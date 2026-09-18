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ओडिशा, बंगाल, आंध्र समेत कई अन्य राज्यों में बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

जम्मू- कश्मीर के अनंतनाग में गुरुवार को बारिश के बीच, छतरी लेकर चलते लोग ( ANI )

मॉनसून ट्रफ के सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में भी एक्टिव रहने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि जहां नॉर्थ-वेस्ट इंडिया धीरे-धीरे सूखे मौसम की ओर बढ़ रहा है, वहीं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के इलाकों में अच्छी-खासी बारिश जारी रह सकती है.

अनुमान के मुताबिक मॉनसून के वापस जाने के बाद भी बारिश जारी रह सकती है, क्योंकि बन रहा सिस्टम ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाद में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ा सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि यह सिस्टम बन रहा है और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है.

स्काईमेट के महेश पलावत ने भी इस सिस्टम के धीरे-धीरे तेज होने की संभावना पर जोर दिया है, क्योंकि यह पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह जून-जुलाई में होता है, लेकिन इस साल यह साइक्लोनिक पैटर्न सितंबर में बन रहा है.

इसी समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है. इससे देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में बारिश एक्टिव बनी हुई है. नए अनुमान के अनुसार नए सिस्टम की शुरुआत उत्तरी थाईलैंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हुई है. इसके 18 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर उभरने की उम्मीद है, साथ ही 19 सितंबर के आसपास एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसके बाद अगले तीन से चार दिनों में इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से से मॉनसून के वापस जाने के साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र या मानसून डिप्रेशन पूर्वी और मध्य भारत में बारिश ला सकता है. जबकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर-पश्चिम भारत पर अपनी पकड़ खोने लगा है. मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून के वापस जाने के लिए हालात अनुकूल हो रहे हैं.

यह फर्क पहले से ही दिखने लगा है क्योंकि राजस्थान सूखे फेज की ओर बढ़ रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की एक्टिविटी में कमी देखी जा रही है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तुलनात्मक रूप से सूखे हालात की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी हल्की बारिश हो सकती है.

पश्चिम में गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के भी सूखे हालात की ओर बढ़ने की उम्मीद है. मुंबई, ठाणे, पालघर बेल्ट और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी जैसे इलाकों सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मौजूदा बारिश के बाद बारिश की एक्टिविटी कम होने की उम्मीद है.

यह असमान बदलाव मानसून के वापस जाने की एक आम बात है. यह वापसी पूरे देश में एक साथ नहीं होती है. मौसम विभाग किसी इलाके से वापसी का ऐलान करने से पहले बारिश का लगातार बंद होना, एंटीसाइक्लोन बनना और हवा में नमी में काफी कमी जैसी बातों पर विचार करता है.

बारिश वाली सुबह से लेकर गर्म दोपहर और ठंडी रातें

उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए बदलाव सिर्फ बारिश होने या न होने से नहीं होता. मानसून के जाने से तापमान भी बदल जाता है. जैसे जब बादल चले जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है, तो दिन में सूरज जमीन को ज़्यादा गर्म कर सकता है. रात में बादल छाए रहने से गर्मी ज़्यादा आसानी से निकल सकती है, जिससे तापमान तेज़ी से गिरता है. इससे दिन और रात के तापमान में अंतर आता है और इससे मौसम अलग महसूस हो सकता है, भले ही तापमान बहुत ज़्यादा न हो.

कोई व्यक्ति दोपहर में बाहर जा सकता है, लेकिन सुबह या शाम को ज़्यादा ठंडा महसूस कर सकता है. शरीर को इन बदलावों के साथ एडजस्ट करते रहना पड़ता है. तापमान में यह अचानक बदलाव उन लोगों के लिए शरीर पर भारी पड़ सकता है जो मजबूत नहीं हैं. गर्मी और मौसम पर हेल्थ से मिली सलाह में यह भी कहा गया है कि तापमान का तनाव दिल, फेफड़ों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर असर डाल सकता है, खासकर अगर गर्मी ज़्यादा देर तक रहे.

मौसम का अनुमान

इसलिए आने वाले दिनों में भारत का मौसम मैप दो अलग-अलग तस्वीरें दिखा सकता है. उत्तर-पश्चिम में मानसून धीरे-धीरे पीछे हटेगा और सूखे की स्थिति बढ़ेगी. हालांकि, पूर्वी और मध्य हिस्सों में बंगाल की खाड़ी का उभरता हुआ सिस्टम बारिश को एक्टिव रख सकता है. दक्षिणी प्रायद्वीप में सिस्टम के डेवलप होने से कुछ इलाकों में बारिश की एक्टिविटी भी बढ़ सकती है.