तमिलनाडु में भारी बारिश, 8 जिलों में रेड अलर्ट, CM ने की स्थिति की समीक्षा

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलो में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Weather Updates Heavy Rain Alert in Several Districts of Tamil Nadu CM Stalin reviewed situation
तमिलनाडु में भारी बारिश, 8 जिलों में रेड अलर्ट, CM ने की स्थिति की समीक्षा
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 7:47 PM IST

चेन्नई: पूर्वोत्तर मानसून के तेज होने के साथ ही तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने मंगलवार को आठ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और भारी बारिश को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए. सीएम स्टालिन ने जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां निगरानी अधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया.

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ताजा अपडेट में कहा कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण अब निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 की दोपहर तक उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-कराईकल और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से दूर दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव (Depression) के रूप में केंद्रित होने की संभावना है. इसके बाद, इस चक्रवात के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-कराईकल और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ते रहने और अगले 24 घंटों के दौरान और तीव्र होने की संभावना है.

इन जिलों में रेड अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, इसके प्रभाव से तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसलिए 8 जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट और चेन्नई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है.

अधिकारी ने कहा कि उत्तरी तटीय क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन इन 8 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है. उनके अनुसार, चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, कल्लाकुरिची, अरियालुर, पेरम्बलुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

रेड अलर्ट का मतलब है कि 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक की अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की अत्यधिक भारी बारिश होगी.

चेन्नई में मुख्यमंत्री स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और उन्हें संभावित बारिश वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से लोगों के लिए भोजन, पेयजल और दवा सहित सभी व्यवस्थाएं करने को कहा. मुख्यमंत्री ने बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए टीमों को जेसीबी मशीन, नाव, मोटर पंप, ट्रक और आरी जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार रहने की सलाह दी.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु में भारी बारिश: डिप्टी सीएम ने गाद निकाले जाने के काम का किया निरीक्षण

