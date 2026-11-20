आंध्र-ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान 'अकवान', तेज हवा और मूसलाधार बारिश से तबाही
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कई दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की संभावना है.
Published : November 20, 2026 at 11:22 AM IST
नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान 'अकवान' ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल कर गया है. यह सिलसिला कुछ समय तक जारी रहेगा. इस दौरान इन राज्यों के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश जारी है. किसी भी आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति खराब रहने की संभावना है क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म 'अकवान' का असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अभी रहेगा. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवा का अनुमान लगाया है. इस बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है.
Bhubaneswar, Odisha: IMD Bhubaneswar Director Manorama Mohanty says, "Cyclone Akvan has moved north-northwesterly and crossed the Odisha coast. The landfall has already occurred, and the process is also very likely to continue for the next two hours. Now it is over south coastal Odisha adjoining north Andhra Pradesh near Gopalpur. It is about 10 kilometers southwest of Gopalpur and 130 kilometers west-southwest of Puri. Cyclonic storm Akvan crossed the south coastal Odisha and north Andhra Pradesh coast close to Gopalpur with wind speeds of 70 to 80 kilometers per hour, gusting to 90 kilometers per hour, though the landfall process will take another two hours to complete..."— IANS (@ians_india) November 20, 2026
साइक्लोनिक तूफान अकवान आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट की ओर बढ़ा
साइक्लोनिक तूफान 'अकवान', जो बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बना था, उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. आईएमडी के अनुसार तूफान के 20 नवंबर की दोपहर तक गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है. इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. इस दौरान झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. यह सिस्टम पहले एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान से कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया था.
#WATCH | Andhra Pradesh: In view of Severe Cyclonic Storm 'Akvan', thick clouds have gathered over several parts of Visakhapatnam, and a blanket of mist has enveloped the hills. https://t.co/gD60mswpsd— ANI (@ANI) November 20, 2026
बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बना साइक्लोनिक तूफान 'अकवान' उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार तूफान के 20 नवंबर की दोपहर तक गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है. इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चल सकती है. जिसमें झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. यह सिस्टम पहले एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान से कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया था.
Vijayawada, Andhra Pradesh: Amaravati Meteorological Centre Director Naga Ratna says, “The cyclonic storm Akvan has crossed the coast between North Coastal Andhra Pradesh and South Odisha, near Gopalpur, at around 19.1° North latitude and 84.8° East longitude, with maximum wind speeds of 70–80 kmph, gusting to 90 kmph..."— IANS (@ians_india) November 20, 2026
ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 20 नवंबर को ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की भी संभावना है. कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. 23 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की उम्मीद है.
दक्षिणी राज्यों में बारिश की उम्मीद
अगले कुछ दिनों में कई दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की संभावना है. 20 से 25 नवंबर के बीच केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी 25 नवंबर को बारिश हो सकती है. तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.
Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] crossed north Andhra Pradesh & south Odisha coasts close to Gopalpur [Post Landfall outlook for South Odisha and North Andhra Pradesh coasts—Red Message]* The Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal near north Andhra Pradesh & south Odisha coasts moved north-northwestwards with the speed of 26 kmph during past 06 hours and crossed the north Andhra Pradesh & south Odisha coasts close to Gopalpur (near latitude 19.1 & longitude 84.8) with wind speed of 70-80kmph gusting to 90kmph during 0730-0830 IST, lay centred over south coastal Odisha & adjoining north coastal Andhra Pradesh close to Gopalpur near Latitude 19.2°N and Longitude 84.8°E, at 0830 hours IST of today, the 20th November, 2026, about 120 km northeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 130 km west-southwest of Puri (Odisha), and 230 km northeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh). It is likely to move nearly north-northeastwards across Odisha and weaken into a Deep Depression during next 03 hours and into a Depression during subsequent 06 hours.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना
पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 20 से 25 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 25 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है. 20 नवंबर को असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 21 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वी और मध्य भारत के लिए बारिश का अलर्ट
पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी बारिश और आंधी-तूफान आ सकते हैं. गांगेय पश्चिम बंगाल में 20 और 21 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि ओडिशा में 20 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है. झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी 20 से 23 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है.
मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 21 से 25 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 20 और 21 नवंबर को ज्यादा बारिश हो सकती है.
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दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग ने कई उत्तरी राज्यों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. 20 से 22 नवंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को घना कोहरा रह सकता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 से 23 नवंबर के बीच ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है. सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से सड़क ट्रैफिक और रोज़ाना आने-जाने पर असर पड़ सकता है.
बंगाल की खाड़ी के तट पर तेज हवा
साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी के तट के कई हिस्सों में तेज हवा चलने की संभावना है. पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चल रही हैं, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती हैं और 20 नवंबर को जमीन पर पहुँचने तक जारी रहने की उम्मीद है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भी तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है.
समुद्र में खराब हालात, मछुआरों को दूर रहने की सलाह
बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में समुद्र के हालात खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 20 नवंबर तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में, 21 नवंबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में और 21 नवंबर की सुबह तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाएं.
तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तूफान की चेतावनी
मौसम विभाग ने भी 0.5 से 1 मीटर ऊंची तूफानी लहर की चेतावनी दी है. इससे आंध्र प्रदेश के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, खासकर पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों के कुछ हिस्सों में, जब तूफान आएगा.