अगले 7 दिनों में इन जगहों पर भारी बारिश होने के आसार, जानें आज का मौसम
बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव से अगले 7 दिनों में देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर, यूपी में भारी बारिश होने की उम्मीद है.
Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग ने अगले छह दिनों में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मॉनसून के एक्टिव रहने का अनुमान लगाया है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बने नए लो-प्रेशर एरिया के असर से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इस बीच, दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जिसके बाद 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.
उत्तर-पश्चिम भारत
दिल्ली में बड़े पैमाने पर बारिश के लिए 19 जुलाई तक इंतज़ार करना होगा. उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि इस सप्ताह के अंत में मजबूत होने से पहले शुरुआत में बिखरी हुई रहने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है.
19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश काफी व्यापक होने की उम्मीद है, जबकि उत्तराखंड में 16-20 जुलाई और हिमाचल प्रदेश में 17-20 जुलाई तक बड़े पैमाने पर वर्षा होने की संभावना है.
15-20 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में, 18-20 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में और 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान है. हालांकि बारिश तेज होने से पहले, 15-16 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है, जिससे मॉनसून के मौसम के बावजूद मौसम खराब रहेगा.
सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश होगी
मध्य भारत में भी आने वाले दिनों में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने 15-20 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 15-20 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में और 15-17 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है.
18-20 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है. 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि 16-18 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है.
पूर्वी भारत
लो प्रेशर के मजबूत होने से ओडिशा में बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में लो-प्रेशर एरिया बनने की वजह से पूर्वी भारत में मॉनसून के सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने 15-20 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 15-17 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में और 15-16 जुलाई के दौरान बिहार में बारिश का अनुमान लगाया है.
15-18 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल गंगा के इलाके और सिक्किम में, 15 और 17 जुलाई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, 15-17 जुलाई के दौरान झारखंड में और 16-20 जुलाई के दौरान बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 15 जुलाई को ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.
पूर्वोत्तर भारत: छह दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी
पूर्वोत्तर में मॉनसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. 15-20 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है. 15 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में, 15-20 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में, और 15-18 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है. पूरे इलाके में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है.
पश्चिम भारत: कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में भारी बारिश होगी
पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश बढ़ने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार, 15-16 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में और 15-20 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है.
17-20 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में बारिश काफी ज़्यादा होने की उम्मीद है. डिपार्टमेंट ने 15-16 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है, साथ ही कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अनुमान है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, केरल में एक्टिव मॉनसून, तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट
दक्षिण भारत में ज़्यादातर राज्यों में बारिश होने की उम्मीद है, हालांकि पूरे इलाके में मौसम अलग-अलग रहेगा. अगले छह दिनों में रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, तेलंगाना, केरल और माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में छिटपुट वर्षा की संभावना है.
18-20 जुलाई के दौरान केरल और माहे में बारिश काफी व्यापक होने की संभावना है, जबकि तटीय कर्नाटक में 17-20 जुलाई के दौरान व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है. कई दक्षिणी राज्यों में गरज के साथ बारिश, बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है. इसी दौरान 15 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में लू की स्थिति रहने की संभावना है.