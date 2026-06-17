वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल
जैसे-जैसे मॉनसून अंदर की ओर बढ़ेगा पूरे उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है.
Published : June 17, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली: हाल के दिनों में बारिश और आंधी-तूफान के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्मी और धुंध का मौसम है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आस-पास है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक, 18 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डाल सकता है.
इसके असर से 20 और 21 जून को दिल्ली में हल्की बारिश होने की उम्मीद है. इस वजह से पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में काफ़ी गिरावट आने की उम्मीद है और अभी यह सामान्य से नीचे है. हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पहले तापमान बढ़ने की उम्मीद है.
हीट वेव के हालात
मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जून को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, 17-18 जून को तेलंगाना में और 19-22 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीटवेव के हालात बन सकते हैं. इन इलाकों में रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे ज़्यादा देर तक धूप में न रहें और हाइड्रेटेड रहें क्योंकि ऐसे हालात में परेशानी का लेवल और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है.
पूरे भारत में मौसम का अनुमान
उत्तर-पश्चिम भारत
मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर-पश्चिम में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भारी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दोनों जगहों पर आज 40-50 kmph की रफ़्तार से आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं.
पूर्वी भारत
पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में मौसम में तेजी से बदलाव की उम्मीद है, जहाँ 17 जून से 22 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवा के साथ गरज और बारिश होने की उम्मीद है. 21-22 जून के दौरान बिहार में और 17-12 जून के दौरान ओडिशा में हवा की रफ़्तार 50-60 kmph तक पहुँच सकती है और हवा की रफ़्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है.
पूर्वोत्तर भारत
पूरे हफ़्ते अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस हफ़्ते नॉर्थईस्ट इंडिया और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के नए अनुमान से अपडेट रहें और अधिकारियों की सलाह मानें.
मध्य भारत
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 21 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 50-60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से हवा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं.
पश्चिम भारत
मौसम विभाग ने 17-18 जून के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधि का अनुमान लगाया है.
दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में इस हफ़्ते तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बारिश होने की उम्मीद है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में 17 जून को भारी बारिश होगी. इस बीच मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में खराब समुद्री हालात के कारण मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है.
मछुआरों को 17 जून से 21 जून तक मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र, श्रीलंका तट, बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी, अंडमान सागर के कुछ हिस्सों, सोमालिया तट, ओमान तट और अरब सागर के आस-पास के इलाकों सहित कई इलाकों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.