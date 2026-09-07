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इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, जानें आज का मौसम

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार भारत में मॉनसून की गतिविधियां धीमी होने लगी है. मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में बारिश जारी है. उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर होने के संकेत दिख रहे हैं, जबकि देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश और आंधी-तूफान के आसार हैं.

दिल्ली-एनसीआर: 8 सितंबर से बारिश कम होने की संभावना

8 सितंबर से दिल्ली-एनसीआर में मौसम सूखा होने के आसार हैं. आसमान में थोड़े बादल छाए रह सकते हैं. तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा. कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 33–34°C के आस-पास रहेगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम हो जाएगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मॉनसून पूरी तरह से उत्तर भारत से चला गया. बारिश इस बात पर निर्भर करती है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो-प्रेशर सिस्टम पर मॉनसून ट्रफ कहां है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर क्या असर होगा.

उत्तर प्रदेश: बरेली में बारिश

उत्तर प्रदेश के बरेली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सुबह 8:30 बजे तक 381mm बारिश रिकॉर्ड की गई. यह इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश की घटनाओं में से एक है. मौसम विभाग ने 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि, पूरे राज्य में बारिश की गतिविधि एक जैसी नहीं रहेगी और कुछ इलाकों में मौसम सूखा रहने की संभावना है.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश में बारिश का प्रभाव

मध्य प्रदेश बारिश से प्रभावित राज्यों में से एक बना रहेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है.

पूर्वी भारत: पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश की उम्मीद

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है. कई इलाकों में बारिश हो सकती है. गंगीय पश्चिम बंगाल में 7 से 9 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना है. इस इलाके के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है. बिहार में भी बारिश होने की संभावना है, जबकि झारखंड में 8 से 11 सितंबर के बीच ज़्यादा बारिश हो सकती है.