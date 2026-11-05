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दिवाली और धनतेरस पर साफ रहेगा मौसम, बारिश के आसार नहीं

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है जो बताया जा रहा है कि बचे हुए चक्रवाती तूफान मुरासु का असर है. कुछ पश्चिमी राज्य बहुत ज्यादा तापमान से जूझ रहे हैं. इस बीच उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. साथ ही आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 11-12 नवंबर के आसपास मौसम में बदलाव हो सकता है.

देश के मौसम में अलग-अलग हालात देखने को मिल रहे हैं, बारिश की गतिविधि दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ही हो रही है, जबकि उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत का ज़्यादातर हिस्सा सूखा बना हुआ है.

गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु के बचे हुए हिस्से जो बुधवार को पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव वाले एरिया में कमजोर हो गया, दक्षिणी प्रायद्वीप में मौसम की स्थिति पर असर डाल रहे हैं. हालांकि यह सिस्टम काफी कमजोर हो गया है, लेकिन इससे जुड़े सर्कुलेशन से अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश की गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 5 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 5 से 8 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और माहे में 6 से 8 नवंबर तक ऐसे ही हालात रह सकते हैं, जबकि साउथ अंदरूनी कर्नाटक में 5 और 6 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम सिस्टम का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हुई बारिश में साफ दिखा. 5 नवंबर को सुबह 5:30 बजे तक 24 घंटों में काकीनाडा में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि कवाली और नेल्लोर में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. तमिलनाडु के सलेम में 4 सेंटीमीटर जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश की गतिविधि सिर्फ दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहने की उम्मीद नहीं है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 5-6 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश और 5 नवंबर को ओडिशा में गरज के साथ बारिश और तेज हवा का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है.