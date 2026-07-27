बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन से इन राज्यों में भारी की चेतावनी, जानें आज का मौसम
आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन से पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में भारी बारिश होने के आसार हैं.
Published : July 27, 2026 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: गुजरात में भारी बारिश के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून के आंकड़ों में शानदार सुधार हुआ. हालांकि देश के बेहतर होते आंकड़े क्षेत्रीय अंतर को छिपाते हैं. जहां पश्चिमी भारत बाढ़ और नदियों के उफान से जूझ रहा है, वहीं पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश का असमान स्तर बना हुआ है.
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अब चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक डीप डिप्रेशन पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में भारी बारिश का एक और दौर शुरू कर सकता है, जिससे आने वाले हफ्ते में मानसून का पैटर्न बदल सकता है.
The Deep Depression over northwest Bay of Bengal and adjoining areas of West Bengal-North Odisha coasts moved very slowly northwards with the speed of 3 kmph during past 6 hours and lay centred at 0830 hrs IST of today, the 27th July 2026, over the same region near latitude… pic.twitter.com/DxHEBhAjah— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 27, 2026
गुजरात में भारी बारिश से देश में मॉनसून के आंकड़े बेहतर हुए, लेकिन लोकल हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. भारत के मॉनसून के आंकड़ों में यह बड़ा सुधार काफी हद तक पिछले कुछ दिनों में गुजरात में हुई बहुत ज़्यादा भारी बारिश की वजह से हुआ है.
चूंकि आईएमडी के अलग-अलग सबडिवीजन के एवरेज का इस्तेमाल करके देश भर में बारिश का हिसाब लगाता है. इसलिए एक राज्य में ज़्यादा बारिश देश के कुल बारिश के आंकड़ों में काफी सुधार कर सकती है. कागजों पर भारत अब एक हफ़्ते पहले की तुलना में नॉर्मल बारिश के बहुत करीब लगता है.
हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन आंकड़ों का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि पूरे देश में मॉनसून एक जैसा ठीक हो गया है. गुजरात में हुई बारिश बिहार के तालाबों को भर नहीं सकती, असम में फसलों की सिंचाई नहीं कर सकती या पूर्वी भारत में ग्राउंडवाटर लेवल को बेहतर नहीं बना सकती. खेती, पीने के पानी की उपलब्धता और पानी की सुरक्षा लोकल लेवल पर हुई बारिश पर निर्भर करती है. इससे जिले के लेवल पर बारिश का बंटवारा देश के एवरेज से कहीं ज़्यादा जरूरी हो जाता है.
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन मॉनसून का नया ड्राइवर बन गया है. आईएमडी ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना डिप्रेशन धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने के बाद डीप डिप्रेशन में बदल गया है. 27 जुलाई को सुबह 5:30 बजे यह सिस्टम ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के पास केंद्रित था और बालासोर और कैनिंग के बीच तट को पार करने से पहले उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है.
The Depression over northwest Bay of Bengal and adjoining areas of North Odisha-West Bengal coasts moved very slowly northwards with the speed of 3 kmph during past 6 hours, intensified into a deep depression and lay centred at 0530 hrs IST of today, the 27th July 2026, over… pic.twitter.com/3vfUYhHGMa— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 27, 2026
यह मौसम सिस्टम आने वाले दिनों में बारिश का मुख्य ड्राइवर बन सकता है, जिससे पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में भारी मात्रा में नमी पहुंचेगी. इसके चलने से कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां मॉनसून के ज़्यादातर मौसम में सामान्य से कम बारिश हुई है.
पूर्वी भारत भारी बारिश के लिए तैयार, ओडिशा में सबसे ज़्यादा असर
ओडिशा में डीप डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा असर होने की उम्मीद है. आईएमडी ने भारी से बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कई जिलों में नदियों का लेवल बढ़ने, पानी भरने और लोकल बाढ़ की खबरें पहले ही आ चुकी हैं, जिससे अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर जगतसिंहपुर और मयूरभंज में स्कूल बंद कर दिए हैं.
ऊपर के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से महानदी नदी सिस्टम में भी पानी का लेवल बढ़ गया है. पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है क्योंकि वेदर सिस्टम अंदर की ओर बढ़ रहा है. हालांकि इस बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर हो सकती है और खरीफ की बुआई में देरी हो सकती है.
