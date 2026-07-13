मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, जानें आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी वर्षा होने की संभावना है.
Published : July 13, 2026 at 11:22 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार पूरे भारत में इस वक्त मॉनसून सक्रिय है. कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवा चलने का अनुमान. आईएमडी ने आने वाले हफ़्ते में कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में तेज़ बारिश होने की उम्मीद है, वहीं दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश और कुछ जगहों पर लू भी चलेगी. ज्यादातर भारत में बारिश की कमी, राज्यों ने कम बारिश की रिपोर्ट दी.
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 12 जुलाई को देश के एक बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई, जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम बारिश दर्ज की गई. आईएमडी के डेटा से पता चलता है कि 20 राज्य बहुत कम बारिश वाली कैटेगरी में थे, जबकि आठ राज्यों में कम बारिश दर्ज की गई, जो कुल मिलाकर भारत के 91फीसदी ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं. देश में सामान्य 9.1 एमएम के मुकाबले 2.2 एमएम बारिश हुई, जो दिन के लिए 75 फीसदी कम है.
रोजाना बारिश में भारी कमी के बावजूद 1 जून से 12 जुलाई तक मॉनसून सीजन में कुल बारिश नॉर्मल से 18 फीसदी कम है, और 16 राज्यों में अभी भी कम बारिश की रिपोर्ट है. मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले हफ़्तों में भी कमी जारी रही, तो मॉनसून की बारिश का असमान बंटवारा खेती, जलाशयों के स्टोरेज और पानी की उपलब्धता पर असर डाल सकता है.
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 12, 2026
🌧️ Heavy to very heavy rainfall is likely over Northeast India, West Bengal, and Bihar during the next 2–3 days.
🌦️ Isolated heavy rainfall is also likely over East Uttar Pradesh during the next 4–5 days.
⛈️ Extremely heavy rainfall is likely over… pic.twitter.com/73qQBuxtSx
उत्तर-पश्चिम भारत
उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस हफ़्ते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है. उत्तराखंड में 18 जुलाई तक और हिमाचल प्रदेश में 16 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बारिश की उम्मीद है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.
मध्य भारत
देश के मध्य के राज्यों में गरज के साथ बारिश जारी रहने से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 जुलाई तक कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है, साथ ही 14 और 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वी भारत
बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा और झारखंड अलर्ट पर आईएमडी ने बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. बिहार, पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की भी संभावना है. पूरे हफ़्ते बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर भारत
उत्तर-पूर्व तेज मॉनसून के लिए तैयार, असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 18 जुलाई तक बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है. असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है.
पश्चिम भारत
कोंकण, गोवा और गुजरात में मॉनसून मजबूत हुआ, 18 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी. कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. आईएमडी ने संकेत दिया है कि पूरे हफ़्ते पूरे इलाके में मॉनसून एक्टिव रहेगा.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश में हीटवेव बनी रहेगी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 14 जुलाई तक कुछ जगहों पर हीटवेव की स्थिति रहने की उम्मीद है, जबकि ओडिशा और तटीय तमिलनाडु में गर्म और नमी वाला मौसम बना रह सकता है.
समुद्री मौसम
आईएमडी ने मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की चेतावनी दी है. आईएमडी ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों में तेज हवा और खराब समुद्री हालात की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है.