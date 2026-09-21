देश में बदल रहा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम
विशेषज्ञ बोले बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अगले कुछ दिनों में मजबूत होने की उम्मीद है जिससे कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं.
Published : September 21, 2026 at 12:22 PM IST
नई दिल्ली: देश में इस समय मौसम करवटें बदल रहा है. एक हिस्से में बारिश तो दूसरे में नमी है. मौसम एक उल्लेखनीय बदलाव से गुजर रहा है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों से वापस जाना शुरू कर रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया मौसम प्रणाली पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का एक और दौर लाने के लिए तैयार है.
मौसम विशेषज्ञ के अनुसार बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अगले कुछ दिनों में मजबूत होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कहा है कि इसके 23 सितंबर की सुबह के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना है. जैसे-जैसे यह प्रणाली तट के करीब आएगी, इसका सटीक ट्रैक और तीव्रता बदल सकती है.
Update based on 0830 hrs IST of 20th September: Low pressure area over Eastcentral Bay of Bengal and adjoining North Andaman Sea— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 20, 2026
The Low Pressure area over north Andaman Sea & adjoining Eastcentral Bay of Bengal moved west-northwestwards and lay over Eastcentral Bay of Bengal…
जैसे-जैसे यह अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ेगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है. कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है. इसके साथ ही तटीय निवासियों, मछुआरों और प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा करने वाले लोगों को मौसम विभाग की आधिकारिक मौसम सलाह पर नजर रखने की सलाह है.
कई जिलों में 24 सितंबर से भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन जबकि पूर्व और मध्य भारत के कुछ हिस्से अधिक बारिश का अनुमान हैं, उत्तर में मौसम की कहानी तेजी से बदल रही है क्योंकि दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों से मानसून की वापसी शुरू कर रहा है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और पंजाब में भी ज्यादातर शुष्क स्थिति रहने की उम्मीद है.
Weather Systems, Forecast and Warnings :— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 19, 2026
❖ The upper-air cyclonic circulation over north Andaman Sea & neighbourhood persisted over the same region in middle tropospheric level at 0830 hrs IST of today, the 19th September, 2026. Under its influence, a Low Pressure area is very… pic.twitter.com/fqRnBPqzRa
दिल्ली के लिए तत्काल तस्वीर बौछारों के बजाय धूप की है. राजधानी में आज बारिश होने की संभावना नहीं है, सफदरजंग में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. जैसे-जैसे बादल छंटेंगे और उत्तर-पश्चिमी हवा तेज होगी, दिन का तापमान बढ़ सकता है.
मौसम गर्म और असहज महसूस होता रहेगा, खासकर दोपहर के समय. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव बना हुआ है. इसलिए पूरे देश में मौसम अभी दो अलग-अलग कहानियां बता रहा है. पूर्वी और मध्य भारत बारिश के एक और दौर की तैयारी कर रहा है, जबकि उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत धीरे-धीरे सूखे और गर्म हालात की ओर बढ़ रहा है.