सेंट्रल इंडिया में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, जिससे खेती को फ़ायदा हो सकता है
डीप डिप्रेशन से सेंट्रल इंडिया में काफी नमी आने की उम्मीद है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बड़े पैमाने पर बारिश होगी. आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. किसानों के लिए बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर हो सकती है, जलाशयों में पानी भर सकता है और खड़ी खरीफ फसलों को फ़ायदा हो सकता है.
उत्तर भारत में लंबे समय से रुके हुए मॉनसून के फिर से आने का इंतजार
देश के आंकड़ों में सुधार के बावजूद, उत्तर-पश्चिम भारत इस मॉनसून में सबसे ज़्यादा बारिश की कमी वाले इलाकों में से एक बना हुआ है. एक मौसम एनालिस्ट के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की कमी नॉर्मल से 25 से 32 परसेंट कम दर्ज की जा रही है.
फोरकास्ट मॉडल बताते हैं कि मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा अगले दो दिनों में उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी उम्मीद है.
अगर फोरकास्ट सही साबित होते हैं, तो इस इलाके में इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा मॉनसून देखने को मिल सकता है. उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अधिकारियों ने भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले ही छुट्टी घोषित कर दी है.
पूर्वोत्तर भारत में असमान मॉनसून से जूझना जारी है
भारत में बारिश के कुल आंकड़ों में सुधार के बावजूद, पूर्वोत्तर में हाल के सालों में सबसे असमान मॉनसून सीजन देखने को मिल रहा है. मौसम के जानकार इसका कारण इस इलाके में कम बारिश वाले सिस्टम का पहुंचना, मॉनसून ट्रफ़ की स्थिति में बदलाव और मौसम में बड़े बदलाव को मानते हैं. हालांकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में आने वाले दिनों में नई बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन पिछले हफ़्तों में हुई मौसमी कमी चिंता का विषय बनी हुई है.
अजीब बात है कि असम में कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भयंकर बाढ़ है. डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (DRIMS) के मुताबिक, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है और 7 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. यह स्थिति दिखाती है कि कैसे एक ही मानसून सीजन में मौसमी बारिश की कमी और विनाशकारी बाढ़ एक साथ हो सकती हैं.
दक्षिणी भारत: पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून
दक्षिणी भारत में पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसूनी बारिश जारी रहेगी. केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यनम और लक्षद्वीप में भारी बारिश होने की उम्मीद है. राष्ट्रीय बारिश का औसत भारत की मानसून की हकीकत को नहीं दिखा सकता.
मौसम वैज्ञानिकों का यह तर्क तेजी से बढ़ रहा है कि भारत के मानसून को सिर्फ राष्ट्रीय औसत से नहीं आंका जाना चाहिए. हालांकि कुल बारिश के आंकड़े एक बड़ा ओवरव्यू देते हैं, लेकिन वे अक्सर बड़े क्षेत्रीय अंतरों को छिपा देते हैं. एक जिले में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है, जबकि दूसरे ज़िले में कम बारिश के कारण बुआई में देरी हो सकती है, भले ही दोनों का राष्ट्रीय बारिश के आंकड़ों में एक ही योगदान हो.
खेती, तालाब मैनेजमेंट, ग्राउंडवाटर रिचार्ज और आपदा की तैयारी के लिए, जिला लेवल पर बारिश का डेटा मानसून के असली असर की ज़्यादा साफ तस्वीर देता है. जैसे-जैसे मौसम में बदलाव बढ़ रहा है, यह समझना कि बारिश कहाँ होती है, देश भर में कितनी बारिश होती है, यह मापने से ज़्यादा जरूरी होता जा रहा है.
मानसून को लेकर अनुमान: आगे बारिश तेज होगी, लेकिन इसका असमान बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा
आईएमडी को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्ते में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव रहेगा क्योंकि डीप डिप्रेशन अंदर की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा. पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि इनमें से कई मौसम सिस्टम के साथ गरज के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है.
हालांकि आने वाले इस दौर से कई इलाकों में बारिश की कमी कम होने की उम्मीद है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि कुल मिलाकर बारिश का पैटर्न असमान रहेगा. कुछ राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की समस्या बनी रह सकती है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी सामान्य से कम बारिश हो सकती है.
इसलिए, इस मॉनसून सीज़न के बाकी समय के लिए सबसे जरूरी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत में कितनी बारिश होती है, बल्कि यह है कि क्या यह बारिश खेती को सपोर्ट करने, पानी के सोर्स को फिर से भरने और इलाके के बीच के अंतर को कम करने के लिए बराबर बंटी है.