जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप: पहलगाम में लुढ़का पारा, माइनस 3.8 डिग्री पहुंचा

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

WEATHER IN JAMMU
जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
Published : November 13, 2025 at 12:09 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप अभी से शुरू हो गया है. श्रीनगर में पारा शून्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. मौसम विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के सुबह के बुलेटिन के अनुसार साफ आसमान और शांत मौसम के बीच घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. दक्षिण कश्मीर का पहलगाम घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ तापमान शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

इसके बाद उत्तरी कश्मीर का कुपवाड़ा रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में भी तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. कोकरनाग में रात का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया गया.

जम्मू संभाग में मैदानी इलाकों में अपेक्षाकृत हल्की ठंड रही. जम्मू शहर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कटरा में न्यूनतम तापमान 9.5डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बनिहाल (0.1°C), बटोटे (2.9°C) और भद्रवाह (1.0°C) जैसे पर्वतीय स्थलों में भी रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो पूरे क्षेत्र में सर्दी के आगमन का संकेत है.

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि अगले एक सप्ताह तक बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है. उन्होंने कहा, '17 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की उम्मीद है. इस दौरान रात का तापमान लगभग अपरिवर्तित रहने की संभावना है.'

उन्होंने कहा कि 17 नवंबर के बाद रात के तापमान में मामूली सुधार होने की उम्मीद है, जो दो-तीन दिनों तक बना रहेगा, उसके बाद महीने के अंत में फिर से ठंड बढ़ जाएगी. मौसम विभाग ने निवासियों और पर्यटकों को सुबह और देर शाम के समय आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.

ग्रेटर मुंबई में शुरू हुई ठंड

हर साल अक्टूबर की गर्मी झेलने वाले मुंबईवासियों को इस साल अक्टूबर के अंत तक हुई लंबी बारिश के कारण छाते लेकर यात्रा करनी पड़ी. हालाँकि, अब ग्रेटर मुंबई में ठंड शुरू हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार मुंबई का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक सुबह और शाम के समय तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग की कोलाबा वेधशाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक मुंबई में सुबह और शाम के समय मौसम की स्थिति 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बेमौसम बारिश का कोई अनुमान नहीं है. उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान कम रहेगा और आसमान साफ ​​रहेगा. यह बदलाव मानसून के बाद के बदलाव का एक हिस्सा है. इसके कारण आर्द्रता कम होने लगती है और ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है.

मुंबई में गुलाबी ठंड का यह एहसास लोगों को काफी राहत दे रहा है और अब शिवाजी पार्क समेत मुंबई के विभिन्न मैदान और पार्क सुबह की सैर के लिए आने वाले लोगों से भर रहे हैं. सुबह का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होने के कारण, कई वरिष्ठ नागरिक सुबह की सैर के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. इसके साथ ही दिन का तापमान भी सामान्य से कम होने के कारण, मुंबईवासियों को गर्मी से राहत मिल रही है. मरीन ड्राइव, बांद्रा बैंडस्टैंड और कार्टर रोड पर लोग टहलते हुए ठंड का आनंद लेते देखे जा सकते हैं. शहर के कई हिस्सों में लोग उत्साह के साथ सर्दी का स्वागत कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे तो पहलगाम में तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस

