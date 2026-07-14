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बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत इन राज्यों में बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, जानें आज का मौसम

असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई. ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग ने अगले छह दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एक्टिव मॉनसून की स्थिति का अनुमान लगाया है, और कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद जतायी है. मॉनसून अभी बीकानेर से लखनऊ और पटना होते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है. उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तरी गुजरात के ऊपर एक और सर्कुलेशन से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. साथ ही, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है. बदलते मौसम के पैटर्न के बारे में मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि मॉनसून ट्रफ अभी अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया है. इससे मध्य और दक्षिणी भारत में बारिश कम हो गई है. इसके उलट, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. मेघालय और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी तेज बारिश की गतिविधि होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि यह मॉनसून का एक आम लक्षण है. जब मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर शिफ्ट होता है, तो आमतौर पर हिमालय और आस-पास के पहाड़ी इलाकों में बारिश बढ़ जाती है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की एक्टिविटी कम हो जाती है. एक बार जब मॉनसून ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाता है, तो देश के दूसरे हिस्सों में बारिश बेहतर होने की उम्मीद है. श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी हिमालयी इलाके में 17 और 18 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 15 जुलाई को भारी बारिश होने की उम्मीद है. मौजूदा मौसम की स्थिति पर एक्सपर्ट की राय पर्यावरणविद राजेश पॉल ने कहा कि मॉनसून ब्रेक, बड़े पैमाने पर बारिश में एक टेम्पररी रुकावट है. मॉनसून पूरी तरह से नहीं रुकता, यह बस अपने बारिश लाने वाले सिस्टम को मेन मॉनसून बेल्ट से दूर ले जाता है. इस दौरान, सेंट्रल और नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के कई हिस्सों में बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती, जबकि हिमालय की तलहटी, नॉर्थ-ईस्ट इंडिया, या वेस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है. उन्होंने बताया कि ब्रेक इंडियन मॉनसून का एक नॉर्मल फीचर है और आमतौर पर हर सीजन में कुछ दिनों के लिए होता है. हालांकि, इस साल का ब्रेक मॉनसून के असमान शुरुआत के बाद आया है और यह ज़्यादा साफ दिखता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव लो-प्रेशर सिस्टम की संख्या कम हो गई है. इसलिए सेंट्रल और नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में बारिश काफी कम हो गई है. नॉर्थ-वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हुई. इसका मुख्य कारण मज़बूत लो-प्रेशर सिस्टम का न होना और मॉनसून ट्रफ का नॉर्थ की ओर शिफ्ट होना या कमज़ोर होना है. इन वेदर सिस्टम के बिना, सेंट्रल और नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में नमी का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, जिससे बारिश कम होती है. साथ ही, बारिश पूरे देश में फैलने के बजाय हिमालय के कुछ हिस्सों, नॉर्थईस्ट और कुछ तटीय इलाकों में ही केंद्रित हो गई है. यह सूखा कब तक जारी रहने की उम्मीद है?