Weather: आने वाले हफ्तों में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, लू चलने की संभावना, 'सुपर अल नीनो' की चेतावनी
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बेमौसम बारिश के कारण गर्मी बढ़ सकती है. रातें अधिक गर्म हो सकती हैं. बिजली खपत बढ़ सकती है.
Published : April 11, 2026 at 6:58 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: भारत के बड़े हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण इस अप्रैल में तापमान में होने वाली बढ़ोतरी फिलहाल रुक गई है, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह राहत कम समय के लिए हो सकती है. मई और जून की भीषण गर्मी के दौरान तापमान में तेजी से उछाल आने की संभावना है, जिससे बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के दौरान मौसम का मिजाज मिला-जुला और असमान रहने की संभावना है. जहां उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, वहीं पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में दिन के समय सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं. इसके साथ ही, देश के अधिकांश हिस्सों में रातें सामान्य से अधिक गर्म रहने का पूर्वानुमान है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह गर्मी के तनाव (heat stress) को काफी बढ़ा सकता है.
यह नया पूर्वानुमान आईएमडी द्वारा फरवरी में जारी किए गए मार्च-मई के पिछले आसार (Outlook) से अलग है, जिसमें पूरे भारत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की गई थी. संशोधित पूर्वानुमान अब एक अधिक सूक्ष्म या मिला-जुला पैटर्न दर्शाता है, जो आंशिक रूप से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हाल ही में हुई व्यापक बारिश से प्रभावित है.
मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि कई क्षेत्रों में लू (heatwave) चलने वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. साथ ही, मार्च-मई की तुलना में अप्रैल-जून के दौरान और भी अधिक बार लू चलने की आशंका जताई गई है.
आईएमडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "अप्रैल 2026 के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के कई हिस्सों और गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है."
मौसम एजेंसी ने बढ़ते तापमान से जुड़े व्यापक खतरों पर जोर देते हुए कहा, "हीटवेव चलने की बढ़ती संभावना जनस्वास्थ्य, जल संसाधनों, बिजली की मांग और आवश्यक सेवाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है. इसका सबसे बुरा प्रभाव बुजुर्गों, बच्चों, बाहर काम करने वाले मजदूरों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों जैसे संवेदनशील वर्गों पर पड़ सकता है." एजेंसी ने आगे कहा, "बढ़ा हुआ तापमान गर्मी से होने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है और बुनियादी ढांचे व संसाधन प्रबंधन प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है."
बारिश से मिली राहत बढ़ा सकती है पारा
आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. हालांकि, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों और असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा. दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं क्षेत्रों में मार्च के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जबकि पहले के पूर्वानुमानों में इसके विपरीत कहा गया था.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की बेमौसम बारिश, भले ही कुछ समय के लिए गर्मी से राहत दिलाती हो, लेकिन अक्सर इसके बाद तापमान में और भी तेज बढ़ोतरी के लिए जमीन तैयार हो जाती है.
स्काईमेट वेदर (Skymet Weather) के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि हालिया बारिश के कारण तापमान नियंत्रण में रहा है, लेकिन अब मौसम तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा, "पिछले डेढ़ हफ्ते से हो रही बारिश के कारण तापमान अब तक काबू में था. लेकिन अब बादल और बारिश का सिस्टम खत्म होकर दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं. इसी वजह से अब मौसम गर्म होने लगेगा और तापमान बढ़ेगा, जिससे अगले 1 से 5 दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है."
उन्होंने चेतावनी दी कि बारिश में कमी आने से गर्मी बढ़ने की रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने कहा, 'मौसम में होने वाली हलचल की तीव्रता और आवृत्ति कम रहेगी... अगले कम से कम 15 दिनों तक बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी कम होंगी. इसके कारण देश के कई हिस्सों में तपिश/गर्माहट महसूस की जाएगी. यही वजह है कि बिजली की मांग बढ़ जाएगी."
पलावत ने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, खासकर अप्रैल के दूसरे पखवाड़े (अंतिम दो हफ्तों) और मई के दौरान. उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, आने वाले हफ्तों में लू का असर और बार-बार इसके चलने की आवृत्ति काफी अधिक रहेगी."
बिजली की मांग और स्वास्थ्य संबंधी खतरे
तापमान में वृद्धि और बिजली की मांग के बीच का संबंध अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, कूलिंग की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे बिजली के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
टेरी (TERI) यूनिवर्सिटी के जलवायु विशेषज्ञ प्रोफेसर एसएन मिश्रा ने अप्रैल के लिए थोड़ा राहत भरा अनुमान जताया है, लेकिन आगे स्थिति बिगड़ने की चेतावनी भी दी है. उन्होंने समझाया, "अप्रैल अब तक अपेक्षाकृत ठंडा रहा है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में समय से पहले हीटवेव चलने की आशंका कम हो गई है. भारत में बिजली की सबसे ज्यादा मांग आमतौर पर गर्मी और उमस के मेल से बढ़ती है, इसलिए मांग में असली उछाल अप्रैल-मई के बजाय जून-जुलाई में आने की उम्मीद है."
