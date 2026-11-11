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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड ( File/ ANI )

नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी ठंड पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बदलते मौसम सिस्टम से पूरे देश में हालात पर असर पड़ने की उम्मीद है. लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) से हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे लो-प्रेशर सिस्टम से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. इस बीच, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान उच्च बना रह सकता है, जिससे ठंड का मौसम आने में देरी हो सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में 11 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, 12 और 13 नवंबर को भी कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश में 11 से 16 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 12 और 13 नवंबर को बारिश हो सकती है. पंजाब में भी 12 और 16 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका असर हिमालयी क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी. पश्चिमी विक्षोभ वे मौसम सिस्टम हैं जो भूमध्यसागर इलाके के आसपास से शुरू होते हैं और पूरब की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं. सर्दियों में, इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी भारत, खासकर पश्चिमी हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी होती है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के कोकसर में बर्फबारी के बाद बर्फ से ढकी सड़क और घरों का दृश्य (ANI) पश्चिमी विक्षोभ का आना पहाड़ी राज्यों के लिए खास तौर पर अहम है, जहां बारिश से बागवानी, पेड़-पौधे और कृषि के कामों में मदद मिलती है. बारिश और बर्फबारी से बागों और सर्दियों की फसलों को नमी मिलती है, जबकि जमा हुई बर्फ आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता में भी मदद करती है. क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में ठंड लाएंगे? हालांकि इस मौसम सिस्टम से पहाड़ों पर बारिश बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उत्तरी मैदानों पर इसका असर धीरे-धीरे हो सकता है. हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से आसपास के मैदानों के तापमान पर असर पड़ सकता है. जैसे-जैसे ये सिस्टम दूर जाएंगे, ठंडी हवा धीरे-धीरे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट के लिए हालात अच्छे बन सकते हैं. हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान में तुरंत या तेज गिरावट आएगी. ठंड कितनी बढ़ेगी, यह सिस्टम की तीव्रता, बर्फबारी की गतिविधि और उसके बाद हवा के पैटर्न पर निर्भर करेगा. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद का दृश्य (ANI) उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लगातार गर्म मौसम बने रहने का संबंध वहां की वायुमंडलीय स्थितियों से भी है. राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बना एक एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम को अपेक्षाकृत स्थिर और शुष्क बनाए रख सकता है, जिससे उत्तरी मैदानों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव सीमित हो सकता है. लो-प्रेशर सिस्टम से बारिश की उम्मीद