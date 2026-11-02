मौसम की जानकारी, मौसम विभाग का इन राज्यों में आज और कल भारी बारिश को लेकर अलर्ट
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 और 3 नवंबर को कुछ इलाकों में 20-30 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है.
Published : November 2, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली : मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 और 3 नवंबर को कुछ इलाकों में 20-30 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है. मौसम का सिस्टम तट की ओर और उसके बाद अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ने की वजह से तमिलनाडु, तेलंगाना, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.
बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मुरासु एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान बन गया है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम 3 नवंबर की सुबह नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट को पार कर सकता है. हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है. ये 120 किलोमीटर तक जा सकती है. इसलिए तटीय इलाकों में तेज हवा, बहुत भारी बारिश और बाढ़ की संभावना है.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Heavy rain lashes several parts of the city amid Cyclone Murasu IMD forecasts heavy to very heavy rainfall in Chennai and Tiruvallur on November 2. https://t.co/HFonaZA82N— ANI (@ANI) November 1, 2026
तटीय क्षेत्रों में तूफान का खतरा
भारी बारिश और तेज हवा के अलावा, तूफान एक और बड़ी चिंता का विषय है. मौसम विभाग ने समुद्र के पानी के लेवल में लगभग एक मीटर की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जिससे 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच निचले तटीय इलाके डूब सकते हैं. बापटला, कृष्णा और प्रकाशम उन जिलों में से है जो तटीय बाढ़ के लिए खास तौर पर कमजोर हैं.
तूफान तब आता है जब साइक्लोन से जुड़ी तेज हवा समुद्र के पानी को किनारे की ओर धकेलती है, जिससे पानी का लेवल नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाता है. इससे निचले तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है. साइक्लोन खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खतरा है. खड़ी फसलों और बागवानी के बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, जबकि तेज हवा के कारण छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं. सड़क, रेल और हवाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी रुकावट आ सकती है.
Daily Weather Briefing (01.11.2026) Cyclone MURASU Intensifies | Severe Cyclonic Storm Likely Over Bay of Bengal on 2 November! The Deep Depression intensified into a Cyclonic storm “MURASU” and lay centred over southwest and adjoining west central Bay of Bengal at 1130 IST of today, 01st November 2026. It is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a Severe Cyclonic Storm over Westcentral Bay of Bengal around 02nd November morning. YouTube : https://t.co/m2EnAt6yUJ Facebook : https://t.co/wqffaAAODR For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #CycloneMurasu #WeatherUpdate #IMD #WeatherAlert #BayOfBengal #LowPressureArea #WellMarkedLowPressureArea #Depression #CycloneAlert #AndamanAndNicobarIslands #AndamanSea @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2026
मछली पकड़ने का काम रोक दिया गया, लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई
समुद्र के हालात बहुत खराब होने की आशंका है. इसलिए मौसम विभाग ने 3 नवंबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य में मछली पकड़ने और शिपिंग का काम पूरी तरह से रोकने की सलाह दी है. लहरों की ऊंचाई लगभग 9–14 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे समुद्री गतिविधियां खास तौर पर खतरनाक हो जाएंगी.
प्रभावित तटीय इलाकों में रहने वालों को 2 नवंबर की शाम से 3 नवंबर की सुबह तक घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया है.
Cyclonic Storm “MURASU” Intensifies Over the Bay of Bengal Cyclonic Storm “MURASU” is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by the morning of 02 November 2026. It is very likely to cross the South Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur during midnight of 02 November and early hours of 03 November, with a wind speed of 100–110 kmph, gusting up to 120 kmph. Stay tuned to IMD for the latest updates and weather warnings. #Cyclone #CycloneMurasu #SevereCyclonicStorm #Murasu #HeavyRainfall #IMD #AndhraPradesh #Yanam #Odisha #AndhraPradesh #WeatherUpdate #BengalWeather @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2026
मध्य प्रदेश: 5 नवंबर तक बारिश और आंधी-तूफान की संभावना
इस बीच साइक्लोन का असर तटीय इलाकों से आगे भी बढ़ सकता है. इससे मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. साइक्लोन अर्नब के असर के बाद जिसने सिर्फ चार दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ला दी थी, राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का एक और दौर आ सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और इंदौर डिवीजन में इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है. 2 नवंबर को जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पंढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, मैहर, सीधी और सिंगरौली में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है.
इसके उलट, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर डिवीजन में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 5 नवंबर तक कई डिवीजन में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दिन में और ठंडक आ सकती है.
तमिलनाडु: भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट पर
आने वाले साइक्लोन से तमिलनाडु में भी तेज बारिश होने की संभावना है. 2 नवंबर को चेन्नई और तिरुवल्लूर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरी में भी भारी बारिश होने की संभावना है.
3 नवंबर को बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है, हालांकि नीलगिरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है. इस बीच, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने जिला कलेक्टरों को अलर्ट रहने और इमरजेंसी से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को तैयार रखने का निर्देश दिया है. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी घटना की तुरंत स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को रिपोर्ट करें.
उत्तराखंड: बद्रीनाथ में बर्फबारी, तापमान गिरा
जहां देश के दक्षिणी और मध्य हिस्से बारिश और तेज हवा का सामना करने के लिए तैयार है, वहीं उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में मौसम ठंडा हो रहा है. मौसम खराब होने के बाद बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी की खबर है. मंदिर और आस-पास के इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है, जबकि तापमान गिर गया है, जिससे ठंड और बढ़ गई है.
राजस्थान: 8 नवंबर तक मौसम सूखा रहने की संभावना है
इसके उलट राजस्थान में कई दूसरे इलाकों में मौसम बदलने के बावजूद ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 8 नवंबर तक मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है और बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. दिन का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, हालांकि सुबह और शाम का मौसम काफी ठंडा रहने की उम्मीद है.
बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि माउंट आबू में कम से कम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में साइक्लोन मुरासु के दक्षिणी और मध्य भारत में मौसम पर असर डालने वाला मुख्य मौसम सिस्टम बने रहने की उम्मीद है, जिसमें तटीय इलाकों को तेज हवा, बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा है.