उन्होंने आगे कहा कि असली चिंता का विषय लगातार बनी रहने वाली गर्मी है. मई महीने से, दिन और रात के बढ़ते तापमान के कारण बेचैनी बढ़ेगी. रात की गर्मी विशेष रूप से जोखिम भरी होती है क्योंकि यह शरीर को दिन की तपिश से उबरने का मौका नहीं देती, जिससे शरीर पर गर्मी का बोझ (हीट स्ट्रेस) जमा होने लगता है और स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं.
जलवायु परिवर्तन और 'केल्विन वेव' का कारक
मौसम के तात्कालिक मिजाज से हटकर, वैज्ञानिक प्रशांत महासागर में होने वाली हलचलों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जहां तेजी से विकसित हो रही 'केल्विन लहर' (Kelvin Wave)—जो कि सतह के नीचे गर्म पानी की एक लहर है—वैश्विक जलवायु प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है.
पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह घटना इस साल के अंत में 'अल नीनो' (El Niño) की स्थिति पैदा कर सकती है. साथ ही 2026 के अंत तक इसके 'सुपर अल नीनो' के रूप में और अधिक गंभीर होने का खतरा भी बना हुआ है.
पर्यावरणविद् मनु सिंह ने विस्तार से समझाते हुए कहा, "बेमौसम बारिश के बाद अक्सर मिट्टी में नमी रह जाती है और आसमान साफ हो जाता है, जिससे जमीन तेजी से गर्म होने लगती है. इसकी वजह से अचानक तापमान बढ़ जाता है और कूलिंग के लिए बिजली की मांग में भारी उछाल आता है. सामान्य से अधिक गर्म रातें विशेष रूप से चिंता का विषय हैं… इनसे हृदय संबंधी तनाव, डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) और नींद में खलल जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है."
समुद्री गतिविधियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में विकसित हो रही 'केल्विन वेव' अल नीनो की स्थिति और मजबूत होने का संकेत दे रही है; हालांकि 2026 के अंत तक 'सुपर अल नीनो' आने की बात अभी अनिश्चित है, लेकिन इसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."
राजेश पॉल ने भी इसी तरह की चिंता जताते हुए कहा, "विकसित हो रही केल्विन वेव प्रशांत महासागर में समय से पहले गर्माहट का संकेत दे रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपने आप 'सुपर अल नीनो' में बदल जाएगी. 2026 के अंत तक किसी बड़ी भौगोलिक घटना की संभावना निश्चित होने के बजाय अभी भी अनिश्चित बनी हुई है."
दोनों विशेषज्ञों ने भारत के मानसून पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर जोर दिया. आमतौर पर एक मजबूत 'अल नीनो' मानसून की बारिश को कमजोर कर देता है, जिससे बारिश के असमान वितरण और लंबे समय तक सूखा रहने का खतरा बढ़ जाता है.
कृषि पर प्रभाव और सलाह
IMD ने कृषि के लिए भी बड़े खतरों की चेतावनी दी है. मौसम एजेंसी ने कहा, "बोरो चावल, मक्का, मूंग, उड़द और सब्जियों की फसल जब पैदावार के चरण में होती है, तब अत्यधिक गर्मी के तनाव के कारण दानों के बनने में समस्या आ सकती है, फूल गिर सकते हैं और कुल पैदावार कम हो सकती है."
आईएमडी ने आगे चेतावनी दी है कि गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों के समय से पहले पकने की संभावना है, जिससे उनके दानों के भरने की अवधि और पैदावार कम हो सकती है. आम और केले जैसी फलों की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, जहां फूलों और फलों के झड़ने की समस्या देखी जा सकती है.
इन जोखिमों को कम करने के लिए, आईएमडी ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान हल्की और बार-बार सिंचाई करें. साथ ही, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए गेहूं और सरसों की कटाई जल्द पूरी करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा, गर्म और उमस भरे मौसम को देखते हुए कीटों और बीमारियों के हमलों की निगरानी करने की भी सलाह दी गई है.
पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने जलवायु परिवर्तन की व्यापक चुनौती को स्पष्ट करते हुए कहा, "बेमौसम बारिश विरोधाभासी रूप से भीषण गर्मी के लिए जमीन तैयार कर सकती है. सामान्य से अधिक गर्म रातें विशेष रूप से चिंताजनक हैं क्योंकि वे शरीर को गर्मी से उबरने नहीं देतीं और साथ ही चौबीसों घंटे बिजली की खपत को भी बढ़ा देती हैं."
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि "सुपर अल नीनो" की संभावना अभी अनिश्चित है, लेकिन बदलते हालात जलवायु में बढ़ती अस्थिरता की ओर इशारा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर इस तरह की स्थितियां और मजबूत होती हैं, तो भारत में मानसून कमजोर और अनियमित हो सकता है, जिसका सीधा असर कृषि उपज, पानी की कमी और बिजली की बढ़ती मांग पर पड़ेगा.
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