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IMD का पूर्वानुमान, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

ओडिशा के पुरी में मंगलवार को बारिश के बीच श्री जगन्नाथ मंदिर में छाता लेकर उमड़े भक्त ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना लो-प्रेशर एरिया अगले 12 घंटों में और अधिक सक्रिय हो सकता है. इससे 22 जुलाई तक पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा कि यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जबकि 19 जुलाई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. एल नीनो के चांस बढ़ रहे हैं, बारिश का इंतजार हो रहा लंबा एल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो तब होता है जब पारंपरिक हवा कमजोर हो जाती है, जिससे सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है. मौसम एजेंसियों का कहना है कि यह घटना पिछले महीने और मजबूत हुआ है, जिसमें समुद्र की सतह के तापमान में 1 डिग्री सेटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि मजबूत होता एल नीनो समुद्रों और क्लाइमेट चेंज से पहले से ही गर्म हो चुके एटमॉस्फियर पर बन रहा है, जिससे आने वाले महीनों में एक खास तौर पर मजबूत इवेंट की संभावना बढ़ गई है. इससे वैश्विक तापमान बढ़ सकता है और कई इलाकों में बारिश के पैटर्न में रुकावट आ सकती है. भारत के लिए इसका असर कमजोर और असमान साउथ-वेस्ट मॉनसून, लंबे समय तक सूखा, गर्मी का बढ़ता स्ट्रेस, पानी के रिसोर्स और खेती पर दबाव और खाने की चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकता है. कमजोर मॉनसून हवा के कारण केरल में भी नॉर्मल से कम मौसमी बारिश हो सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत: दिल्ली, पंजाब और पहाड़ों पर और बारिश का अनुमान मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 16 से 20 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 18 जुलाई से अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 20-21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही आंधी-तूफान और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.