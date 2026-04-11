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Weather: आने वाले हफ्तों में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, लू चलने की संभावना, 'सुपर अल नीनो' की चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत के बड़े हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण इस अप्रैल में तापमान में होने वाली बढ़ोतरी फिलहाल रुक गई है, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह राहत कम समय के लिए हो सकती है. मई और जून की भीषण गर्मी के दौरान तापमान में तेजी से उछाल आने की संभावना है, जिससे बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के दौरान मौसम का मिजाज मिला-जुला और असमान रहने की संभावना है. जहां उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, वहीं पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में दिन के समय सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं. इसके साथ ही, देश के अधिकांश हिस्सों में रातें सामान्य से अधिक गर्म रहने का पूर्वानुमान है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह गर्मी के तनाव (heat stress) को काफी बढ़ा सकता है. यह नया पूर्वानुमान आईएमडी द्वारा फरवरी में जारी किए गए मार्च-मई के पिछले आसार (Outlook) से अलग है, जिसमें पूरे भारत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की गई थी. संशोधित पूर्वानुमान अब एक अधिक सूक्ष्म या मिला-जुला पैटर्न दर्शाता है, जो आंशिक रूप से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हाल ही में हुई व्यापक बारिश से प्रभावित है. मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि कई क्षेत्रों में लू (heatwave) चलने वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. साथ ही, मार्च-मई की तुलना में अप्रैल-जून के दौरान और भी अधिक बार लू चलने की आशंका जताई गई है. आईएमडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "अप्रैल 2026 के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के कई हिस्सों और गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है." मौसम एजेंसी ने बढ़ते तापमान से जुड़े व्यापक खतरों पर जोर देते हुए कहा, "हीटवेव चलने की बढ़ती संभावना जनस्वास्थ्य, जल संसाधनों, बिजली की मांग और आवश्यक सेवाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है. इसका सबसे बुरा प्रभाव बुजुर्गों, बच्चों, बाहर काम करने वाले मजदूरों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों जैसे संवेदनशील वर्गों पर पड़ सकता है." एजेंसी ने आगे कहा, "बढ़ा हुआ तापमान गर्मी से होने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है और बुनियादी ढांचे व संसाधन प्रबंधन प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है." बारिश से मिली राहत बढ़ा सकती है पारा

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. हालांकि, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों और असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा. दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं क्षेत्रों में मार्च के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जबकि पहले के पूर्वानुमानों में इसके विपरीत कहा गया था. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की बेमौसम बारिश, भले ही कुछ समय के लिए गर्मी से राहत दिलाती हो, लेकिन अक्सर इसके बाद तापमान में और भी तेज बढ़ोतरी के लिए जमीन तैयार हो जाती है. स्काईमेट वेदर (Skymet Weather) के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि हालिया बारिश के कारण तापमान नियंत्रण में रहा है, लेकिन अब मौसम तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा, "पिछले डेढ़ हफ्ते से हो रही बारिश के कारण तापमान अब तक काबू में था. लेकिन अब बादल और बारिश का सिस्टम खत्म होकर दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं. इसी वजह से अब मौसम गर्म होने लगेगा और तापमान बढ़ेगा, जिससे अगले 1 से 5 दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है." उन्होंने चेतावनी दी कि बारिश में कमी आने से गर्मी बढ़ने की रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने कहा, 'मौसम में होने वाली हलचल की तीव्रता और आवृत्ति कम रहेगी... अगले कम से कम 15 दिनों तक बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी कम होंगी. इसके कारण देश के कई हिस्सों में तपिश/गर्माहट महसूस की जाएगी. यही वजह है कि बिजली की मांग बढ़ जाएगी." पलावत ने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, खासकर अप्रैल के दूसरे पखवाड़े (अंतिम दो हफ्तों) और मई के दौरान. उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, आने वाले हफ्तों में लू का असर और बार-बार इसके चलने की आवृत्ति काफी अधिक रहेगी." बिजली की मांग और स्वास्थ्य संबंधी खतरे

तापमान में वृद्धि और बिजली की मांग के बीच का संबंध अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, कूलिंग की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे बिजली के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.