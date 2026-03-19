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जंग के साये में फीकी पड़ी ईद! जानें क्या है कश्मीर का हाल, महंगाई और बारिश ने बाजार की रौनक को किया कम

मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 21 से 31 मार्च के बीच मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, 23 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी. इसका मतलब है कि शनिवार (21 मार्च) को मनाई जाने वाली ईद शुष्क मौसम का दिन होगी.

कश्मीर में पिछले हफ्ते से मौसम खराब है, जिससे दिन का तापमान फरवरी में दर्ज किए गए 20 डिग्री से गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को चेनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है.

जम्मू-कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर के व्यापारियों ने कहा कि पिछली ईद की तुलना में इस बार बाजारों में भीड़ कम है, क्योंकि बारिश ने जश्न के जोश में खलल डाला और सर्दी की ठंड भी ला दी.

श्रीनगर: ईरान संकट के बीच कश्मीर में हो रही झमाझम बारिश की वजह से ईद-उल-फितर से एक दिन पहले बाजार में लोगों भीड़ कम देखी जा रही है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद इस महीने की शुरुआत में घाटी में एक हफ्ते तक विरोध प्रदर्शन हुए.

पिछले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गुलमर्ग में 23 सेमी बर्फबारी हुई. मौसम विज्ञान केंद्र ने यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह के अनुसार ऊंचाई वाले और महत्वपूर्ण दर्रों पर अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा है. इसने किसानों को 21 मार्च से सभी कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने की भी सलाह दी.

कश्मीर में ईद-उल-फितर से एक दिन पहले बाजार में लोगों भीड़ कम देखी जा रही है (ETV Bharat)

व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में इस महीने के पहले सप्ताह में शुरू हुए सप्ताह भर के विरोध प्रदर्शनों के साथ अनिश्चित मौसम ने ईद की खरीदारी की भावना को कम कर दिया है.

कश्मीर में बारिश के कारण ईद से एक दिन पहले बाजार में लोगों की कम भीड़ (ETV Bharat)

अधिकारियों ने हफ्ते भर के लिए पाबंदियां लगाईं और एक हफ्ते के लिए 4G, 5G और प्री-पेड मोबाइल सर्विस बंद कर दीं. सत्तारूढ़ पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों ने कहा कि पुलिस ने घाटी के कई हिस्सों में शिया शोक मनाने वालों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया. ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उनकी रिहाई और उनके खिलाफ एफआईआर वापस लेने की अपील की गई.

एक बुजुर्ग खरीदार, गुलाम अहमद कुमार ने कहा कि बारिश के मौसम की वजह से लोग लालचौक और शहर के दूसरे बाजारों में आने के बजाय अपने लोकल बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं. पिछले दस सालों में, कश्मीर में श्रीनगर से दूर वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण भी देखा गया है क्योंकि इसके आस-पास और दूसरे शहरों में नए शॉपिंग सेंटर बनाए गए हैं.

कश्मीर (ETV Bharat)

श्रीनगर के बाजार, लालचौक, गोनी खान और महाराजा बाजार और शहर के बाजार ईद से एक दिन पहले खूब चहल-पहल वाले थे. लोगों ने काफी पैसे खर्च करके कपड़े, बेकरी, मटन और खाने-पीने की दूसरी चीजें खरीदीं. कपड़ों और दूसरी दुकानों के मुकाबले, बेकरी और मीट खरीदने वालों की अच्छी भीड़ थी.

कश्मीर में मार्केट का दृश्य (ETV Bharat)

श्रीनगर के गोनी खान बाजार के एक दुकानदार जावेद अहमद डार ने कहा कि ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ईद की चहल-पहल गायब है. श्रीनगर के एक कपड़े के दुकानदार रोहित ने कहा कि खराब मौसम के कारण व्यापार पर असर पड़ा है और खरीदार उलझन में हैं, वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि, गर्मी के मौसम में अचनाक ठंड बढ़ने से गर्म कपड़े खरीदें या गर्मी के मौसम वाले कपड़े खरीदे.

कश्मीर में ईद-उल-फितर से एक दिन पहले बाजार में लोगों भीड़ कम देखी जा रही है (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि महंगाई ने भी इस ईद पर लोगों की खरीदने की क्षमता को प्रभावित किया है. कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (KTMF) के सीनियर मेंबर काजी तौसीफ ने कहा कि ईद से एक दिन पहले घाटी में ट्रेडर्स का अनुमानित टर्नओवर लगभग 2500 करोड़ रुपये था और इस ईद की पूर्व संध्या पर ट्रेडर्स को 1500 करोड़ रुपये के टर्नओवर की उम्मीद है. उन्होंने ईद की पूर्व संध्या पर बेकरी, मटन को टॉप खरीदारी में लिस्ट किया, इसके बाद घर के सामान और कपड़ों को प्राथमिकता खरीदारी में शामिल किया.

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