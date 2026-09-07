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इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार देश में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ रही है. वहीं, मॉनसून मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है.

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इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 11:47 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार भारत में मॉनसून की गतिविधियां धीमी होने लगी है. मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में बारिश जारी है. उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर होने के संकेत दिख रहे हैं, जबकि देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश और आंधी-तूफान के आसार हैं.

दिल्ली-एनसीआर: 8 सितंबर से बारिश कम होने की संभावना

8 सितंबर से दिल्ली-एनसीआर में मौसम सूखा होने के आसार हैं. आसमान में थोड़े बादल छाए रह सकते हैं. तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा. कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 33–34°C के आस-पास रहेगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम हो जाएगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मॉनसून पूरी तरह से उत्तर भारत से चला गया. बारिश इस बात पर निर्भर करती है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो-प्रेशर सिस्टम पर मॉनसून ट्रफ कहां है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर क्या असर होगा.

उत्तर प्रदेश: बरेली में बारिश

उत्तर प्रदेश के बरेली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सुबह 8:30 बजे तक 381mm बारिश रिकॉर्ड की गई. यह इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश की घटनाओं में से एक है. मौसम विभाग ने 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि, पूरे राज्य में बारिश की गतिविधि एक जैसी नहीं रहेगी और कुछ इलाकों में मौसम सूखा रहने की संभावना है.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश में बारिश का प्रभाव

मध्य प्रदेश बारिश से प्रभावित राज्यों में से एक बना रहेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है.

पूर्वी भारत: पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश की उम्मीद

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है. कई इलाकों में बारिश हो सकती है. गंगीय पश्चिम बंगाल में 7 से 9 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना है. इस इलाके के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है. बिहार में भी बारिश होने की संभावना है, जबकि झारखंड में 8 से 11 सितंबर के बीच ज़्यादा बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर भारत: बारिश और तूफ़ान जारी रहेगा

पूर्वोत्तर राज्य बारिश और तूफ़ान के प्रभाव में रहेंगे. आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा से जलभराव हो सकता है, सड़क संपर्क बाधित हो सकता है और मौसम संबंधी अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

पश्चिमी भारत: कोंकण-गोवा में बारिश, महाराष्ट्र में बौछारें

कोंकण और गोवा इलाके में काफी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं. महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ सकती है.

दक्षिण भारत: गरज के साथ बारिश और तेज हवा

पूरे प्रायद्वीप में बारिश काफी हद तक बिखरी रहेगी. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चल सकती हैं. तटीय कर्नाटक, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भी तेज हवा चलने की संभावना है.

मछुआरों को सावधान रहने की सलाह

मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है. सोमालिया तट के पास अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में 11 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है. हवा की स्पीड 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती है. तमिलनाडु तट के साथ बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और श्रीलंका तट के पास भी समुद्री गतिविधि खराब हो सकती है.

किसानों के लिए सलाह

जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां के किसानों को खेतों से ज़्यादा पानी निकालने का सही इंतज़ाम करने की सलाह दी गई है. पानी भरने से धान, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है. किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का स्प्रे न करें.

कुल मिलाकर मौसम का अनुमान

भारत में बारिश की गतिविधियां कमजोर हो रही हैं, जबकि मॉनसून का फ़ोकस मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है.

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