Weather: दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर और मध्य भारत में शुष्क मौसम
पंजाब-हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मौसम ज्यादातर शुष्क और स्थिर बना हुआ है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली: भारत में आज मौसम का पैटर्न बहुत बदला हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में पूरे हफ्ते मौसम शुष्क और स्थिर रहेगा, जिससे बाहर त्योहार मनाने के लिए अच्छी स्थिति रहेगी. इसके उलट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulations) और अरब सागर के ऊपर बने एक स्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र सहित सक्रिय वायुमंडलीय प्रणालियों से दक्षिणी प्रायद्वीप के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: उत्तर में शुष्क मौसम के बिल्कुल उलट, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सक्रिय मौसम चेतावनी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर तक केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है. तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी गरज, बिजली चमकने और 30 से 50 किमी/घंटा (60 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं) के साथ छिटपुट से लेकर अलग-अलग स्थानों पर बारिश होगी. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
उत्तर पश्चिम और मध्य भारत: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के विशाल मैदानी इलाकों में मौसम ज्यादातर शुष्क और स्थिर बना हुआ है. भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के मंडी में 14.3°C दर्ज किया गया, जो शरद ऋतु के आगमन का संकेत है.
वहीं, पिछले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई (जिसमें गुना में 12 सेमी बारिश हुई), लेकिन मध्य भारत में इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए मौसम आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में त्योहारों के आयोजक बिना किसी बारिश की चिंता के खुले आसमान के नीचे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं.
पूर्व और पूर्वोत्तर भारत: आने वाले दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में त्योहारों का जश्न आसान हो जाएगा. असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, जिससे सुबह के समय मौसम हल्का गर्म बनी हुआ है.
तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में पहले हल्की, छिटपुट बारिश दर्ज की गई (जिसमें दीघा और पुरी में क्रमशः 2 सेमी और 1 सेमी बारिश दर्ज की गई), लेकिन इस सप्ताह के लिए पूर्व या पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कोई गंभीर मौसम की चेतावनी सक्रिय नहीं है.
पश्चिम भारत और पश्चिमी तट: गुजरात में अधिक तापमान, कोंकण में हल्की बारिश
पश्चिमी भारत में दिन के उच्च तापमान और स्थानीय तटीय नमी का मिला-जुला असर देखने को मिलता है. गुजरात के राजकोट में देश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.9°C दर्ज किया गया, जबकि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात क्षेत्र में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.
इस बीच, कोंकण और गोवा के तट पर हल्की बारिश हुई (रत्नागिरी में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई), लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, पूरे पश्चिम भारत में शुष्क स्थिति बनी रहने की उम्मीद है.
दिल्ली और NCR: साफ रहेगा आसमान
दिल्ली-एनसीआर में स्थानीय दशहरा मेलों, रामलीला मैदानों और त्योहारी बाजारों में जाने की योजना बना रहे निवासी बहुत अच्छे मौसम की उम्मीद कर सकते हैं. IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शुष्क मौसम रहने की बात कही है, जिससे आउटडोर स्टेज, पुतला दहन या फूड स्टॉल के लिए बारिश का कोई खतरा नहीं रहेगा.
चमकदार और सुनहरी धूप के बीच दिन का अधिकतम तापमान 31°C से 34°C के बीच रहेगा. हालांकि, बिना छाया वाले खुले मैदानों में सैर करते समय थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन शाम होते-होते मौसम काफी ठंडा हो जाएगा.
रात का न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C तक गिर जाएगा, जिसके साथ हल्की और धीमी हवाएं चलेंगी. यह माहौल मेला मैदानों में लंबी सैर करने, खुले आसमान के नीचे के कार्यक्रमों और देर रात तक चलने वाले उत्सवों का आनंद लेने के लिए एक आरामदायक माहौल बनता है.
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