मानसून को लेकर अच्छी खबर, उत्तर-पश्चिम भारत में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग का अनुमान है कि 20-21 जून तक पंजाब-हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी और राजस्थान में भारी बारिश होगी. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : June 20, 2026 at 3:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों को जल्द ही चल रही गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा. आईएमडी ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि दिन भर तेज हवाएं चलने की संभावना है.
विशेषज्ञ की राय
पूरे भारत में अभी बारिश में लगभग 41% की कमी है, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह कमी मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं की धीमी गति, मॉनसून के बदलते हालात और शुष्क पश्चिमी हवाओं की वजह से है.
कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में मानसून धीमा हो गया है, खासकर इसलिए क्योंकि अरब सागर से नमी लाने वाली हवाएं कमजोर हो गई हैं. बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के ऊपर मानसून को आगे बढ़ाने के लिए कोई मजबूत निम्न वायुदाब क्षेत्र (Low-Pressure System) भी नहीं है. किसानों के लिए, इसका मतलब है कि बारिश कम हो गई है, और कई लोग खरीफ की फसल बोने से पहले अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि मौसम मॉडल (weather models) बता रहे हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में स्थिति बेहतर हो सकती है.
पर्यावरणविद डॉ. हिश्मी हुसैन ने कहा, "हवाओं में नमी बढ़ने की उम्मीद है, और एक नया मौसम सिस्टम मानसून को फिर से मजबूत होने में मदद कर सकता है. मानसून खत्म नहीं हुआ है या फेल नहीं हो रहा है—यह बस कुछ समय के लिए रुका है. मौजूदा अनुमान बताते हैं कि 24–28 जून के आसपास बारिश फिर से बढ़नी चाहिए, जिससे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश होगी और बुआई का काम फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी."
लू चलने की संभावना
20-22 जून के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में, 20-24 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 20 जून को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में लू चलने की संभावना है. मराठवाड़ा में 20 जून को लू की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि तेलंगाना में 20-21 जून के दौरान लू की स्थिति देखने को मिल सकती है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि लोग ज्यादा देर तक गर्मी में रहने से बचें, क्योंकि गर्मी से होने वाली बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. हाइड्रेटेड रहें और नियमित रूप से पानी पीते रहें.
मौसम विभाग का क्षेत्रवार पूर्वानुमान
उत्तर-पश्चिम भारत : IMD ने 20-21 जून के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसी तरह, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है.
मध्य भारत : पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 20 से 25 जून के बीच छिटपुट बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने मध्य प्रदेश में गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान लगाया है, जिसमें हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और हवा के झोंके 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.
पूर्वी भारत : बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप में अगले हफ्ते भारी बारिश होने की उम्मीद है. 20 जून तक पूरे पूर्वी भारत में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.
पूर्वोत्तर भारत : 20 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
पश्चिम भारत : 20 से 25 जून तक गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय महाराष्ट्र (कोंकण) और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की संभावना है. इस बीच, 20 जून तक महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के संकेत नहीं है.
दक्षिण भारत : दक्षिणी प्रायद्वीप में 20 जून से तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.
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