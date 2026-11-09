ETV Bharat / bharat

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर: इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, लुढ़केगा पारा

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो रही है, लेकिन बदलते मौसम सिस्टम की वजह से आने वाले हफ़्ते में देश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और आंधी-तूफ़ान की संभावना है. एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 10 नवंबर से हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का एक और दौर होने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली के सूखे रहने की संभावना है. इसके बजाय खराब हवा की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और खराब हो सकता है, और 10 नवंबर का दिन खास तौर पर चिंताजनक हो सकता है. इस बीच लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से भी इस बात पर असर पड़ सकता है कि इस सर्दी में कितनी ठंड पड़ेगी.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ों पर असर एक नया और काफी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 नवंबर के आसपास पश्चिमी हिमालयी इलाके में पहुँचने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में इसका असर और ज़्यादा होने की संभावना है, जिससे 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश, बर्फबारी, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलेगी. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इस सिस्टम से आने वाली नमी पहाड़ों से टकराएगी. ऊँचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश, तेज हवा चलने की संभावना है 12 नवंबर को मौसम की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जब हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. 10 से 15 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. जिसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके भी शामिल हो सकते हैं. बारिश, बर्फबारी और तेज हवा के मेल से हालात में काफ़ी बदलाव आ सकता है, खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम के एक ही बार में सीमित रहने के बजाय कई दिनों तक सक्रिया रहने की उम्मीद है. मैदानी इलाकों में बारिश, दिल्ली सूखी आने वाला सिस्टम उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश ला सकता है, हालांकि बारिश पहाड़ों की तुलना में कम तेज होने की संभावना है. पंजाब में 12 से 15 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 11 और 12 नवंबर के आसपास हल्की बारिश हो सकती है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत उन इलाकों में शामिल हैं जहां बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में प्रदूषण और बिगड़ सकता है दिल्ली के लिए मौसम की मुख्य चिंता बारिश नहीं, बल्कि हवाओं की चाल है. उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच तालमेल से हवा की चाल धीमी हो सकती है, जिससे प्रदूषकों का फैलना मुश्किल हो सकता है. आम तौर पर लगातार चलने वाली हवा धूल, धुएं और दूसरे प्रदूषकों को किसी इलाके से दूर ले जाती हैं. लेकिन जब अलग-अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं मिलती हैं, तो हवा का सर्कुलेशन धीमा हो सकता है. नतीजतन, प्रदूषक दूर जाने के बजाय उस इलाके में फंसे रहते हैं. इन हालातों से दिल्ली और आस-पास के उत्तर भारत के हिस्सों में हवा का प्रदूषण और बिगड़ सकता है, और 10 नवंबर खास तौर पर चिंता का विषय बन सकता है. बारिश के बिना, जो प्रदूषकों को वायुमंडल से बाहर निकालने में मदद करेगी, गाड़ियों, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के कामों से निकलने वाला एमिशन प्रदूषण का बोझ बढ़ाता रहेगा. दक्षिण भारत में भारी बारिश