तमिलनाडु-पुडुचेरी को बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस स्थिति में, बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना कम है. यह अगले 24 घंटों में पश्चिम की ओर बढ़कर तट को पार कर जाएगा. इसी तरह, अरब सागर पर बने दबाव के भी चक्रवाती तूफान या चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना कम है.

इस संबंध में मौसम विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना का अलर्ट जारी किया है. 23 अक्टूबर को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. 24 अक्टूबर को कुड्डालोर, चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

चेन्नई: तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मानसून जोर पकड़ रहा है. इसके चलते ज़्यादातर इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है. बारिश के आधार पर कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं. मौसम विभाग ने बुधवार 22 अक्टूबर को चेतावनी जारी की थी कि बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर दबाव अगले 12 घंटों में और मजबूत हो सकता है.

पिछले दो दिनों से चेन्नई में हो रही भारी बारिश के कारण चेन्नई के विभिन्न हिस्सों में बारिश का पानी भर गया था. चेन्नई निगम ने निचले इलाकों में बारिश के पानी को सोखने वाली मोटरें तैयार रखी थी. 4 घंटों में पानी को निकाल दिया गया. उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आधी रात को वर्षा जल निकासी और नहरों की सफाई का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया. उन्होंने कुछ स्थानों पर अधिकारियों को सलाह भी दी.

चेन्नई के एक मंदिर में जलजमाव. (PTI)

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम सुबह 4 बजे से ही बारिश से हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए ज़मीनी स्तर पर मौजूद हैं. शिविरों में भोजन तैयार रखा गया है. हम सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों के आधार पर निरीक्षण कर रहे हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डेल्टा जिलों में बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए मंत्रियों को भेजा है. हम चेन्नई के सभी हिस्सों में बारिश से हुए नुकसान को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं."

इसके अलावा, निगम की ओर से चेन्नई के पेरम्बूर और सैदापेट सहित निचले इलाकों में रहने वाले 1,46,950 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु के अन्य जिलों में, संबंधित ज़िला मंत्री या प्रभारी मंत्री स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं. यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए.

हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करते तमिल नाडु के डिप्टी सीएम. (ETV Bharat)

नियंत्रण केंद्र से कैसे संपर्क करेंः

उत्तर-पूर्वी मानसून को देखते हुए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में अधिकारियों, इंजीनियरों, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और चेन्नई पेयजल बोर्ड के माध्यम से 2,149 क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित 22,000 लोग काम में लगे हुए हैं. नियंत्रण केंद्र 24 घंटे खुला रहता है. लोग अपने क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1913 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं.

