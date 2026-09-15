ETV Bharat / bharat

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी से पहले इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

अहमदाबाद में सोमवार को भारी बारिश के बीच पानी से भरे इलाके से गुजरते यात्री. ( ANI )

उत्तर भारत में मॉनसून की ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ रही है. इस बदलाव से पूरे उत्तर प्रदेश में 3 या 4 दिन बारिश होगी. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में 17 और 18 सितंबर तक भारी बारिश, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की चेतावनी जारी है.

सूरत में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने, बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश शायद मौसम शुष्क होने से पहले सीजन की सबसे तेज बारिश होगी.

मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात के लिए अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट में लोगों को बताया गया है कि राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, द्वारका और कच्छ जैसी जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है.

नई दिल्ली: मॉनसून वापसी के करीब है हालांकि इस समय देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश जारी है. वहीं, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना. राजस्थान और उत्तरी गुजरात के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी पश्चिमी भारत में तेज मौसम की वजह से है.

जम्मू- कश्मीर में सूखे के बाद हल्की से बौछारों के साथ फिर से मौसम सुहावना हो रहा है. बिहार में मॉनसून की गतिविधियां तेज होगी और कई जिलों में भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी ने किसानों को मौसम का अपडेट लेने की सलाह दी है.

राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का हाल

राजधानी दिल्ली और आस-पास के एनसीआर में रूक-रूक कर हल्की से मध्यम बारिश होगी. दिल्ली में अभी तापमान 29°C के आसपास है. नमी वाली स्थिति और बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो अभी मध्यम बारिश हो रही है. हालांकि बीच में कुछ दिनों तक बारिश ठहर गई थी. इसके बाद कोंकण क्षेत्र में बारिश वापस आ गई है. कोंकण क्षेत्र के दो जिलों पालघर और ठाणे में मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

पूर्वी भारत में ओडिशा में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ रही है. पूरे राज्य में 3 या 4 तारीख तक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी तटीय राज्यों में मॉनसून की वापसी हो रही है. इससे कई जगहों पर लोकल तूफ़ान आने की संभावना है.

आगे देखें तो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 18 से 20 सितंबर के आसपास जाना शुरू कर देगा. राजस्थान के ऊपर एक एंटी-साइक्लोन बनेगा. इससे सूखी हवाएं चलेंगी जिससे नमी कम होगी और आसमान साफ हो जाएगा. यह बदलाव बारिश सीजन के खत्म होने का संकेत है और उत्तरी और पश्चिमी भारत में सूखा, स्थिर और धूप वाला मौसम लाएगा.