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आंध्र-ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान 'अकवान', तेज हवा और मूसलाधार बारिश से तबाही

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में भयंकर चक्रवाती तूफान अकवान के असर के कारण सुनसान तट ( IANS )

नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान 'अकवान' ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल कर गया है. यह सिलसिला कुछ समय तक जारी रहेगा. इस दौरान इन राज्यों के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश जारी है. किसी भी आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति खराब रहने की संभावना है क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म 'अकवान' का असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अभी रहेगा. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवा का अनुमान लगाया है. इस बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है.

साइक्लोनिक तूफान अकवान आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट की ओर बढ़ा साइक्लोनिक तूफान 'अकवान', जो बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बना था, उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. आईएमडी के अनुसार तूफान के 20 नवंबर की दोपहर तक गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है. इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. इस दौरान झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. यह सिस्टम पहले एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान से कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया था. बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बना साइक्लोनिक तूफान 'अकवान' उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार तूफान के 20 नवंबर की दोपहर तक गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है. इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चल सकती है. जिसमें झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. यह सिस्टम पहले एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान से कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया था. ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने 20 नवंबर को ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की भी संभावना है. कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. 23 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की उम्मीद है. दक्षिणी राज्यों में बारिश की उम्मीद अगले कुछ दिनों में कई दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की संभावना है. 20 से 25 नवंबर के बीच केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी 25 नवंबर को बारिश हो सकती है. तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 20 से 25 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 25 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है. 20 नवंबर को असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 21 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.