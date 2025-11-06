बदला मौसम का मिजाज, तमिलनाडु समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल
देश में बारिश अब समाप्ति की ओर है. अधिकांश हिस्सों बारिश थम गई और तापमान में गिरावट आने लगी है.
Published : November 6, 2025 at 7:44 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के मौसम का मिजाज बदलने वाला है. बारिश करीब-करीब थम गई है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है. अब देखा जाए तो ठंड का मौसम आने वाला है. इसकी शुरुआत हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जाने लगी है.
इन राज्यों में बदला मौसम
पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में आज से 11 नवंबर के बीच मौसम साफ रहेगा. इस दौरान इन इलाकों में बारिश को लेकर कोई गतिविधि नहीं है. इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान है.
बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व और उससे सटे बांग्लादेश तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी अलर्ट
बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व और उससे सटे बांग्लादेश तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. 6 से 8 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल स्तरों पर स्थित है. इसके निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा में 6 से 8 नवंबर के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.
तापमान का पूर्वानुमान
अगले 3 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा. अगले 3 दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा.
मछुआरों के लिए चेतावनी
मछुआरों को 6 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कई हिस्से, बांग्लादेश और म्यांमार के तट पर न जाने की सलाह दी गई है.