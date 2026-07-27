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बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन से इन राज्यों में भारी की चेतावनी, जानें आज का मौसम

गुजरात के सूरत जिले में शनिवार को भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गुजरते लोग ( IANS )

नई दिल्ली: गुजरात में भारी बारिश के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून के आंकड़ों में शानदार सुधार हुआ. हालांकि देश के बेहतर होते आंकड़े क्षेत्रीय अंतर को छिपाते हैं. जहां पश्चिमी भारत बाढ़ और नदियों के उफान से जूझ रहा है, वहीं पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश का असमान स्तर बना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अब चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक डीप डिप्रेशन पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में भारी बारिश का एक और दौर शुरू कर सकता है, जिससे आने वाले हफ्ते में मानसून का पैटर्न बदल सकता है. गुजरात में भारी बारिश से देश में मॉनसून के आंकड़े बेहतर हुए, लेकिन लोकल हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. भारत के मॉनसून के आंकड़ों में यह बड़ा सुधार काफी हद तक पिछले कुछ दिनों में गुजरात में हुई बहुत ज़्यादा भारी बारिश की वजह से हुआ है. चूंकि आईएमडी के अलग-अलग सबडिवीजन के एवरेज का इस्तेमाल करके देश भर में बारिश का हिसाब लगाता है. इसलिए एक राज्य में ज़्यादा बारिश देश के कुल बारिश के आंकड़ों में काफी सुधार कर सकती है. कागजों पर भारत अब एक हफ़्ते पहले की तुलना में नॉर्मल बारिश के बहुत करीब लगता है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन आंकड़ों का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि पूरे देश में मॉनसून एक जैसा ठीक हो गया है. गुजरात में हुई बारिश बिहार के तालाबों को भर नहीं सकती, असम में फसलों की सिंचाई नहीं कर सकती या पूर्वी भारत में ग्राउंडवाटर लेवल को बेहतर नहीं बना सकती. खेती, पीने के पानी की उपलब्धता और पानी की सुरक्षा लोकल लेवल पर हुई बारिश पर निर्भर करती है. इससे जिले के लेवल पर बारिश का बंटवारा देश के एवरेज से कहीं ज़्यादा जरूरी हो जाता है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन मॉनसून का नया ड्राइवर बन गया है. आईएमडी ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना डिप्रेशन धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने के बाद डीप डिप्रेशन में बदल गया है. 27 जुलाई को सुबह 5:30 बजे यह सिस्टम ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के पास केंद्रित था और बालासोर और कैनिंग के बीच तट को पार करने से पहले उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. यह मौसम सिस्टम आने वाले दिनों में बारिश का मुख्य ड्राइवर बन सकता है, जिससे पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में भारी मात्रा में नमी पहुंचेगी. इसके चलने से कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां मॉनसून के ज़्यादातर मौसम में सामान्य से कम बारिश हुई है. पूर्वी भारत भारी बारिश के लिए तैयार, ओडिशा में सबसे ज़्यादा असर ओडिशा में डीप डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा असर होने की उम्मीद है. आईएमडी ने भारी से बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कई जिलों में नदियों का लेवल बढ़ने, पानी भरने और लोकल बाढ़ की खबरें पहले ही आ चुकी हैं, जिससे अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर जगतसिंहपुर और मयूरभंज में स्कूल बंद कर दिए हैं. ऊपर के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से महानदी नदी सिस्टम में भी पानी का लेवल बढ़ गया है. पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है क्योंकि वेदर सिस्टम अंदर की ओर बढ़ रहा है. हालांकि इस बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर हो सकती है और खरीफ की बुआई में देरी हो सकती है. सेंट्रल इंडिया में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, जिससे खेती को फ़ायदा हो सकता है डीप डिप्रेशन से सेंट्रल इंडिया में काफी नमी आने की उम्मीद है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बड़े पैमाने पर बारिश होगी. आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. किसानों के लिए बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर हो सकती है, जलाशयों में पानी भर सकता है और खड़ी खरीफ फसलों को फ़ायदा हो सकता है.