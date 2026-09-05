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राजस्थान, MP, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की आशंका

बिहार की राजधानी पटना में 05 सितंबर शनिवार को बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गाड़ियां गुजरती हुईं. ( ANI )

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. अनुमान के मुताबिक, शनिवार शाम के समय सबसे अधिक बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें तेज बारिश की भी संभावना है.

मौसम के मुताबिक, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 60–140 मिमी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम में आधी रात तक लगभग 30–80 मिमी बारिश हो सकती है. बार-बार बारिश होने से खासकर निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

ताजा अनुमान के मुताबिक, रविवार, 6 सितंबर को मौसम के खराब होने की उम्मीद है, और दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, सड़कों पर जमा पानी ट्रैफिक पर असर डाल सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.