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Weather: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP में भारी बारिश की संभावना, हाई अलर्ट पर NDRF

अगले 48 घंटों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.

Weather Update Monsoon Intensifies Flood, Rain Alert in many states MP-UP Jharkhand Bengal Odisha
Weather: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP में भारी बारिश का अलर्ट, हाई अलर्ट पर NDRF (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 12:12 PM IST

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नई दिल्ली: देश भर में मानसून सक्रिय हो गया है. शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश हुई, साथ ही बाढ़ और आंधी-तूफान का असर भी दिखा. गुजरात और असम में बाढ़ के तांडव से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के लिए बारिश का नया अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना नया निम्न दबाव क्षेत्र अगले दो दिनों में और तेज होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वी भारत में भारी बारिश की चिंता बढ़ गई है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से अगले 48 घंटों में पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

इस बीच, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) हाई अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान चला रहा है.

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हुई, 856 गांव पानी में डूबे

असम में भारी बारिश और बाढ़ का तांडव बढ़ता जा रहा है. बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान चली गई. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 12 जिलों के 856 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं.

NDRF, SDRF और राज्य के अधिकारी बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं. बाढ़ से बेघर हुए परिवारों ने राहत शिविरों में पनाह ली है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अपर असम में और बारिश होने से बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है.

गुजरात में बारिश से 31 लोगों की मौत, रेल सेवाएं बाधित

गुजरात में भारी बारिश जारी है, इस मानसून सीजन में राज्य में आई बाढ़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है. वलसाड और नवसारी जैसे दक्षिणी जिलों में भयंकर बाढ़ आई. सेना और NDRF की टीमें जलमग्न इलाकों में बचाव कार्य में शामिल हुईं.

गुजरात के वलसाड में बाढ़ का दृश्य
गुजरात के वलसाड में बाढ़ का दृश्य (ANI)

सौराष्ट्र में, मानसून के देर से पहुंचने के बाद अमरेली जिले में बारिश से जुड़ी दो और मौतें हुईं.

भारी बारिश की वजह से ट्रेनों के संचालन में भी बाधा आई. लगातार दूसरे दिन मुंबई जाने वाली 61 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, जबकि कई अन्य ट्रेनें पानी भरने और खराब ट्रैक की वजह से देरी से चलीं. पाटन जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

पूर्वी भारत: बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र से चिंता बढ़ी

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो एक सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण से जुड़ा है.

गुजरात के वलसाड में बाढ़ का दृश्य
गुजरात के वलसाड में बाढ़ का दृश्य (ANI)

मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले दो दिनों में यह मौसम सिस्टम (निम्न दबाव का क्षेत्र) और तेज हो जाएगा, जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इस मौसम सिस्टम से पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की गतिविधियां और मजबूत होने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश, अगले हफ्ते और बारिश की उम्मीद

दिल्ली में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिली. रात भर हुई बारिश के बावजूद न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ा.

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को दिल्ली-NCR में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अगले दो से चार दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है, 27 जुलाई से कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. बादल छाए रहने, ज्यादा उमस और लगभग सामान्य तापमान बने रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने लोगों को तेज बारिश के समय सावधान रहने और निचले और पानी वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है.

जम्मू और कश्मीर: छह दिन बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई

खराब मौसम की वजह से छह दिन तक रोकी गई अमरनाथ यात्रा शनिवार को जम्मू से फिर से शुरू हो गई.

अधिकारियों के मौसम की समीक्षा करने और आवाजाही फिर से शुरू करने के बाद, भगवती नगर बेस कैंप से 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का नया जत्था बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ. मौसम पर लगातार नजर रखते हुए सुरक्षाकर्मी और आपदा प्रतिक्रिया टीमें तीर्थयात्रा रूट पर तैनात हैं.

बाढ़ प्रभावित राज्यों में NDRF हाई अलर्ट पर

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने बाढ़ से प्रभावित राज्यों, खासकर असम और गुजरात में बचाव और राहत अभियान तेज कर दिया है. नावों और खास बचाव के सामान से लैस टीमों को फंसे हुए लोगों को निकालने, राहत का सामान बांटने और स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए तैनात किया गया है.

पंजाब के जालंधर में भारी बारिश
पंजाब के जालंधर में भारी बारिश (ANI)

भारी बारिश और बाढ़ की आशंका वाले दूसरे राज्यों में एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना मौसम सिस्टम मजबूत होने और भारी बारिश के नए दौर शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- गुजरात में जल प्रलय! कई गांवों और शहरों में घुसा पानी... जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, अलर्ट मोड पर NDRF और SDRF

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