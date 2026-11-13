ETV Bharat / bharat

बंगाल की खाड़ी में बना नया मौसमी सिस्टम, आज से कई राज्यों में तूफानी हवा और भारी बारिश का खतरा

कोलकाता में मंगलवार, 10 नवंबर, 2026 को भारी बारिश के बीच पैदल यात्री छाता पकड़े सड़क पर चलते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की दक्षिणपूर्वी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश और तेज हवा आने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं.

बंगाल की खाड़ी प्रणाली

मध्य अंडमान सागर के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से शुक्रवार, 13 नवंबर को सुबह 5:30 बजे निम्न दबाव का क्षेत्र बना. मौसम विभाग ने कहा कि इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. यह 14 नवंबर के आसपास एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है और 15 नवंबर के आसपास उसी क्षेत्र में एक डिप्रेसन बन सकता है. 13 से 19 नवंबर तक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. 13 से 16 नवंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. उत्तर भारत 13 नवंबर को जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश होने की संभावना है. 14 और 15 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 13 और 14 नवंबर को इस इलाके में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कना और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है, जिनकी रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 13 से 15 नवंबर तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी 13 और 14 नवंबर को कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है और बिजली चमक सकती है. मैदानी इलाकों में पंजाब में 13 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में 14 और 15 नवंबर को ऐसी ही बारिश हो सकती है. 14 नवंबर को भी कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चल सकती है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. पूर्वोत्तर भारत