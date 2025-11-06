ETV Bharat / bharat

बदला मौसम का मिजाज, तमिलनाडु समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के मौसम का मिजाज बदलने वाला है. बारिश करीब-करीब थम गई है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है. अब देखा जाए तो ठंड का मौसम आने वाला है. इसकी शुरुआत हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जाने लगी है. इन राज्यों में बदला मौसम

पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में आज से 11 नवंबर के बीच मौसम साफ रहेगा. इस दौरान इन इलाकों में बारिश को लेकर कोई गतिविधि नहीं है. इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान है. तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व और उससे सटे बांग्लादेश तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. 6 से 8 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.