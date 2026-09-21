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दक्षिण कोरिया में रोबोट की टक्कर से तमिलनाडु के शख्स की मौत, अगले हफ्ते होने वाली थी सगाई

तंजावुर: साउथ कोरिया में एक रोबोट से हुई टक्कर में भारतीय शख्स की जान चली गई. इस घटना से तमिलनाडु में पीड़ित परिवार के घर पर शोक की लहर दौड़ गई. युवक की अगले हफ्ते सगाई होने वाली थी.

पीड़ित 32 साल के सुदर्शन तमिलनाडु के तंजावुर जिले में ओराथनाडु के पास कन्नुगुडी नॉर्थ स्ट्रीट का रहने वाले थे. वह पिछले तीन साल से साउथ कोरिया के सेओरा में एक कार पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा थे.

जब सुदर्शन रोज की तरह काम कर रहा थे उसी दौरान वहां चल रही एक ऑटोमेटेड रोबोट मशीन ने उसके सीने पर जोर से वार किया. हादसे में गंभीर रूप से घायल सुदर्शन को उसके साथियों ने बचाया और फैक्ट्री में डॉक्टर के पास ले गए. बताया गया कि वहां उनकी जांच करने वाले डॉक्टर ने सुदर्शन को मृत घोषित कर दिया. कंपनी और उसके कर्मचारियों ने तंजावुर में सुदर्शन के माता-पिता को उसकी मौत की जानकारी दे दी है. हादसे के समय फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड की गई फुटेज भी भेज दी है.