दिल्ली, यूपी और राजस्थान में बारिश व ओलावृष्टि के बाद अब कैसा रहेगा मौसम! मौसम विभाग का अलर्ट
उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने ली करवट. पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों के शुष्क वीकेंड का पूरा हाल. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्लीः उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते की शुरुआत में हुए बिन मौसम की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के दौर के बाद अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. इस अचानक आए मौसमी बदलाव ने जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
हालांकि, अब यह मौसमी प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में मौसम एक बार फिर शुष्क (Dry) होने की ओर बढ़ रहा है. जहां इस बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद की है, वहीं पहाड़ी इलाकों में समय से पहले हुई बर्फबारी ने ठंड की दस्तक दे दी है. इस विस्तृत रिपोर्ट में जानिए आपके राज्य में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली-एनसीआर: 'शुष्क वीकेंड' की उम्मीद
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (NCR) में हाल ही में हुई बारिश ने मौसम का पूरा परिदृश्य बदल दिया है. आसमान में छाए बादलों, लगातार हुई बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है. जिससे, अक्टूबर के महीने में ही लोगों को हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है.
इस बारिश का सबसे सकारात्मक असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर पड़ा है. वायुमंडल में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों के धुल जाने से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 91 दर्ज किया गया, जो भारत के वायु गुणवत्ता वर्गीकरण के तहत 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है.
हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह राहत कुछ समय के लिए ही है. क्योंकि, मौसम बदलने और हवा की गति धीमी होने के साथ ही प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है. केवल बारिश लंबे समय तक प्रदूषण को कम रखने की गारंटी नहीं दे सकती.
अक्टूबर का महीना आमतौर पर दिल्ली के लिए एक 'बदलाव का महीना' माना जाता है, जब मानसून के विदा होने के बाद तापमान धीरे-धीरे गिरता है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है, जिससे इस वीकेंड पर दिल्ली में मौसम पूरी तरह स्थिर और शुष्क रहने की उम्मीद है.
आने वाले दिनों (19 से 21 अक्टूबर) के बीच आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. तापमान 32°C से 34°C के आसपास पहुंचने का अनुमान है. वहीं रात का तापमान आरामदायक (18°C से 20°C) बना रहेगा. शुष्क मौसम की इस वापसी से त्योहारों की तैयारियों में जुटे लोगों और वीकेंड पर बाहर निकलने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश: किसानों की बढ़ी चिंता
दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी इस हफ्ते की शुरुआत में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला. मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर जैसे जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान प्रभावित इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज सतही हवाएं चलीं.
बारिश और इतनी तेज हवाओं के इस जानलेवा मेल ने जहां सड़क यातायात को बाधित किया, वहीं सबसे बड़ा झटका कृषि क्षेत्र को लगा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे किसान जिनकी खरीफ की फसलें (जैसे धान और गन्ना) या तो कटने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थीं, या जिनकी कटाई हो चुकी थी, उनके सामने फसलों के भीगने और बर्बाद होने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है.
राहत की बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी मौसम साफ होने लगा है. कुछ एक-दो इलाकों में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा. हालांकि, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसलों के भंडारण और आगे की कटाई से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों और सरकारी एडवायजरी को जरूर ध्यान में रखें.
राजस्थान: बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट
राजस्थान में भी इस मौसमी बदलाव का व्यापक असर देखा गया है. राज्य के कई हिस्सों में न सिर्फ बिन मौसम की बारिश हुई, बल्कि कुछ स्थानीय इलाकों में भारी ओलावृष्टि (Localised Hailstorms) भी दर्ज की गई. श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में इस मौसमी उलटफेर के कारण दिन के तापमान में 5°C तक की भारी गिरावट देखी गई, जिससे अचानक मौसम ठंडा हो गया.
अक्टूबर के इस महीने में जब खरीफ की फसलें पककर तैयार होती हैं, तब बारिश और ओलों का गिरना किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है. ओले गिरने से फसलों के दाने टूटकर गिर जाते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है. नुकसान की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि ओलों का आकार कैसा था और फसल किस चरण में थी.
अब जबकि मौसम साफ हो रहा है, राजस्थान के कृषि अधिकारी और स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सटीक आकलन करने में जुट गए हैं. किसानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और आगामी कृषि गतिविधियों के लिए प्रशासनिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.
हिमालयी क्षेत्र: समय से पहले बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन
इस पूरे मौसमी बदलाव का केंद्र बिंदु रहा 'पश्चिमी विक्षोभ', जिसका सबसे ज्यादा असर देश के पर्वतीय राज्यों पर पड़ा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की शुरुआती बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में भारी गिरावट के साथ बारिश हुई है.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह बर्फबारी पहाड़ों में शरद ऋतु से सर्दियों की ओर तेजी से बढ़ते कदम का साफ संकेत है. पहाड़ों का यह नियम है कि बर्फबारी या भारी बारिश के बाद वहां का तापमान अचानक और बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिससे पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है.
मौसम प्रणाली के कमजोर होने के साथ ही शिमला, मनाली, गुलमर्ग और नैनीताल जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में अब आसमान साफ होने की उम्मीद है. साफ आसमान और पहाड़ों पर जमा सफेद बर्फ की चादर निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी. पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पहाड़ी रास्तों पर यात्रा शुरू करने से पहले मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन जरूर देख लें.
दक्षिण भारत: बारिश के आगमन की तैयारियां
जहां एक तरफ उत्तर भारत में मौसम अधिक स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी प्रायद्वीप में अधिक बारिश की उम्मीद है. पूर्वोत्तर मानसून विशेष रूप से तमिलनाडु और दक्षिण-पूर्वी भारत के नजदीकी हिस्सों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में काफी अच्छी बारिश लाता है.
तटीय तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश हो सकती है, क्योंकि नमी से भरी मौसम प्रणालियां इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं. बारिश कितनी तेज होगी और किन इलाकों में होगी, यह इन प्रणालियों की आवाजाही और उससे जुड़ी वायुमंडलीय स्थितियों के विकसित होने पर निर्भर करेगा.
भारी बारिश से खेती-किसानी को फायदा हो सकता है और जल संसाधनों को फिर से भरने में मदद मिल सकती है, लेकिन बहुत तेज बारिश से जलभराव, यातायात में रुकावट और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है.
दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून के बीच का यह बदलाव भारत के कुल बारिश के पैटर्न के लिए एक महत्वपूर्ण दौर होता है. जहां कई उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाती हैं, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण बारिश जारी रह सकती है.
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