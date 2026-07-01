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उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून का प्रभाव, इन राज्यों में बारिश का अनुमान

कोलकाता में रविवार को भारी बारिश के बीच सड़क पार करते समय पैदल यात्री छाता पकड़े हुए ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहा है. इससे पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है. कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है.

बारिश की कमी

आईएमडी के अनुसार जुलाई 2026 के दौरान पूरे देश में महीने की औसत बारिश नॉर्मल से कम रहने की संभावना है. बारिश सामान्य औसत से 94 फीसदी कम रहने की उम्मीद है क्योंकि एल नीनो मौसम की स्थिति मजबूत हो रही है. कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है, और आईएमडी ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रह सकता है.

महाराष्ट्र में जून में 50 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. महाराष्ट्र के ज़्यादातर जिलों में जून में बारिश की कमी दर्ज की गई. मध्य प्रदेश की तरह देश के दूसरे हिस्से भी अपनी नॉर्मल मौसमी बारिश से पीछे चल रहे हैं.

पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन ने कहा कि मॉनसून में बारिश की कमी जारी रहने की उम्मीद है. इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित बारिश पर निर्भर खेती वाले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत की लगभग आधी खेती की जमीन मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है.

बारिश की कमी से फसल की पैदावार कम हो सकती है, खासकर चावल, दालें और सोयाबीन पर असर पड़ेगा. इससे जलाशय और ग्राउंडवॉटर लेवल भी कम हो सकता है, जिससे न सिर्फ खेती बल्कि पीने के पानी की सप्लाई और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है. इससे रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इससे जुड़े दुष्परिणामों पर गौर करना चाहिए. इसमें पीने के पानी की सही सप्लाई पक्का करना और कम समय में सिंचाई की सुविधाओं को मजबूत करना, साथ ही लंबे समय तक टिके रहने के लिए फसल बीमा, ग्राउंडवॉटर रिचार्ज, अच्छे सिंचाई सिस्टम और क्लाइमेट-स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना.

मौसम का हाल

उत्तर-पश्चिम भारत

उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून तेज होने वाला है. पहाड़ियों और मैदानों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.