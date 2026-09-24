डीप डिप्रेशन का असर, ओडिशा, आंध्र समेत इन राज्यों में भारी को लेकर अलर्ट, जानें आज का मौसम
बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन का असर ओडिशा, बंगाल, समेत कई राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है.
Published : September 24, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक वेदर सिस्टम पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश लाया है. वहीं दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दिल्ली से वापस चला गया. पूर्वोत्तर का अधिकतर हिस्सा अभी सूखा है, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश लाएगा.
उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से एक डीप डिप्रेशन गुजरा. मौसम विभाग को उम्मीद है कि यह धीरे-धीरे कमज़ोर होगा, आज शाम तक एक रेगुलर डिप्रेशन और 26 सितंबर की सुबह तक एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा. इसके कमज़ोर होने के बाद भी कुछ और दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी.
The Deep Depression over north coastal Andhra Pradesh, moved northwestwards with a speed of 07 kmph during past 06 hours andlay centred at 0830 hrs IST of today, 24th September 2026 over north coastal Andhra Pradesh & adjoining south Odisha near latitude 18.5°N and longitude 83.5… pic.twitter.com/eiF3jcgLPm— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
ओडिशा सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ 24 से 26 सितंबर तक और शायद 27 सितंबर को भारी बारिश की उम्मीद है. दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र के तटों पर गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में दूसरी जगहों पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भारी बारिश होती रहेगी, और झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश में दो दिन का बारिश का अलर्ट है, जो 25 और 26 सितंबर को ईस्ट में सबसे ज़्यादा होगा, और मॉनसून को राज्य से जाने में अभी लगभग छह दिन बाकी हैं.
The Deep Depression over north Andhra Pradesh coast, moved slowly west-northwestwards with a speed of 03 kmph during past 06 hours and crossed the coast closed to southwest of Kalingapatnam during 2300 Hrs IST of 23rd and 0100 Hrs IST of today, the 24th September 2026, as a Deep… pic.twitter.com/Rrq36Sni11— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
बिहार में भी मॉनसून एक्टिविटी देखी जा रही है, किशनगंज से चंपारण तक कई जिलों में बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है. निचले इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, और सभी डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम को तैयार रखने के लिए कहा गया है. नॉर्थ-ईस्ट में, सिक्किम, वेस्टर्न असम और मेघालय में बारिश की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम अचानक बदल गया, बुंदेलखंड से लेकर ईस्टर्न यूपी तक, जिसमें कानपुर, झांसी, बांदा, बलिया और हरदोई शामिल हैं, गरज, बारिश और तापमान में गिरावट आई. गुरुवार के लिए आईएमडी ने 20 जिलों में गरज और बिजली कड़कने, 25 जिलों में तेज हवा चलने और 36 ज़िलों में बिजली कड़कने के खतरे की चेतावनी दी है.
गोरखपुर, अयोध्या, रायबरेली और प्रयागराज में बारिश हो सकती है, जो 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी तक फैल सकती है. 26 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर शायद 28 सितंबर तक रहेगा, और पांच दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 4 से 7 डिग्री तक गिर सकता है.
पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है. हिमाचल के कई हिस्सों में 29 सितंबर तक बारिश हो सकती है, और 26 और 27 सितंबर के आसपास उत्तराखंड, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और पंचकूला में हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब और हरियाणा अगले दो दिनों तक गर्म और सूखे रहेंगे, और 26 और 27 सितंबर के आसपास हल्की बारिश हो सकती है.
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली से वापस चला गया. यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी छोड़ चुका है, जिसमें गुरदासपुर, चंडीगढ़, अलीगढ़ और उदयपुर शामिल हैं.
कुल मिलाकर इस साल मॉनसून सामान्य से ज़्यादा सूखा रहा. 1 जून से 23 सितंबर के बीच भारत में 713.3 एमएम बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 837.7 एमएम बारिश होती है, जो सामान्य से 15 फीसदी कम है.
सबसे कम बारिश वाले राज्य मेघालय हैं, जहां सामान्य से 59 फीसदी कम बारिश हुई है. इसके बाद मणिपुर में 44 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 42 फीसदी, पंजाब में 40 फीसदी और पुडुचेरी में 38 फीसदी बारिश हुई है. सामान्य के सबसे करीब पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर हैं, हर एक में लगभग 1 फीसदी कम, उत्तराखंड में 2 फीसदी ज़्यादा, दिल्ली में 5 फीसदी ज़्यादा और छत्तीसगढ़ में 5 फीसदी कम बारिश हुई.
लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक जरूरी न हो, गरज के साथ बारिश के दौरान बाहर न निकलें और बिजली कड़कने पर पेड़ों, खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. पानी भरी सड़कों और निचले इलाकों में जाने से बचना चाहिए. किसानों और बाहर काम करने वालों को फसल बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए और पहाड़ी राज्यों में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले मौसम और सड़क की हालत देख लेनी चाहिए.