वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका असर हिमालयी क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : November 11, 2026 at 12:01 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी ठंड पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बदलते मौसम सिस्टम से पूरे देश में हालात पर असर पड़ने की उम्मीद है. लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) से हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे लो-प्रेशर सिस्टम से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. इस बीच, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान उच्च बना रह सकता है, जिससे ठंड का मौसम आने में देरी हो सकती है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में 11 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, 12 और 13 नवंबर को भी कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश में 11 से 16 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 12 और 13 नवंबर को बारिश हो सकती है. पंजाब में भी 12 और 16 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.
पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका असर हिमालयी क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी.
पश्चिमी विक्षोभ वे मौसम सिस्टम हैं जो भूमध्यसागर इलाके के आसपास से शुरू होते हैं और पूरब की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं. सर्दियों में, इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी भारत, खासकर पश्चिमी हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी होती है.
पश्चिमी विक्षोभ का आना पहाड़ी राज्यों के लिए खास तौर पर अहम है, जहां बारिश से बागवानी, पेड़-पौधे और कृषि के कामों में मदद मिलती है. बारिश और बर्फबारी से बागों और सर्दियों की फसलों को नमी मिलती है, जबकि जमा हुई बर्फ आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता में भी मदद करती है.
क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में ठंड लाएंगे?
हालांकि इस मौसम सिस्टम से पहाड़ों पर बारिश बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उत्तरी मैदानों पर इसका असर धीरे-धीरे हो सकता है.
हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से आसपास के मैदानों के तापमान पर असर पड़ सकता है. जैसे-जैसे ये सिस्टम दूर जाएंगे, ठंडी हवा धीरे-धीरे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट के लिए हालात अच्छे बन सकते हैं.
हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान में तुरंत या तेज गिरावट आएगी. ठंड कितनी बढ़ेगी, यह सिस्टम की तीव्रता, बर्फबारी की गतिविधि और उसके बाद हवा के पैटर्न पर निर्भर करेगा.
उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लगातार गर्म मौसम बने रहने का संबंध वहां की वायुमंडलीय स्थितियों से भी है. राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बना एक एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम को अपेक्षाकृत स्थिर और शुष्क बनाए रख सकता है, जिससे उत्तरी मैदानों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव सीमित हो सकता है.
लो-प्रेशर सिस्टम से बारिश की उम्मीद
जहां उत्तर-पश्चिमी भारत बारिश और बर्फबारी के एक और दौर की तैयारी कर रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है.
IMD ने संकेत दिया है कि 13 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में एक स्पष्ट लो-प्रेशर एरिया बनने की उम्मीद है. इस सिस्टम से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 11 से 14 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि 15 नवंबर को भारी बारिश होने की उम्मीद है. 16 नवंबर को फिर से बारिश हो सकती है.
केरल और माहे में 11 से 15 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप में 11 से 16 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है. तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी 15 से 16 नवंबर के दौरान बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 14 से 16 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में 11 और 12 नवंबर के साथ-साथ 15 और 16 नवंबर को भी गरज के साथ बिजली कड़कने और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार 60 kmph तक पहुंच सकती है.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 11 और 16 नवंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है, साथ ही गरज के साथ बौछारें, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना
पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. IMD के अनुसार, 11 और 12 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. असम, मेघालय और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की उम्मीद है. 11 नवंबर को मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तेज बिजली गिरने की संभावना है.
पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है.
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