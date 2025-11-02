ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 04-06 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम वर्षा/ बर्फबारी होने की संभावना है.

प्रतीकात्मक फोटो
ETV Bharat Hindi Team

November 2, 2025

Updated : November 2, 2025 at 8:53 AM IST

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है. सोमवार को राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बुधवार को बारिश के साथ गरज की संभावना है.

पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम हाल

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण एवं गोवा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-20 सेमी) दर्ज की गई. सौराष्ट्र, कच्छ, झारखंड, असम, मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई.

मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ

पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. गंगा तटवर्ती पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के उत्तरी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. 3 नवंबर 2025 की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है. इन प्रणालियों के प्रभाव में कुछ जगहों पर मौसम में बदलाव की संभावना है.

पूर्वी एवं मध्य भारत

पश्चिम बंगाल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सिक्किम और बिहार, उप-हिमालयी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर आज हल्की से भीषण बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बिजली और तेज हवा के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

पश्चिम भारत

गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अलग-अलग स्थानों पर आज से एक दो दिनों के दौरान बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश थमने का अनुमान है. फिलहाल कहीं भी बारिश को लेकर अनुमान नहीं है. इस साल इन राज्यों में काफी अच्छी बारिश हुई.

उत्तर-पश्चिम भारत

04 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में बिजली कड़कने और तेज हवा (40-50 किमी प्रति घंटे की गति) के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 03 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान में और 03 और 04 नवंबर को पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 04-06 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है.

