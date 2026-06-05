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मानसून आ गया..अब भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, इन राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दिया है. इसका असर पहले से ही दिख रहा है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, केरल और कर्नाटक में अगले सात दिनों तक, 11 जून तक भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है. आज का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने अंडमान और निकोबार, उप-हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस बीच, दिल्ली में हल्की बारिश ने गर्म और उमस भरे हालात से लोगों को राहत दी है. मौसम विभाग ने पूरे शहर में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है. इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे दक्षिणी हिस्से में, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में गरज के साथ बारिश, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का हाल

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 3 जून तक ज्यादा से ज्यादा तापमान धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और फिर 5 से 6 जून के दौरान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की उम्मीद है. वहीं, देश के बाकी हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. उत्तर-पूर्व में मौसम का हाल

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह बारिश जून तक जारी रहेगी.