हैदराबाद में एक आईटी कर्मचारी के साथ ऐसा ही हुआ, जहां शादी का कार्ड देखने के चक्कर में उनके बैंक खाते से लाखों रुपये उड़ा लिए गए. पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

कैसे काम करता है यह साइबर फ्रॉड?

शादी के निमंत्रण से जुड़े ये लिंक Marriage invitation.APK या wedding card.APK के रूप में व्हाट्सएप, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए आते हैं. कुछ मामलों में, जालसाज ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जैसे कि ये मैसेज आपके रिश्तेदारों के नंबरों से ही आए हों. जब कोई शादी का कार्ड देखने की उत्सुकता में इस लिंक पर क्लिक करता है, तो फोन में एपीके (.APK) फाइल के रूप में एक ऐप डाउनलोड हो जाता है.

इसमें मौजूद मालवेयर (वायरस) के जरिए फोन का पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट्स, फोटो और एसएमएस (SMS) हैकर्स के हाथों में पहुंच जाते हैं. इसी डेटा के दम पर बैंक खातों से सारा पैसा खाली किया जा रहा है.