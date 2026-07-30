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पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर समेत इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

महाराष्ट्र के नागपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से दोपहिया वाहन चलाती एक महिला ( IANS )

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जबकि सात जिलों में करीब 3 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं. प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, विश्वनाथ और कामरूप (मेट्रो) हैं. बाढ़ के पानी ने 21 रेवेन्यू सर्कल और 551 गांवों पर असर डाला है, साथ ही 21,523 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाया है. प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान जारी है.

उत्तराखंड में भूस्खलन, सड़कें बंद उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, खासकर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है. जिले के अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का मुआयना किया है, जबकि मरम्मत का काम चल रहा है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से पूरे राज्य में 109 सड़कें बंद हैं. त्यूणी-मसूरी-मलेथा नेशनल हाईवे नागथात के पास ब्लॉक हो गया है, जबकि जानकीचट्टी और यमुनोत्री के बीच पैदल चलने वालों का रास्ता भी खराब हो गया है. अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पक्का करने के लिए दूसरे रास्तों का इंतज़ाम किया है.

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में अच्छी-खासी बारिश का अनुमान लगाया है. पूरे इलाके में कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है. कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा की उम्मीद है, और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है क्योंकि भारी बारिश से पानी भर सकता है. अचानक बाढ़ आ सकती है और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ सकती है.

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक सेंट्रल छत्तीसगढ़ पर बना एक डीप डिप्रेशन देश के सेंट्रल और नॉर्थ हिस्सों के मौसम पर असर डाल रहा है. इस सिस्टम के पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश होगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई इलाकों में गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी उम्मीद है.

ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का पानी अभी भी है. अधिकारियों के मुताबिक 61 ग्राम पंचायतों के करीब 261 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे करीब 2.45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. कई गांव अभी भी कटे हुए हैं, खासकर धामनगर और भंडारीपोखरी ब्लॉक में. 51 सेंटरों पर फ्री कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने पर और राहत सेंटर खोले जाने की संभावना है.

अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इस बीच एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ की टीमें बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों और जानवरों को निकालने में मदद कर रही हैं.

बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद है. पूरे बिहार में मौसम के हालात ज़्यादातर नॉर्मल रहने की उम्मीद है, पांच जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज में हल्की बारिश का अनुमान है. आईएमडी ने इन जिलों में तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया है. हल्की बारिश से गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में नमी बनी रहने की उम्मीद है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और बिजनौर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कई दूसरे जिलों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने पानी भरने, बिजली गिरने और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी दी है, और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

पश्चिम भारत: महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण में बहुत भारी बारिश होगी

कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है. मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, जिससे शहरों में बाढ़ आ सकती है और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ सकती है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी

कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बारिश एक्टिव रहेगी. कोस्टल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है, साथ ही निचले इलाकों में गरज के साथ बारिश और लोकल बाढ़ आने की भी उम्मीद है.

लोगों को अलर्ट रहने की सलाह

कई राज्यों में भारी बारिश जारी है, इसलिए अधिकारियों ने बाढ़ और भूस्खलन वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह मानने, तेज बारिश के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचने और उफनती नदियों और पानी से भरी सड़कों से दूर रहने की सलाह दी है. बचाव दल और राज्य एजेंसियां ​​अलर्ट पर हैं क्योंकि मौसम का सिस्टम देश के बड़े हिस्सों पर असर डाल रहा है.