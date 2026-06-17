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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

नई दिल्ली: हाल के दिनों में बारिश और आंधी-तूफान के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्मी और धुंध का मौसम है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आस-पास है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक, 18 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डाल सकता है.

इसके असर से 20 और 21 जून को दिल्ली में हल्की बारिश होने की उम्मीद है. इस वजह से पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में काफ़ी गिरावट आने की उम्मीद है और अभी यह सामान्य से नीचे है. हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पहले तापमान बढ़ने की उम्मीद है.

हीट वेव के हालात

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जून को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, 17-18 जून को तेलंगाना में और 19-22 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीटवेव के हालात बन सकते हैं. इन इलाकों में रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे ज़्यादा देर तक धूप में न रहें और हाइड्रेटेड रहें क्योंकि ऐसे हालात में परेशानी का लेवल और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है.

पूरे भारत में मौसम का अनुमान

उत्तर-पश्चिम भारत

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर-पश्चिम में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भारी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दोनों जगहों पर आज 40-50 kmph की रफ़्तार से आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं.

पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में मौसम में तेजी से बदलाव की उम्मीद है, जहाँ 17 जून से 22 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवा के साथ गरज और बारिश होने की उम्मीद है. 21-22 जून के दौरान बिहार में और 17-12 जून के दौरान ओडिशा में हवा की रफ़्तार 50-60 kmph तक पहुँच सकती है और हवा की रफ़्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है.