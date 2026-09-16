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बिगड़ा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

राजस्थान में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 17 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है. डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पहले ही बारिश हो चुकी है. कुछ दिनों में इस इलाके के कुछ हिस्सों में और बारिश होने की उम्मीद है. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई है और कुछ इलाकों में तापमान 40°C के आसपास बना हुआ है.

राज्य में अब तक 33 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि नॉर्मल एवरेज 37.3 इंच है. इसका मतलब है कि कोटा पूरा करने के लिए 4.3 इंच और बारिश की जरूरत है. आईएमडी ने आज पंजाब के सात जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. पठानकोट, गुरुदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जैसी जगहों पर बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है.

जैसे ही मॉनसून की ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मॉनसून की नई गतिविधियां देखने को मिल सकती है. मध्य प्रदेश में नया सिस्टम 19 सितंबर के बाद एक्टिव होगा जिससे राज्य को अपने सीजनल बारिश का कोटा मिल सकता है.

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश बढ़ने की उम्मीद है, जबकि दूसरे हिस्सों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी बारिश वाले इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है. उत्तर प्रदेश में 3-4 दिनों तक बारिश हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव आया है. शिमला और धर्मशाला में बारिश हुई है. तेज हवा और बादलों के कारण पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 से 20 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से 20 सितंबर तक बारिश का अनुमान लगाया है.

चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार वाली हवा के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है. तमिलनाडु और केरल में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है.

अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की चेतावनी का पालन करें, खासकर उन इलाकों में जहां पानी भरने और बाढ़ आने का खतरा है. 3-4 दिन बाद मॉनसून की वापसी शुरू हो सकती है.

मौसम के जानकारों को उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिन बाद मॉनसून की वापसी शुरू हो जाएगी. राजस्थान के ऊपर बन रहा एक एंटी-साइक्लोन सूखी हवाएं ला सकता है. इससे नमी कम होने, आसमान साफ ​​होने और धीरे-धीरे मॉनसून की वापसी का दौर शुरू होने की उम्मीद है.

मेघालय में सबसे अधिक 59 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की गई. गुजरात में 15 सितंबर भीषण बारिश दर्ज की गई और देश भर में आईएमडी के डेटा से पता चलता है कि 1 जून से 15 सितंबर के दौरान 17 राज्य और इलाके बारिश वाली कैटेगरी में थे, जबकि 16 को कम बारिश हुई.

देश का 50 फीसदी इलाका नॉर्मल कैटेगरी में आया, जबकि 43 फीसदी में कम बारिश हुई. कुल मिलाकर मौसम का अनुमान अभी देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां मजबूत बनी हुई है. आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बारिश होने की संभावना है. इस समय, खासकर उत्तर-पश्चिमी भारत में मॉनसून के धीरे-धीरे वापस जाने के संकेत दिखने लगे हैं.