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दिल्ली, यूपी और राजस्थान में बारिश व ओलावृष्टि के बाद अब कैसा रहेगा मौसम! मौसम विभाग का अलर्ट

रविवार, 11 अक्टूबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के दौरान रिज से छाते लेकर अपनी मंज़िल की ओर जाती युवतियां. ( IANS )

नई दिल्लीः उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते की शुरुआत में हुए बिन मौसम की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के दौर के बाद अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. इस अचानक आए मौसमी बदलाव ने जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि, अब यह मौसमी प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में मौसम एक बार फिर शुष्क (Dry) होने की ओर बढ़ रहा है. जहां इस बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद की है, वहीं पहाड़ी इलाकों में समय से पहले हुई बर्फबारी ने ठंड की दस्तक दे दी है. इस विस्तृत रिपोर्ट में जानिए आपके राज्य में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.