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जम्मू-कश्मीर में मौसम में सुधार, भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. मीर फरहत की रिपोर्ट...

Weather Improves In Jammu and Kashmir after days of Wet Spell, Flood Scare
श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर फंसे वाहन (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 1:59 PM IST

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श्रीनगर: कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद जम्मू-कश्मीर में मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है. शनिवार दोपहर से बारिश रुक गई है, जबकि आसमान में बादल छाए हुए हैं. रविवार सुबह रामबन जिले के गंगरू में हुए भूस्खलन की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है.

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई. साथ ही आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

मौसम में सुधार के कारण कश्मीर घाटी में बालटाल (गांदरबल) रूट से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है, लेकिन पहलगाम रूट को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार बारिश से नुकसान के बाद चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक ऊंचाई वाले रूट की मरम्मत की जा रही है.

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने कहा, "हाल ही में हुई बारिश की वजह से, श्री अमरनाथजी यात्रा के पहलगाम एक्सिस (मार्ग) पर तुरंत मरम्मत और रखरखाव का काम करने की जरूरत है. यात्रा बालटाल एक्सिस से जारी रहेगी, जिसके लिए आसान और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं."

गर्ग ने कहा कि इस साल की यात्रा के दौरान अब तक 3.95 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए हैं, जो तीर्थयात्रा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को दिखाता है.

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा कि झेलम नदी का जल स्तर, जो शुक्रवार को खतरे के निशान को छू रहा था, शनिवार शाम से कम हो गया है. उन्होंने कहा कि नदी की सहायक नदियों में भी जल स्तर कम हो रहा है.

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो चार दिन बंद रहने के बाद शनिवार को थोड़ा-बहुत खोला गया था, आज सुबह रामबन जिले के गंगरू में रात भर हुए भूस्खलन की वजह से बंद हो गया. अधिकारियों ने बताया कि हाईवे को फिर से खोलने और ट्रैफिक शुरू करने के लिए मौके पर पत्थर और मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

गर्मी की छुट्टियों और केंद्र शासित प्रदेश में खराब मौसम की वजह से कई हफ्तों तक बंद रहने के बाद कश्मीर घाटी में स्कूल सोमवार को फिर से खुलने की उम्मीद है.

श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई को चिनाब वैली के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है.

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