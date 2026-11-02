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मौसम की जानकारी, मौसम विभाग का इन राज्यों में आज और कल भारी बारिश को लेकर अलर्ट

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली : मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 और 3 नवंबर को कुछ इलाकों में 20-30 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है. मौसम का सिस्टम तट की ओर और उसके बाद अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ने की वजह से तमिलनाडु, तेलंगाना, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मुरासु एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान बन गया है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम 3 नवंबर की सुबह नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट को पार कर सकता है. हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है. ये 120 किलोमीटर तक जा सकती है. इसलिए तटीय इलाकों में तेज हवा, बहुत भारी बारिश और बाढ़ की संभावना है.

तटीय क्षेत्रों में तूफान का खतरा भारी बारिश और तेज हवा के अलावा, तूफान एक और बड़ी चिंता का विषय है. मौसम विभाग ने समुद्र के पानी के लेवल में लगभग एक मीटर की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जिससे 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच निचले तटीय इलाके डूब सकते हैं. बापटला, कृष्णा और प्रकाशम उन जिलों में से है जो तटीय बाढ़ के लिए खास तौर पर कमजोर हैं. तूफान तब आता है जब साइक्लोन से जुड़ी तेज हवा समुद्र के पानी को किनारे की ओर धकेलती है, जिससे पानी का लेवल नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाता है. इससे निचले तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है. साइक्लोन खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खतरा है. खड़ी फसलों और बागवानी के बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, जबकि तेज हवा के कारण छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं. सड़क, रेल और हवाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी रुकावट आ सकती है. मछली पकड़ने का काम रोक दिया गया, लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई समुद्र के हालात बहुत खराब होने की आशंका है. इसलिए मौसम विभाग ने 3 नवंबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य में मछली पकड़ने और शिपिंग का काम पूरी तरह से रोकने की सलाह दी है. लहरों की ऊंचाई लगभग 9–14 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे समुद्री गतिविधियां खास तौर पर खतरनाक हो जाएंगी. प्रभावित तटीय इलाकों में रहने वालों को 2 नवंबर की शाम से 3 नवंबर की सुबह तक घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया है. मध्य प्रदेश: 5 नवंबर तक बारिश और आंधी-तूफान की संभावना इस बीच साइक्लोन का असर तटीय इलाकों से आगे भी बढ़ सकता है. इससे मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. साइक्लोन अर्नब के असर के बाद जिसने सिर्फ चार दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ला दी थी, राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का एक और दौर आ सकता है.