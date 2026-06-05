मानसून आ गया..अब भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, इन राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट
केरल में मानसून के दस्तक देने के साथ देश के कई राज्यों में भारी होने की संभावना जताई जा रही है.
Published : June 5, 2026 at 2:09 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दिया है. इसका असर पहले से ही दिख रहा है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, केरल और कर्नाटक में अगले सात दिनों तक, 11 जून तक भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है.
आज का अलर्ट
मौसम विभाग (IMD) ने अंडमान और निकोबार, उप-हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस बीच, दिल्ली में हल्की बारिश ने गर्म और उमस भरे हालात से लोगों को राहत दी है. मौसम विभाग ने पूरे शहर में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है.
इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे दक्षिणी हिस्से में, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में गरज के साथ बारिश, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का हाल
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 3 जून तक ज्यादा से ज्यादा तापमान धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और फिर 5 से 6 जून के दौरान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की उम्मीद है. वहीं, देश के बाकी हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.
उत्तर-पूर्व में मौसम का हाल
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह बारिश जून तक जारी रहेगी.
मौसम विज्ञान विभाग की सलाह
मछुआरों और समुद्री गतिविधियों के लिए, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तूफानी मौसम की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के आस-पास के इलाकों में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो बढ़कर 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है.
जबकि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटों के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहने और स्थानीय प्रशासन और IMD द्वारा जारी मौसम की सलाह मानने की सलाह दी है.
पर्यावरण दिवस पर एक संदेश
पर्यावरण वैज्ञानिक हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन और मौसम के अप्रत्याशित पैटर्न का सामना कर रहे हैं, जिससे जंगलों की कटाई, बाढ़ और सूखा पड़ रहा है. इस साल मॉनसून भी देर से आया है, हालांकि यह एक कुदरती बात है, लेकिन हम इंसान भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं.
इसलिए हमें यह वादा करना होगा कि हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे और पानी और ऊर्जा बचाएंगे. सबके छोटे-छोटे काम बड़ा बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने कहा, अगर हम प्रकृति से सीखें और उसकी इज्जत करें, तो हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं. एक सुरक्षित कल के लिए आज प्रकृति को बचाएं.
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