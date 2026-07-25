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Weather: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP में भारी बारिश की संभावना, हाई अलर्ट पर NDRF

Weather: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP में भारी बारिश का अलर्ट, हाई अलर्ट पर NDRF ( ANI )

नई दिल्ली: देश भर में मानसून सक्रिय हो गया है. शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश हुई, साथ ही बाढ़ और आंधी-तूफान का असर भी दिखा. गुजरात और असम में बाढ़ के तांडव से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के लिए बारिश का नया अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना नया निम्न दबाव क्षेत्र अगले दो दिनों में और तेज होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वी भारत में भारी बारिश की चिंता बढ़ गई है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से अगले 48 घंटों में पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

इस बीच, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) हाई अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान चला रहा है.

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हुई, 856 गांव पानी में डूबे

असम में भारी बारिश और बाढ़ का तांडव बढ़ता जा रहा है. बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान चली गई. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 12 जिलों के 856 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं.

NDRF, SDRF और राज्य के अधिकारी बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं. बाढ़ से बेघर हुए परिवारों ने राहत शिविरों में पनाह ली है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अपर असम में और बारिश होने से बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है.

गुजरात में बारिश से 31 लोगों की मौत, रेल सेवाएं बाधित

गुजरात में भारी बारिश जारी है, इस मानसून सीजन में राज्य में आई बाढ़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है. वलसाड और नवसारी जैसे दक्षिणी जिलों में भयंकर बाढ़ आई. सेना और NDRF की टीमें जलमग्न इलाकों में बचाव कार्य में शामिल हुईं.

गुजरात के वलसाड में बाढ़ का दृश्य (ANI)

सौराष्ट्र में, मानसून के देर से पहुंचने के बाद अमरेली जिले में बारिश से जुड़ी दो और मौतें हुईं.

भारी बारिश की वजह से ट्रेनों के संचालन में भी बाधा आई. लगातार दूसरे दिन मुंबई जाने वाली 61 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, जबकि कई अन्य ट्रेनें पानी भरने और खराब ट्रैक की वजह से देरी से चलीं. पाटन जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

पूर्वी भारत: बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र से चिंता बढ़ी

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो एक सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण से जुड़ा है.