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मानसून को लेकर अच्छी खबर, उत्तर-पश्चिम भारत में होगी झमाझम बारिश

नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों को जल्द ही चल रही गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा. आईएमडी ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि दिन भर तेज हवाएं चलने की संभावना है.

विशेषज्ञ की राय

पूरे भारत में अभी बारिश में लगभग 41% की कमी है, सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह कमी मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं की धीमी गति, मॉनसून के बदलते हालात और शुष्क पश्चिमी हवाओं की वजह से है.

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कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में मानसून धीमा हो गया है, खासकर इसलिए क्योंकि अरब सागर से नमी लाने वाली हवाएं कमजोर हो गई हैं. बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के ऊपर मानसून को आगे बढ़ाने के लिए कोई मजबूत निम्न वायुदाब क्षेत्र (Low-Pressure System) भी नहीं है. किसानों के लिए, इसका मतलब है कि बारिश कम हो गई है, और कई लोग खरीफ की फसल बोने से पहले अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि मौसम मॉडल (weather models) बता रहे हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में स्थिति बेहतर हो सकती है.

पर्यावरणविद डॉ. हिश्मी हुसैन ने कहा, "हवाओं में नमी बढ़ने की उम्मीद है, और एक नया मौसम सिस्टम मानसून को फिर से मजबूत होने में मदद कर सकता है. मानसून खत्म नहीं हुआ है या फेल नहीं हो रहा है—यह बस कुछ समय के लिए रुका है. मौजूदा अनुमान बताते हैं कि 24–28 जून के आसपास बारिश फिर से बढ़नी चाहिए, जिससे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश होगी और बुआई का काम फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी."

लू चलने की संभावना

20-22 जून के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में, 20-24 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 20 जून को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में लू चलने की संभावना है. मराठवाड़ा में 20 जून को लू की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि तेलंगाना में 20-21 जून के दौरान लू की स्थिति देखने को मिल सकती है.