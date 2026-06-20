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दयारा से पिंडारी तक गहराया रहस्य! 3 ट्रेकर्स, 3 रास्ते और अंतहीन तलाश, पहाड़ों से उठे अनसुलझे सवाल

चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी जिले में ट्रेकरों का लापता होना अभी रहस्य बना हुआ है. उनका अभी कुछ पता नहीं चल पाया. रिपोर्ट - किरणकांत शर्मा.

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दयारा से पिंडारी तक गहराया रहस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 8:01 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के तीन अलग-अलग ट्रेकिंग रास्तों पर रहस्यमयी तरीके से लापता हुए दो लोगों का करीब 22 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है. वहीं, फूलों की घाटी से गायब व्यक्ति 12वें दिन भी लापता है. उधर, पहाड़ों पर लगातार बदला मौसम रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बनता जा रहा है. मॉनसून की दस्तक के बाद तो हालात और भी विकट हो जाएंगे. इसी के साथ लापता हुए तीनों लोगों के परिवारों की चिंता भी बढ़ती जा रही है. बीतते समय के साथ यह घटनाएं एक रहस्य का रूप लेती जा रही हैं.

दरअसल, बीते दिनों उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से उत्तराखंड रहने वाली बबीता पांडे लापता हुई थी. इसी तरह बागेश्वर के पिंडारी ट्रेक से नोएडा के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान गायब हो गए थे. वहीं चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी से हरियाणा निवासी गब्बर सिंह का भी अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: बबीता पांडे और अभिषेक चौहान को लापता हुए करीब 22 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां खोज अभियान को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं.

बबीता पांडे की तलाश 22वीं दिन भी जारी: उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल ट्रेक से 29 मई को लापता हुई बबीता पांडे की तलाश आज भी जारी है. करीब तीन सप्ताह बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है. उत्तरकाशी पुलिस के अनुसार लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अलग-अलग टीमों को विभिन्न संभावित स्थानों पर लगाया गया है.

मानसून की शुरुआत, घना कोहरा, फिसलन भरे रास्ते और दुर्गम भूभाग जैसी बाधाओं के बावजूद खोज अभियान रोका नहीं गया है. मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और यह मानकर तलाश की जा रही है कि कोई भी संभावना छोटी नहीं है. दयारा बुग्याल के विशाल घास के मैदान आसपास के जंगल और गहरी ढलानें. इस खोज अभियान को और जटिल बना रहे हैं.
- कमलेश उपाध्याय, एसपी उत्तरकाशी -

अभिषेक चौहान की गुमशुदगी: वहीं पिंडारी ट्रेक पर अभिषेक चौहान की गुमशुदगी भी पहाड़ जैसी चुनौती बनी हुई है. बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक से 29 मई को लापता हुए नोएडा निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान की तलाश भी लगातार जारी है. पुलिस और बचाव एजेंसियों की कई टीमें क्षेत्र में जुटी हुई हैं.

खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, नेटवर्क की अनुपलब्धता और गहरी खाइयों के बीच अभियान लगातार जारी रखा गया है. अभिषेक के पिता और उनके कुछ मित्र अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं. सभी किसी सकारात्मक सूचना की उम्मीद लगाए हुए हैं. पहाड़ों में मौसम सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. इसके बावजूद खोज अभियान में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है.
- जितेंद्र मेहरा, पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर -

गब्बर सिंह का अचानक गायब होना: चमोली जिले की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से 9 जून को लापता हुए हरियाणा निवासी गब्बर सिंह का भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस और वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में अभियान चला रही हैं, लेकिन उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है.

घाटी से गुजरने वाले प्रत्येक ट्रेकिंग दल और स्थानीय लोगों के साथ गब्बर सिंह की जानकारी साझा की जा रही है. ताकि किसी ने उन्हें कहीं देखा हो तो सूचना मिल सके. हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन खोज अभियान जारी है.
- सर्वेश पंवार, पुलिस अधीक्षक, चमोली -

क्या पहाड़ निगल गए या रास्ता भटक गए, उठ रहे कई सवाल: तीनों मामलों में सबसे बड़ी समानता यह है कि सभी लोग उत्तराखंड के लोकप्रिय लेकिन भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग क्षेत्रों से लापता हुए हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है. अचानक छाने वाला कोहरा, सीमित मोबाइल नेटवर्क, अनौपचारिक पगडंडियां और गहरी खाइयां कई बार अनुभवी ट्रेकर्स को भी मुश्किल में डाल देती हैं. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मुख्य मार्ग से भटक जाए तो उसका पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है. यही वजह है कि इन तीनों घटनाओं ने ट्रेकिंग सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्थानीय इलाकों में फिर चर्चा में आईं लोककथाएं और परियों की कहानियां: इन घटनाओं के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर स्थानीय लोककथाओं की चर्चा भी शुरू हो गई है. उत्तरकाशी के कई ग्रामीण इन रहस्यमय गुमशुदगियों को पुराने समय से प्रचलित परियों और अलौकिक शक्तियों की कहानियों से जोड़कर देख रहे हैं.

हालांकि, प्रशासन इन्हें केवल लोक कथाएं मानता हैं. प्रशासन का मानना है कि पहाड़ों की वास्तविक चुनौतियां ही इन घटनाओं की मुख्य वजह हो सकती हैं. इसके बावजूद जब कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता तो पहाड़ों में रहस्य और लोककथाएं फिर चर्चा का विषय बन जाती हैं.

परिवारों की उम्मीद: 22 दिन पहले दयारा बुग्याल में बिछड़ा एक परिवार, 29 मई से पिंडारी ट्रेक पर बेटे की तलाश में भटक रहा दूसरा परिवार और फूलों की घाटी से लौटने का इंतजार कर रहा तीसरा परिवार तीनों की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं. दूसरी ओर पुलिस एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में गायब हुए इन तीन ट्रेकर्स की कहानी एक ऐसे रहस्य में बदलती जा रही है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं.

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