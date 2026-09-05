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राजस्थान, MP, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की आशंका

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.

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बिहार की राजधानी पटना में 05 सितंबर शनिवार को बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गाड़ियां गुजरती हुईं. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 3:52 PM IST

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नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. अनुमान के मुताबिक, शनिवार शाम के समय सबसे अधिक बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें तेज बारिश की भी संभावना है.

मौसम के मुताबिक, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 60–140 मिमी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम में आधी रात तक लगभग 30–80 मिमी बारिश हो सकती है. बार-बार बारिश होने से खासकर निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

ताजा अनुमान के मुताबिक, रविवार, 6 सितंबर को मौसम के खराब होने की उम्मीद है, और दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, सड़कों पर जमा पानी ट्रैफिक पर असर डाल सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.

मध्य और पश्चिम भारत में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान है.

दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- सितंबर में मॉनसून और कमजोर पड़ने का अनुमान, IMD ने सामान्य से कम बारिश की चेतावनी दी

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