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उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून का प्रभाव, इन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

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कोलकाता में रविवार को भारी बारिश के बीच सड़क पार करते समय पैदल यात्री छाता पकड़े हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 1:47 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहा है. इससे पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है. कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है.

बारिश की कमी

आईएमडी के अनुसार जुलाई 2026 के दौरान पूरे देश में महीने की औसत बारिश नॉर्मल से कम रहने की संभावना है. बारिश सामान्य औसत से 94 फीसदी कम रहने की उम्मीद है क्योंकि एल नीनो मौसम की स्थिति मजबूत हो रही है. कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है, और आईएमडी ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रह सकता है.

महाराष्ट्र में जून में 50 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. महाराष्ट्र के ज़्यादातर जिलों में जून में बारिश की कमी दर्ज की गई. मध्य प्रदेश की तरह देश के दूसरे हिस्से भी अपनी नॉर्मल मौसमी बारिश से पीछे चल रहे हैं.

पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन ने कहा कि मॉनसून में बारिश की कमी जारी रहने की उम्मीद है. इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित बारिश पर निर्भर खेती वाले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत की लगभग आधी खेती की जमीन मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है.

बारिश की कमी से फसल की पैदावार कम हो सकती है, खासकर चावल, दालें और सोयाबीन पर असर पड़ेगा. इससे जलाशय और ग्राउंडवॉटर लेवल भी कम हो सकता है, जिससे न सिर्फ खेती बल्कि पीने के पानी की सप्लाई और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है. इससे रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इससे जुड़े दुष्परिणामों पर गौर करना चाहिए. इसमें पीने के पानी की सही सप्लाई पक्का करना और कम समय में सिंचाई की सुविधाओं को मजबूत करना, साथ ही लंबे समय तक टिके रहने के लिए फसल बीमा, ग्राउंडवॉटर रिचार्ज, अच्छे सिंचाई सिस्टम और क्लाइमेट-स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना.

मौसम का हाल

उत्तर-पश्चिम भारत

उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून तेज होने वाला है. पहाड़ियों और मैदानों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है. 3 से 5 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी-तूफ़ान आने की आशंका है.

मध्य भारत

आईएमडी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. 6 जुलाई तक बारिश का अनमान है. वहीं कुछ इलाकों में इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.

पूर्वी भारत

इस हफ़्ते पूर्वी भारत में भारी बारिश जारी रहेगी. आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार और सिक्किम में भारी बारिश होने की उम्मीद है. इनमें से कुछ जगहों पर भारी से बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है.

पूर्वोत्तर भारत

देश के पूर्वोत्तर हिस्से में इस हफ़्ते अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस भारी बारिश होने की संभावना है. इनमें से कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है.

पश्चिम भारत

कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इन क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है जिससे कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मराठवाड़ा में भारी बारिश होगी. कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत भारी बारिश की संभावना है. लोगों को बाढ़ और भूस्खलन के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ेगी. केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले छह दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. केरल और साउथ अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान है.

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