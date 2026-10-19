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Weather: दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर और मध्य भारत में शुष्क मौसम

Weather: दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर और मध्य भारत में शुष्क मौसम ( ANI )

नई दिल्ली: भारत में आज मौसम का पैटर्न बहुत बदला हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में पूरे हफ्ते मौसम शुष्क और स्थिर रहेगा, जिससे बाहर त्योहार मनाने के लिए अच्छी स्थिति रहेगी. इसके उलट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulations) और अरब सागर के ऊपर बने एक स्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र सहित सक्रिय वायुमंडलीय प्रणालियों से दक्षिणी प्रायद्वीप के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: उत्तर में शुष्क मौसम के बिल्कुल उलट, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सक्रिय मौसम चेतावनी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर तक केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

चेन्नई में भारी बारिश के बाद जलभराव (ETV Bharat) तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है. तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी गरज, बिजली चमकने और 30 से 50 किमी/घंटा (60 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं) के साथ छिटपुट से लेकर अलग-अलग स्थानों पर बारिश होगी. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है. उत्तर पश्चिम और मध्य भारत: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के विशाल मैदानी इलाकों में मौसम ज्यादातर शुष्क और स्थिर बना हुआ है. भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के मंडी में 14.3°C दर्ज किया गया, जो शरद ऋतु के आगमन का संकेत है. चेन्नई में बारिश (ETV Bharat) वहीं, पिछले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई (जिसमें गुना में 12 सेमी बारिश हुई), लेकिन मध्य भारत में इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए मौसम आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में त्योहारों के आयोजक बिना किसी बारिश की चिंता के खुले आसमान के नीचे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं. पूर्व और पूर्वोत्तर भारत: आने वाले दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में त्योहारों का जश्न आसान हो जाएगा. असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, जिससे सुबह के समय मौसम हल्का गर्म बनी हुआ है. शिमला में बारिश के बीच सेल्फी लेती महिला पर्यटक (ANI) तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में पहले हल्की, छिटपुट बारिश दर्ज की गई (जिसमें दीघा और पुरी में क्रमशः 2 सेमी और 1 सेमी बारिश दर्ज की गई), लेकिन इस सप्ताह के लिए पूर्व या पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कोई गंभीर मौसम की चेतावनी सक्रिय नहीं है.