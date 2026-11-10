ETV Bharat / bharat

मौसम अपडेट: दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: भारत में मंगलवार 10 नवंबर को मौसम अलग-अलग तरह का रह सकता है. दक्षिणी भारत और अंडमान और निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में भी आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि देश के ज़्यादातर दूसरे हिस्से सूखे रहेंगे.

इस बीच एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिमालयी इलाके पर असर डालने की उम्मीद है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. दिल्ली में दोपहर में गर्मी रहेगी, सुबह कोहरा रहेगा और हवा की क्वालिटी बहुत खराब रहेगी.

दिल्ली का मौसम- सुबह कोहरा, दोपहर में गर्मी राजधानी में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रहने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरी हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान पर एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम की स्थिति पर असर डाल रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर एक ट्रफ भी समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर ऊपर मौजूद है.

इन वेदर सिस्टम की वजह से दिल्ली में बादल छा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है. कोहरा कुछ समय के लिए आने-जाने वालों और गाड़ी चलाने वालों के लिए विज़िबिलिटी पर असर डाल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ यह छंट जाएगा. दक्षिण भारत-भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने मंगलवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप और आस-पास के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की तेज हवा चलने की भी संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे गरज के साथ बारिश के दौरान सावधान रहें और पेड़ों के नीचे या खुले बिजली के ढांचों के पास पनाह लेने से बचें. अंडमान और निकोबार: भारी बारिश, तेज हवा मंगलवार को द्वीपों पर कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. इन हालातों से कुछ समय के लिए बाहर की एक्टिविटीज और लोकल मूवमेंट पर असर पड़ सकता है. पूर्व और उत्तर-पूर्व: गरज के साथ बारिश की चेतावनी