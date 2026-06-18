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पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश का IMD का पूर्वानुमान, जानें मौसम का हाल

विशाखापत्तनम में समुद्र तट पर काले मानसूनी बादल छाए ( IANS )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश से जितनी राहत न मिली उससे अधिक उमस और गर्मी से लोग परेशान हुए. यहां अधिकतम तापमना 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है. मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि दोपहर में हल्की बारिश या आंधी-तूफान आने की संभावना है. पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने कहा कि शुरुआती सीजन में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के बाद मॉनसून कुछ समय के लिए ठहर गया है. दिल्ली एनसीआर में 27 जून को मॉनसून आने की नॉर्मल तारीख को लेकर संशय है. हालांकि अभी भी बहुत देर से आने का ऐलान करना जल्दबाजी होगी. आने वाले हफ़्ते में बंगाल की खाड़ी का अगला लो-प्रेशर सिस्टम क्या बनेगा, यह काफी हद तक तय करेगा कि दिल्ली में मॉनसून समय पर आएगा या जुलाई की शुरुआत में आएगा. पॉल ने कहा कि उत्तर भारत के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता मानसून के शुरू होने की तारीख नहीं है, बल्कि तब तक गर्मी और नमी का बना रहना है जब तक कि मानसून में सक्रिय न हो जाए. गर्मी और नमी बनी हुई है कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने के बावजूद गर्मी और उमस बनी हुई है. लोगों को गर्मी और उमस से कोई राहत नहीं मिली है. बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उमस बनी रहने की उम्मीद है, और यह अगले तीन से चार दिनों तक रहेगी, जिससे लोगों के लिए मौसम खराब हो सकता है. मौसम पूर्वानुमान उत्तर-पश्चिम भारत मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया है. पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलेगी. पूर्वी भारत