दिवाली और धनतेरस पर साफ रहेगा मौसम, बारिश के आसार नहीं
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर, पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है.
Published : November 5, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है जो बताया जा रहा है कि बचे हुए चक्रवाती तूफान मुरासु का असर है. कुछ पश्चिमी राज्य बहुत ज्यादा तापमान से जूझ रहे हैं. इस बीच उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. साथ ही आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 11-12 नवंबर के आसपास मौसम में बदलाव हो सकता है.
देश के मौसम में अलग-अलग हालात देखने को मिल रहे हैं, बारिश की गतिविधि दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ही हो रही है, जबकि उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत का ज़्यादातर हिस्सा सूखा बना हुआ है.
गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु के बचे हुए हिस्से जो बुधवार को पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव वाले एरिया में कमजोर हो गया, दक्षिणी प्रायद्वीप में मौसम की स्थिति पर असर डाल रहे हैं. हालांकि यह सिस्टम काफी कमजोर हो गया है, लेकिन इससे जुड़े सर्कुलेशन से अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश की गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने 5 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 5 से 8 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और माहे में 6 से 8 नवंबर तक ऐसे ही हालात रह सकते हैं, जबकि साउथ अंदरूनी कर्नाटक में 5 और 6 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम सिस्टम का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हुई बारिश में साफ दिखा. 5 नवंबर को सुबह 5:30 बजे तक 24 घंटों में काकीनाडा में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि कवाली और नेल्लोर में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. तमिलनाडु के सलेम में 4 सेंटीमीटर जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
बारिश की गतिविधि सिर्फ दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहने की उम्मीद नहीं है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 5-6 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश और 5 नवंबर को ओडिशा में गरज के साथ बारिश और तेज हवा का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है.
लेकिन, पश्चिमी भारत में मौसम का हाल अलग हो गया है, जहाँ नवंबर में गर्मी से उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली है. गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, कई जगहों पर पारा 36-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है.
मौसम विभाग के अनुसार पोरबंदर में 4 नवंबर को अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो उस दिन देश में दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा तापमान था. भुज, नलिया और राजकोट में भी तापमान 30s से ज़्यादा रहा है. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, जिनमें नंदुरबार, जलगांव और मालेगांव शामिल हैं, साथ ही मुंबई और ठाणे जैसे तटीय इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है. अगले कुछ दिनों में गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म और सूखे हालात बने रहने की संभावना है.
उत्तर भारत में ज़्यादातर इलाकों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस हफ़्ते ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, 11-12 नवंबर के आसपास आने वाले एक मज़बूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में बदलाव आ सकता है. इस सिस्टम से पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.
अभी का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर है और ज़्यादातर जम्मू- कश्मीर के ऊँचे इलाकों पर असर डाल रहा है. अगले सिस्टम का उत्तरी मैदानों और हिमालयी इलाके पर ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद है. इस बीच, सेंट्रल और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा भी सूखा रहने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने इस हफ़्ते नॉर्थ-वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में कोई खास मौसमी हलचल का अनुमान नहीं लगाया है. हालाँकि, 9 से 11 नवंबर के बीच गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी 8 से 11 नवंबर के बीच काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है.
दक्षिणी पेनिनसुला में फिर से बारिश होने की उम्मीद है, देश के पश्चिमी हिस्से में बेमौसम गर्मी बनी रहेगी और ज़्यादातर नॉर्थ के राज्य सूखे रहेंगे, इसलिए आने वाले दिनों में देश में मौसम के हालात एकदम अलग-अलग हो सकते हैं. 11-12 नवंबर के आसपास आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगला बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर नॉर्थ के मैदानों और ऊँचे हिमालयी इलाकों में.