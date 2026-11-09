वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर: इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, लुढ़केगा पारा
एक नया और काफी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 नवंबर के आसपास पश्चिमी हिमालयी इलाके में पहुँचने की उम्मीद है.
Published : November 9, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो रही है, लेकिन बदलते मौसम सिस्टम की वजह से आने वाले हफ़्ते में देश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और आंधी-तूफ़ान की संभावना है. एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 10 नवंबर से हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का एक और दौर होने की संभावना है.
उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली के सूखे रहने की संभावना है. इसके बजाय खराब हवा की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और खराब हो सकता है, और 10 नवंबर का दिन खास तौर पर चिंताजनक हो सकता है. इस बीच लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से भी इस बात पर असर पड़ सकता है कि इस सर्दी में कितनी ठंड पड़ेगी.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ों पर असर
एक नया और काफी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 नवंबर के आसपास पश्चिमी हिमालयी इलाके में पहुँचने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में इसका असर और ज़्यादा होने की संभावना है, जिससे 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश, बर्फबारी, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलेगी.
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इस सिस्टम से आने वाली नमी पहाड़ों से टकराएगी. ऊँचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है.
भारी बारिश, तेज हवा चलने की संभावना है
12 नवंबर को मौसम की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जब हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. 10 से 15 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. जिसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके भी शामिल हो सकते हैं. बारिश, बर्फबारी और तेज हवा के मेल से हालात में काफ़ी बदलाव आ सकता है, खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम के एक ही बार में सीमित रहने के बजाय कई दिनों तक सक्रिया रहने की उम्मीद है.
मैदानी इलाकों में बारिश, दिल्ली सूखी
आने वाला सिस्टम उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश ला सकता है, हालांकि बारिश पहाड़ों की तुलना में कम तेज होने की संभावना है. पंजाब में 12 से 15 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 11 और 12 नवंबर के आसपास हल्की बारिश हो सकती है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत उन इलाकों में शामिल हैं जहां बारिश होने की संभावना है.
दिल्ली में प्रदूषण और बिगड़ सकता है
दिल्ली के लिए मौसम की मुख्य चिंता बारिश नहीं, बल्कि हवाओं की चाल है. उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच तालमेल से हवा की चाल धीमी हो सकती है, जिससे प्रदूषकों का फैलना मुश्किल हो सकता है. आम तौर पर लगातार चलने वाली हवा धूल, धुएं और दूसरे प्रदूषकों को किसी इलाके से दूर ले जाती हैं. लेकिन जब अलग-अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं मिलती हैं, तो हवा का सर्कुलेशन धीमा हो सकता है. नतीजतन, प्रदूषक दूर जाने के बजाय उस इलाके में फंसे रहते हैं.
इन हालातों से दिल्ली और आस-पास के उत्तर भारत के हिस्सों में हवा का प्रदूषण और बिगड़ सकता है, और 10 नवंबर खास तौर पर चिंता का विषय बन सकता है. बारिश के बिना, जो प्रदूषकों को वायुमंडल से बाहर निकालने में मदद करेगी, गाड़ियों, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के कामों से निकलने वाला एमिशन प्रदूषण का बोझ बढ़ाता रहेगा.
दक्षिण भारत में भारी बारिश
दक्षिणी भारत में भारी बारिश जबकि उत्तरी भारत पहाड़ों पर मौसम में बदलाव के लिए तैयारी कर रहा है. दक्षिणी प्रायद्वीप में व्यापक वर्षा होने की संभावना है. कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण और पूर्व-मध्य अरब सागर की ओर फैली एक ट्रफ मौसम के मिजाज को प्रभावित कर रही है.
केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 नवंबर तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है. 9 और 10 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. केरल और माहे में 11 और 12 नवंबर को आंधी और बिजली गिर सकती है. 10 नवंबर को केरल और लक्षद्वीप में 7-11 सेमी की भारी बारिश की भी उम्मीद है. दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.
पूरब और उत्तर-पूर्व में बारिश
आने वाले हफ़्ते में पूरे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 9 से 15 नवंबर के बीच जोरदार बारिश हो सकती है, और 9 से 13 नवंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
गंगा वाले पश्चिम बंगाल, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 से 12 नवंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है. झारखंड में 10 और 11 नवंबर को, बिहार में 11 नवंबर को और ओडिशा में 10 से 12 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है.
और उत्तर-पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 9 से 12 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 9 से 13 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है, और 11 नवंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है.
पूरब में तापमान में गिरावट
बारिश के अलावा देश के कुछ हिस्सों में तापमान में भी बदलाव होने की उम्मीद है. अगले दो से तीन दिनों में पूर्वी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. इसके बाद अगले चार से पांच दिनों में धीरे-धीरे गिरावट आएगी.
हालांकि देश के ज़्यादातर दूसरे हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. पश्चिम और मध्य भारत में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, और इस दौरान कोई बड़ी मौसमी गतिविधि नहीं होगी.
एक के बाद एक आने वाले सिस्टम से ठंड में देरी हो सकती है
एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से पूरे सर्दियों के पैटर्न पर भी असर पड़ सकता है, खासकर सेंट्रल और साउथ इंडिया में. आम तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट से ठंडी हवा देश के मैदानी इलाकों और सेंट्रल हिस्सों की ओर बढ़ती है जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है.
हालांकि जब ये वेदर सिस्टम बिना ज़्यादा गैप के एक के बाद एक आते हैं, तो हवा के आम पैटर्न को सेटल होने के लिए काफ़ी समय नहीं मिलता है. इससे ठंडी नॉर्थ हवा और साउथ की ओर नहीं बढ़ पाती हैं. इस वजह से सेंट्रल और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में सर्दी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा गर्म हो सकती है.
पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल जारी रह सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में कभी-कभी बारिश हो सकती है और टेम्परेचर में हमेशा की तरह तेज़ गिरावट नहीं आएगी.