मौसम अपडेट: दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर
आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिससे पहाड़ों में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत हैं.
Published : November 10, 2026 at 10:46 AM IST
नई दिल्ली: भारत में मंगलवार 10 नवंबर को मौसम अलग-अलग तरह का रह सकता है. दक्षिणी भारत और अंडमान और निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में भी आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि देश के ज़्यादातर दूसरे हिस्से सूखे रहेंगे.
इस बीच एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिमालयी इलाके पर असर डालने की उम्मीद है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. दिल्ली में दोपहर में गर्मी रहेगी, सुबह कोहरा रहेगा और हवा की क्वालिटी बहुत खराब रहेगी.
दिल्ली का मौसम- सुबह कोहरा, दोपहर में गर्मी
राजधानी में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रहने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरी हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान पर एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम की स्थिति पर असर डाल रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर एक ट्रफ भी समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर ऊपर मौजूद है.
इन वेदर सिस्टम की वजह से दिल्ली में बादल छा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है. कोहरा कुछ समय के लिए आने-जाने वालों और गाड़ी चलाने वालों के लिए विज़िबिलिटी पर असर डाल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ यह छंट जाएगा.
दक्षिण भारत-भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप और आस-पास के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की तेज हवा चलने की भी संभावना है.
तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे गरज के साथ बारिश के दौरान सावधान रहें और पेड़ों के नीचे या खुले बिजली के ढांचों के पास पनाह लेने से बचें.
अंडमान और निकोबार: भारी बारिश, तेज हवा
मंगलवार को द्वीपों पर कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. इन हालातों से कुछ समय के लिए बाहर की एक्टिविटीज और लोकल मूवमेंट पर असर पड़ सकता है.
पूर्व और उत्तर-पूर्व: गरज के साथ बारिश की चेतावनी
बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है. हालाँकि बड़े पैमाने पर भारी बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन लोकल गरज के साथ बारिश से मौसम में अचानक बदलाव आ सकता है. लोगों को बिजली कड़कने की एक्टिविटी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
उत्तराखंड: ऊँचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी
एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पूरे हिमालयी क्षेत्र में मौसम में बदलाव की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. 3,300 मीटर से ज़्यादा ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी उम्मीद है. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आ सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह और शाम ठंडी रहने की संभावना है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस: आगे बारिश और बर्फबारी
मौसम विभाग के मुताबिक 10 नवंबर की रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ-वेस्ट हिमालयी इलाके को प्रभावित कर सकता है. सात दिन के फोरकास्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. कश्मीर और जम्मू में 10 नवंबर को कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने के साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की तेज़ हवा भी चल सकती है.
दैनिक मौसम परिचर्चा (09/11/2026) एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं से लेकर अनेक स्थानों पर वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही, 12 एवं 13 नवंबर को कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है। YouTube : https://t.co/7Yt3Ir2Pu2 Facebook : https://t.co/721H4tsEFg For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbxMM7 #WeatherUpdate #IMD #WeatherAlert #HeavyRainfall #TamilNadu #Puducherry #Karaikal #Kerala #Mahe #Lakshadweep #Kashmir #SnowfallAlert #WesternDisturbance #RainfallAlert #WeatherForecast #IndiaWeather #IMDWeather #LatestWeatherUpdate #RainAlert #WeatherNews @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 9, 2026
यह सिस्टम 12 और 13 नवंबर के आसपास और एक्टिव होने की उम्मीद है, जब इन इलाकों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बारिश, तेज हवा का फोरकास्ट है. इस दौरान हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है. लद्दाख और गिलगित में ज़्यादातर सूखा रहने की संभावना है.
ओवरऑल वेदर आउटलुक
मौसम का पैटर्न दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश की एक्टिविटी दिखाता है, जबकि ज़्यादातर दूसरे इलाकों में सूखा रहने की संभावना है. दिल्ली में दोपहर में गर्मी, सुबह कोहरा और हवा की क्वालिटी बहुत खराब रहेगी.
इस बीच आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिससे पहाड़ों में सर्दी की ठंड धीरे-धीरे बढ़ने का संकेत है.