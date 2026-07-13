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मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, जानें आज का मौसम

पंजाब के अमृतसर में रविवार को मॉनसून की बारिश के बीच सड़क पर गाड़ियां चलती हुई ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार पूरे भारत में इस वक्त मॉनसून सक्रिय है. कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवा चलने का अनुमान. आईएमडी ने आने वाले हफ़्ते में कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में तेज़ बारिश होने की उम्मीद है, वहीं दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश और कुछ जगहों पर लू भी चलेगी. ज्यादातर भारत में बारिश की कमी, राज्यों ने कम बारिश की रिपोर्ट दी.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 12 जुलाई को देश के एक बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई, जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम बारिश दर्ज की गई. आईएमडी के डेटा से पता चलता है कि 20 राज्य बहुत कम बारिश वाली कैटेगरी में थे, जबकि आठ राज्यों में कम बारिश दर्ज की गई, जो कुल मिलाकर भारत के 91फीसदी ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं. देश में सामान्य 9.1 एमएम के मुकाबले 2.2 एमएम बारिश हुई, जो दिन के लिए 75 फीसदी कम है.

रोजाना बारिश में भारी कमी के बावजूद 1 जून से 12 जुलाई तक मॉनसून सीजन में कुल बारिश नॉर्मल से 18 फीसदी कम है, और 16 राज्यों में अभी भी कम बारिश की रिपोर्ट है. मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले हफ़्तों में भी कमी जारी रही, तो मॉनसून की बारिश का असमान बंटवारा खेती, जलाशयों के स्टोरेज और पानी की उपलब्धता पर असर डाल सकता है.

उत्तर-पश्चिम भारत

उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस हफ़्ते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है. उत्तराखंड में 18 जुलाई तक और हिमाचल प्रदेश में 16 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बारिश की उम्मीद है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

मध्य भारत

देश के मध्य के राज्यों में गरज के साथ बारिश जारी रहने से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 जुलाई तक कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है, साथ ही 14 और 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी भारत