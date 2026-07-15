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अगले 7 दिनों में इन जगहों पर भारी बारिश होने के आसार, जानें आज का मौसम

पश्चिम बंगाल के नादिया में मंगलवार को बारिश के बीच लोग छाता लेकर जाते हुए. ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग ने अगले छह दिनों में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मॉनसून के एक्टिव रहने का अनुमान लगाया है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बने नए लो-प्रेशर एरिया के असर से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इस बीच, दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जिसके बाद 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. उत्तर-पश्चिम भारत दिल्ली में बड़े पैमाने पर बारिश के लिए 19 जुलाई तक इंतज़ार करना होगा. उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि इस सप्ताह के अंत में मजबूत होने से पहले शुरुआत में बिखरी हुई रहने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है. 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश काफी व्यापक होने की उम्मीद है, जबकि उत्तराखंड में 16-20 जुलाई और हिमाचल प्रदेश में 17-20 जुलाई तक बड़े पैमाने पर वर्षा होने की संभावना है. 15-20 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में, 18-20 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में और 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान है. हालांकि बारिश तेज होने से पहले, 15-16 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है, जिससे मॉनसून के मौसम के बावजूद मौसम खराब रहेगा. सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश होगी मध्य भारत में भी आने वाले दिनों में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने 15-20 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 15-20 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में और 15-17 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है. 18-20 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है. 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि 16-18 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है.



पूर्वी भारत लो प्रेशर के मजबूत होने से ओडिशा में बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में लो-प्रेशर एरिया बनने की वजह से पूर्वी भारत में मॉनसून के सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने 15-20 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 15-17 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में और 15-16 जुलाई के दौरान बिहार में बारिश का अनुमान लगाया है.